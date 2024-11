Conmovedora carta y una nueva foto de cuando eran rehenes: ¿Cuánto tiempo más les van a pedir que sobrevivan así?

Agam Golstein, que fue secuestrada por Hamas en Gaza y liberada, publicó hoy una nueva foto junto con sus hermanos de los días en que estuvo cautiva por Hamas y pidió hacer todo lo posible para liberar a los rehenes restantes allí en una conmovedora carta.

“Sentados en el túnel de Gaza, nos fotografiaron pidiendo volver a casa. Con ojos cansados ​​y asustados, porque el día anterior habíamos visto lo peor y teníamos miedo de lo que veríamos a continuación.

Hoy es el 3 de noviembre de 2024 y en esta fecha del año pasado yo no sabía que en tres semanas me liberarían, no sabía si sobreviviría, si me encontraría con más rehenes.

Tenía miedo de lo que verían mis ojos. No quería ver más desastres. Más dolor”, escribió Goldstein.

“Esos ojos, de los que nunca podré hablar todo lo que han visto. Esos ojos que miraban cada día el reloj, esperando, sin saber qué. Esos ojos que miraban de cerca a los rehenes allí. Miré tus ojos y no sabía que tardaría tanto.

¿Cómo podremos volver a mirarte a los ojos? ¿Qué podemos decirte? ¿Qué ves ahí? ¿Qué te están haciendo desde el día en que nos separamos?

Hoy en mis ojos te veo a ti, y luego veo a personas para quienes no eres el primero en sus prioridades”.

“Te veo a ti y luego veo a tu madre luchando por ti en todas partes. Veo dos mundos y sé lo que tú ves allí. Mírame a los ojos, a los perdidos y cansados ​​de la foto, y dime que tendré que sobrevivir así otros 51 días. No lo creería. Y estoy enfadada, porque si me hubieran liberado una semana antes, me habría ahorrado muchas cosas. Incluso un día antes”.

“¿Qué les digo entonces? Otros 400 días y cuánto podríamos haberles ahorrado lo que verán sus ojos. ¿Y cuánto más les estamos añadiendo con cada momento de retraso y postergación?

Mírenlos a los ojos y ¿cuánto tiempo más les van a pedir que sobrevivan así?”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai