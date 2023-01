Miembro de la Knesset pide el arresto de los líderes de la oposición Lapid y Gantz

Zvika Fogel, de la extrema derecha Otzma Yehudit, dice que el ex primer ministro y otros políticos deberían ser encarcelados por respaldar las protestas masivas contra el cambio de imagen judicial y advertir sobre la guerra civil, informó The Times of Israel.

Un legislador del partido de extrema derecha Otzma Yehudit de Itamar Ben Gvir pidió el martes por la tarde el arresto de los líderes de la oposición y dos exdiputados, acusándolos de “traición contra el estado” y diciendo que “son las personas más peligrosas en este momento”, lo que provocó una reacción generalizada. condena entre la centroizquierda y también, más tarde el martes, del primer ministro Benjamin Netanyahu.

MK Zvika Fogel, general de brigada retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel, hizo las declaraciones en una entrevista con la emisora ​​pública Kan, en respuesta a los comentarios del líder de la oposición Yair Lapid, el líder del partido Unidad Nacional Benny Gantz y los ex MK Yair Golan y Moshe Ya’. solo contra los planes del gobierno de reformar el sistema judicial de Israel.

“Esto es Loco. Estos cuatro deberían ser arrestados. Estas son las personas más peligrosas en este momento”, dijo.

Cuando el incrédulo entrevistador le preguntó si lo había escuchado correctamente, Fogel se duplicó.

“Eso es exactamente lo que dije. Estos cuatro ahora están hablando de guerra… Si estuvieran llamando a protestas, les daría todo el derecho a protestar. Pero están hablando en términos de que yo soy un enemigo”, dijo.

Agregó: “En lo que a mí respecta, es traición al estado, si no fuera lo suficientemente claro”.

Lapid, Gantz, Golan y Ya’alon criticaron el plan del nuevo gobierno de implementar una reforma judicial radical que, según los críticos, neutralizaría el poder judicial del país y permitiría que el gobierno dañara los derechos de las minorías al tiempo que eliminaría la supervisión de los asesores legales y el Tribunal Superior de Justicia.

Gantz acusó el lunes a Netanyahu de “llevar a la guerra civil”, Lapid instó a sus partidarios a tomar las calles como parte de una “guerra por nuestro hogar”, Golan pidió la “desobediencia civil” y Ya’alon instó a la policía. jefe para desafiar las órdenes del ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, a quien se le han otorgado poderes sin precedentes sobre la policía como parte de la nueva coalición, con mayor autoridad para dictar políticas.

Está previsto que Fogel se convierta en jefe del Comité de Seguridad Pública de la Knesset dentro de varias semanas, lo que le permitirá supervisar la fuerza policial, que está bajo la supervisión del líder de Otzma Yehudit, Ben Gvir, el nuevo ministro de seguridad nacional.

Al comentar sobre la entrevista de Fogel, Lapid tuiteó: “Era obvio que esto vendría. En países no democráticos, el liderazgo siempre amenaza con arrestar a los líderes de la oposición”.

“Así se desmorona la democracia, en un día”, agregó. “Ben Gvir dice que usemos cañones de agua contra nuestros manifestantes, MK Fogel dice que Gantz y yo deberíamos ser arrestados y encarcelados por traición, y en Beersheba, un hombre intenta atropellar a los estudiantes [que nos apoyan] por manifestarse y hacer uso de su derecho a la libertad de expresión. No permitiremos que nosotros mismos o nuestro amado país sean invadidos”.

Unidad Nacional MK Gadi Eisenkot, quien al igual que Gantz y Ya’alon es un exjefe de personal de las FDI, pidió a Fogel que “retirara sus severos comentarios”. Instó a Netanyahu a “condenar de inmediato” los comentarios y agregó: “Una coalición que pide el arresto de líderes de la oposición es inaceptable en una democracia”.

Gantz emitió una declaración feroz que no comentó directamente sobre el comentario de Fogel, diciendo que Israel “necesita acuerdos amplios y no la continuación de la incitación y el faccionalismo”. Exigió que Netanyahu “condene los ataques a los manifestantes y los comentarios severos”, instándolo a “actuar para sanar las divisiones de la nación, no para ampliarlas”.

Inicialmente guardando silencio sobre el asunto, la oficina de Netanyahu luego emitió un comunicado diciendo que le había dicho al presidente Isaac Herzog en una llamada telefónica: “En un país democrático, los jefes de la oposición no son arrestados, al igual que los ministros del gobierno no son llamados nazis , judíos. los gobiernos no se llaman el Tercer Reich y no se alienta la desobediencia civil entre el público”.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, del Likud, pidió a “todos, de derecha e izquierda, que calmen las aguas”, y agregó: “Las palabras tienen significado y estamos entrando en territorio peligroso. Incluso en tiempos de profundo desacuerdo, el trabajo de los líderes públicos es preservar la unidad nacional”.

El diputado del Likud, Danny Danon, tuiteó que “los comentarios hechos hoy en el calor del discurso son inaceptables”, y dijo que si bien se opone ideológicamente a Lapid y Gantz y considera que sus comentarios recientes no son menos dañinos, “los llamados para encarcelarlos cruzan todos las líneas.”

Sin embargo, Fogel recibió el apoyo del Ministro de Tradición Amichai Eliyahu, también de Otzma Yehudit.

“No entiendo cómo no todos hacemos eco de los gritos de dolor de mi amigo Zvika Fogel”, dijo, acusando a Lapid, al ex presidente del Tribunal Supremo Aharon Barak y a otros de “poner una posible guerra civil en la agenda pública y deshacer la base civil que nos une, y todos callan”.

Un tercer diputado Otzma Yehudit, el viceministro Almog Cohen, se hizo eco del sentimiento y le dijo al Canal 13 que si los líderes de la oposición continúan “su incitación y deseo de derramamiento de sangre en las calles, serán esposados”.

Kan citó a ministros anónimos del Likud que calificaron los comentarios de “perjudiciales” y criticaron a Ben Gvir por su silencio sobre el asunto, instándolo a “poner a su partido bajo control”.

Varios medios informaron que Ben Gvir se había opuesto a los llamados para arrestar a las figuras de la oposición, escribiendo en un grupo cerrado de WhatsApp con miembros del partido: “Entiendo a todos a la luz de la incitación y la sedición contra nosotros, pero no vayan en la dirección de arrestar a Lapid y Gantz, de ninguna manera”.

Yitzhak Wasserlauf de Otzma Yehudit, el ministro para el desarrollo de Galilea y el Negev, emitió posteriormente una declaración que decía: “Sugiero que todos se calmen, que Gantz no amenace con una guerra civil, que Lapid no advierta que terminará en un derramamiento de sangre. Mis hermanos de la derecha, calmemos las cosas y no nos dejemos arrastrar por las provocaciones del otro lado”.

Miles de manifestantes antigubernamentales realizaron manifestaciones en Tel Aviv el sábado, y protestas más pequeñas han continuado esta semana mientras figuras de la oposición instan a manifestaciones masivas y huelgas contra las políticas del gobierno y los cambios planeados, argumentando que está tratando de neutralizar el carácter democrático de Israel. Ben Gvir ordenó a la policía que comience a tomar medidas más severas contra las protestas, incluido el arresto de quienes bloquean las carreteras.

