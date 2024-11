Graves filtraciones sobre el tema de los rehenes

Eli Feldstein, ex vocero de prensa de Netanyahu, está detenido por develar a medios de comunicación información reservada vinculada a negociaciones por los secuestrados y otros temas sensibles. El tema amenaza con horadar la gestión de gobierno y volver a desatar feroces internas entre oposición y gobierno.

Declaraciones de Lapid y Gantz

Las acciones del primer ministro Benjamin Netanyahu en el transcurso del escándalo de filtraciones de la oficina del Primer Ministro muestran que es demasiado incompetente para liderar Israel en tiempos de guerra o es “cómplice de uno de los delitos de seguridad más graves” en los libros, declaró el líder de la oposición, Yair Lapid, durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Unidad Nacional, Benny Gantz, en Tel Aviv.

Poco después, el Tribunal de Magistrados de Rishon Letzion levantó una orden de silencio sobre el nombramiento de Eliezer Feldstein, el principal sospechoso en el caso de una supuesta filtración en la Oficina del Primer Ministro.

“La defensa de Netanyahu es que no tiene influencia ni control sobre el sistema que dirige. Si eso es cierto, no es elegible. No está calificado para liderar el Estado de Israel en la guerra más difícil de su historia”, declara Lapid.

“Este caso salió de la Oficina del Primer Ministro, y la investigación debería verificar si no fue por órdenes del Primer Ministro. Si Netanyahu lo sabía, es cómplice de uno de los delitos de seguridad más graves del libro de leyes”, afirma Lapid.

Y “si no sabía que sus colaboradores cercanos estaban robando documentos, operando espías dentro de las FDI, falsificando documentos, exponiendo fuentes de inteligencia y pasando documentos secretos a periódicos extranjeros para detener el acuerdo de rehenes, ¿qué sabe?”

Los investigadores están examinando cuatro cuestiones separadas en el caso, según los informes de los medios hebreos: la filtración de documentos de alto secreto; permitir que un asesor sin autorización de seguridad acceda a reuniones y oficinas que deberían haber estado fuera de su alcance; negligencia en el manejo de documentos clasificados; y el uso de los documentos para influir en la opinión pública sobre un acuerdo de rehenes.

“¿No sabía que la persona que estaba llevando como parte de su séquito más cercano al pozo en el Kriya, a la sala del gabinete, para las discusiones más secretas, no había recibido una autorización de seguridad del Shin Bet?” Lapid continúa.

El primer ministro ha declarado anteriormente que no estaba al tanto del problema en el Monte Meron ni de nada sobre los asuntos de los submarinos, agrega Lapid, refiriéndose a dos escándalos anteriores. “Ahora afirma que no sabe lo que está haciendo su oficina mientras Israel está en medio de una guerra existencial”.

Gantz, un ex miembro del ahora difunto gabinete de guerra de Netanyahu, dijo a los periodistas que antes de que su partido dejara el gobierno, “dije que las consideraciones políticas habían penetrado en el lugar santísimo de la seguridad de Israel” y ahora “hemos llegado a la etapa de prueba”.

“Contrariamente a la impresión que están tratando de crear en la Oficina del Primer Ministro, no se trata de la sospecha de una filtración, sino de la especulación de secretos de Estado con fines políticos”, dice. “Si se roba información de seguridad sensible y se convierte en una herramienta de una campaña de supervivencia política, esto no es solo un delito penal, es un delito nacional”.

“Esto no debe convertirse en una discusión sobre el impacto de la información filtrada o quién está filtrando más. Robar información de inteligencia clasificada por parte de un funcionario de la oficina del primer ministro es una línea negra, punto”, continúa Gantz, quejándose de que “hemos visto filtraciones sobre negociaciones delicadas sobre el tema de los rehenes en momentos cruciales” y que el escándalo actual “nos recuerda la necesidad urgente de establecer una comisión estatal de investigación” sobre el 7 de octubre.

