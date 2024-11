¿Cuál es el futuro de la Franja de Gaza? – Jonathan Meta

Jonathan Meta, abogado y periodista de la emisión en español de Kan, analiza la compleja situación que atraviesa Israel con respecto a los conflictos en Gaza y el norte del país. Meta señaló que el acuerdo de alto al fuego en el norte con el Líbano, aunque importante, no es una solución definitiva: “Es muy difícil que no se vuelva a rearmar a Hezbollah en los próximos años. Este acuerdo no prohíbe que la gente regrese al sur del Líbano, lo que puede darles tiempo para reorganizarse”.

A lo largo de la entrevista, Meta destaca la incertidumbre política sobre el futuro de Gaza, donde Israel aún no tiene claro cómo resolver el conflicto. “La gran pregunta desde el 8 de octubre de 2023 es: ¿qué vamos a hacer con Gaza?”, señala, reflexionando sobre las múltiples posturas dentro del gobierno israelí respecto a una posible ocupación del territorio. A pesar de las diferencias internas, Meta advierte que la ocupación militar no necesariamente traerá una paz duradera, comparando la situación de Gaza con la de Judea y Samaria, donde Israel mantiene un control desde 1967: “La ocupación militar no es la solución que nos traerá paz. La historia nos ha demostrado que esta estrategia solo genera más conflicto.”

Además, Meta reflexiona sobre las decisiones políticas internacionales que podrían influir en la región, mencionando el plan de la administración Biden para la creación de un Estado palestino. “El plan de Estados Unidos del 2023 incluía una solución política con la creación de un Estado palestino que incluiría Gaza y Judea y Samaria. Este tipo de acuerdos pueden ser la clave para una paz a largo plazo, aunque no todos los actores están de acuerdo “, afirma. En cuanto a la situación interna, subraya que el gobierno israelí debe abordar cuestiones críticas en su política de seguridad y defensa para evitar futuros ataques como los ocurridos el 7 de octubre.

Escuche la entrevista completa para entender los detalles y las perspectivas de un experto en los desafíos que enfrenta Israel hoy.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai