Israel registra casi mil muertes de COVID-19

El ministerio de salud israelí indicó que según estudios hay 20.151 pacientes activos, de los cuales 892 están hospitalizados, 194 en condiciones moderadas, 441 en graves, y 121 dependiendo de un respirador. Además, 909 personas han muerto de COVID-19 en Israel. Otras cifras publicadas indican que desde el inicio de la pandemia se registraron 113.648 infectados de los cuales 92.588 se han recuperado.

El día de hoy se llevaron a cabo 10.595 testeos, 898 de las personas testeadas fueron diagnosticadas coronavirus. De igual modo, es importante tomar esta cifra con precaución dado a que los fines de semana las nuevas detecciones suelen ser reducidas.

Estos nuevos datos son publicados mientras 2.000 trabajadores de laboratorio de alrededor de 400 laboratorios médicos públicos iniciaron una huelga indefinida producto de una disputa salarial con el tesoro. A pesar de que las pruebas epidemiológicas no se detendrán, solo se les notificará el resultado a los individuos que el testeo les de positivo, no informando del resultado de su testeo a los no infectados. De igual modo, la directora del sindicato de bioquímicos y trabajadores de laboratorio, Esther Admon, indicó que de no haber avances en las negociaciones antes de la noche, se dejará de informar también a los individuos con resultados positivos.

Chezy Levy, el director general del ministerio de salud declaró “Respeto a los trabajadores del laboratorio, pero no se hace una huelga en medio de una guerra. Espero que termine hoy”

