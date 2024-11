Hotel italiano rechaza la reserva de una pareja israelí acusándolos de ‘genocidio’

Booking.com retira un hotel de su web tras la denuncia de la comunidad judía italiana y las autoridades locales por la actitud antisemita del hotel en los Dolomitas

ROMA (AP) — El gerente de un pequeño hotel en el norte de Italia rechazó una reservación hecha por una pareja israelí y acusó al pueblo israelí de ser “responsable de genocidio”. Grupos judíos denunciaron el incidente como un ejemplo de antisemitismo.

La pareja había reservado dos noches para principios de noviembre en el Hotel Garni Ongaro en Selva di Cadore, un pueblo de montaña rodeado por los Dolomitas, utilizando la plataforma de reservas online Booking.com.

Un día antes de su partida, recibieron un mensaje del personal del hotel: “Buenos días. Les informamos que los israelíes, como responsables del genocidio, no son bienvenidos en nuestro establecimiento”.

El gerente del hotel invitó entonces a los turistas a cancelar su reserva y añadió que “estarían encantados de concederles una cancelación gratuita”. Desde entonces, el gerente ha cerrado su perfil de Facebook y no estaba inmediatamente disponible para hacer comentarios.

“Siento una tristeza infinita por la ignorancia que demuestran algunas personas”, dijo el jueves Dario Calimani, presidente de la Comunidad Judía de Venecia. “Cuando no estás de acuerdo con lo que hace Israel, propagas el odio contra todos los israelíes”.

El incidente llamó la atención del Ministerio de Asuntos Exteriores, que confirmó que está investigando el asunto.

Booking.com dijo el viernes que había eliminado el hotel de su plataforma.

“No toleramos ningún tipo de discriminación y, en el caso poco frecuente de que se nos alerte de un comportamiento discriminatorio por parte de una propiedad, investigamos de inmediato y eliminamos el anuncio de nuestra plataforma, tal como lo hemos hecho en este caso”, dijo el sitio de viajes en un correo electrónico enviado a The Associated Press.

El gobernador de la región del Véneto, Luca Zaia, calificó el incidente de “extremadamente grave”.

“Me siento profundamente perturbado y conmocionado por lo que ha sucedido”, afirmó. “Veneto debe garantizar que sus puertas estén abiertas para todos”.

