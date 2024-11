¿Qué sigue para Israel tras la guerra en Gaza? – Matías Sakkal

En una entrevista con Pensando las Noticias, Matías Sakkal, abogado especializado en derecho internacional y coordinador del Club de Jerusalén para periodistas, brindó un análisis sobre la compleja realidad que enfrenta Israel. Destacó la falta de una estrategia clara por parte del gobierno israelí para “el día después” en Gaza, así como los desafíos para negociar con Hamás, que mantiene demandas inflexibles pese a su debilitamiento.

Sakkal explicó que, aunque el gobierno ha explorado opciones como presión militar y ofertas económicas para la liberación de los secuestrados, pero que estas no han producido resultados efectivos. Actualmente, la liberación de los secuestrados sigue siendo una prioridad para la sociedad israelí, pero no parece ocupar un lugar destacado en las discusiones del gabinete. Además, mencionó que la prolongación del conflicto genera frustración y preocupación, dado que no se vislumbra una solución a corto plazo.

Sobre las relaciones con Líbano, el experto señaló que las negociaciones lideradas por Estados Unidos buscan revivir acuerdos como la resolución 1701. Paralelamente, resaltó que Irán ha adoptado una postura más moderada tras las elecciones en Estados Unidos, aunque sigue siendo un factor clave en la región.

Finalmente, Matías Sakkal señaló que el primer ministro Benjamín Netanyahu enfrenta críticas internas relacionadas con la prolongación del conflicto. Esto ha llevado a cuestionamientos sobre si el gobierno busca evitar juicios pendientes y retrasar investigaciones sobre los eventos del 7 de octubre. Según Sakkal, esta combinación de conflictos externos e internos coloca a Israel en un momento de grandes desafíos.

