Una vigilia en honor a Yahya Sinwar en Canadá en medio de un grave aumento de antisemitismo en el país

Increíblemente, después de tanta evidencia, seguramente no imaginamos nunca leer el nombre del terrorista Yahya Sinwar al nivel del nobel de la paz Nelson Mandela.

Pero así es y se prevé y se difunde, celebrar una vigilia en honor al líder de Hamas, Yahya Sinwar, en el Ayuntamiento de Mississauga; la alcaldesa dice que no tiene poder para detenerla.

13 de noviembre de 2024

En redes sociales y en entrevistas en la televisión canadiense, el activista proiraní, Firas Al Najim, está organizando una “vigilia” en memoria del difunto líder de Hamás, el terrorista Yahya Sinwar, el mismo que pidió que busquen cualquier cuchillo y salgan a matar judíos, el mismo que organizó la masacre del 7 de octubre.

El evento está programado para el 26 de noviembre y se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Mississauga, Ontario. Cuesta también entender el slogan que acompaña esta actividad: Sinwar is our Mandela, Sinwar es nuestro Mandela.

En un anuncio, Al Najim dijo que el alcalde de Mississauga había aprobado el evento a pesar del rechazo del Centro para Israel y Asuntos Judíos (CIJA). “La alcaldesa [Carolyn] Parrish no cedió ante los ricos grupos de presión pro israelíes, que creen que son dueños de Canadá y de las leyes de este país”, escribió Al Najim.

“La mayoría de los palestinos, si no todos, aman al héroe Yahya Sinwar”, añadió, recomendando que el público ignore a los grupos de presión judíos y otras organizaciones “malvadas”.

E la cuenta oficial de la alcaldesa de Mississauga escribió: “Consulté a una red de organizaciones musulmanas, socios serios en muchas actividades de nuestra ciudad: entrenamiento deportivo, caminatas para el Hospital Trillium y diabetes.

Les pedí que rastrearan el aviso anónimo para una vigilia en el Ayuntamiento. No existe ninguna organización. No se planea ninguna vigilia”.

Consulted a network of Muslim organizations, serious partners in many activities of our city – coaching sports, walkathons for Trillium Hospital and diabetes. I asked them to track down the anonymous notice for a vigil at City Hall. No organization exists. No vigil is planned. pic.twitter.com/lifOHADLH8

— Mayor Carolyn Parrish (@carolynhparrish) November 12, 2024