Netanyahu en la frontera norte

El Primer Ministro Netanyahu en la frontera con Líbano: “Con o sin acuerdo, la clave para el retorno seguro de nuestros residentes del norte a sus hogares es alejar a Hezbollah más allá del río Litani, atacar cualquier intento de rearme y responder con firmeza a cualquier acción en nuestra contra”.

El Primer Ministro, Benjamín Netanyahu, recorrió hoy (domingo) la frontera con Líbano junto al comandante del Comando Norte, General de División Uri Gordin; el comandante de la División 91, General de Brigada Shai Kalper; y otros comandantes de brigadas. Netanyahu sostuvo una evaluación de situación con los comandantes sobre el panorama operativo, así como los planes de defensa y ataque para la continuación de las operaciones en el área.

Además, el Primer Ministro se reunió con comandantes de la reserva de la Brigada ‘Nahal Norte’ (228) y mantuvo una conversación sobre su desempeño en combate hasta la fecha.

Declaración del Primer Ministro, Benjamín Netanyahu:

“Estoy aquí en la frontera norte. Desde aquí se ve y se escucha el cambio en la realidad: aviones en el cielo y nuestros valientes combatientes en tierra, más allá de la línea fronteriza, eliminando toda la infraestructura subterránea de terror que Hezbollah había preparado para una incursión en Galilea y una masacre aún mayor que la ocurrida en Gaza. Esto ya no sucederá.

Estamos golpeando en todas partes del Líbano. Y quiero aclarar que, con o sin acuerdo, la clave para restaurar la paz y la seguridad en el norte, la clave para el regreso seguro de nuestros residentes del norte a sus hogares es en primer lugar alejar a Hezbollah más allá del río Litani; en segundo lugar, atacar cualquier intento de rearme; y en tercer lugar, responder con firmeza a cualquier acción en nuestra contra. En términos sencillos: cumplimiento, cumplimiento, cumplimiento, y cortar el conducto de oxígeno de Hezbollah desde Irán a través de Siria. A todo esto estamos comprometidos.

Nuestros valientes soldados de reserva tienen un rol inmenso en los logros que hemos alcanzado. Pausan sus vidas, dejan a sus esposas e hijos, a veces pierden sus trabajos. Pierden amigos. Pero ahora me he sentado con ellos, y mi emoción es inmensa. Hay que ver su disposición, su espíritu de lucha. Me encontré allí con comandantes de brigada, batallón y compañía. Uno de los comandantes me dijo: ‘Tenemos el privilegio de defender el país. Estamos haciendo historia’.

Ese espíritu de sacrificio y valentía merece nuestro apoyo. Nos apoyan tanto y sacrifican tanto por el país que es justo que el país les recompense.

Por eso, he traído aquí, a esta visita, al Director General de la Oficina del Primer Ministro, el director general de mi oficina, para que elabore un plan nacional gubernamental de apoyo a los soldados de reserva y, en particular, a sus familias. Quiero decir que el sacrificio y la valentía de ellos y de los soldados en servicio regular son la base para asegurar nuestro futuro y nuestra nación”.

Acompañaron al Primer Ministro el jefe de gabinete, Tzahi Braverman; el Director General de la Oficina del Primer Ministro, Yossi Shelley; y el portavoz del Primer Ministro, Dr. Omer Dostri.

