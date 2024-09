Quieres mentiras, escucha a la ONU

Hace 2000 años nuestros sabios ya definieron este mundo como el Olam Hasher, el mundo de la mentira. En estos días somos testigos del escenario con mayor audiencia donde aparece en todo su esplendor. Las Naciones Unidas. Los líderes de los países de este mundo que expresan cientos de mentiras en nombre de especulaciones e intereses mezquinos.

Cuando se trata de Israel que vino a este mundo a traer verdad, la mentira es mayúscula. No vale la pena en este espacio señalar todo lo que ud ha escuchado una y mil veces.

Claro nuestros sabios también enseñaron que una mentira para ser creíble debe tener algo aunque sea mínimamente de verdad. Quien podría oponerse a la Paz, quien podría no condolerse con la muerte. Ahora lo que no se dice es que para lograr la paz hay que destruir a aquellos que atentan contra la misma. Hamás, Hezbollah, Irán y una larga lista no buscan la paz sino la destrucción de ese pequeño foco de luz que habla de la verdad y la luz en medio de su mundo de tinieblas y pulsiones asesinas.

Emet es uno de los nombres y la firma de D.s, aquella verdad absoluta que rechaza el mundo de la mentira. Los hijos de Israel nacimos con la misión de decir verdades incomodas a una humanidad que prefiere coquetear o directamente vivir en la mentira.

Cuenta la leyenda que un día la Mentira y la Verdad se encontraron en un río. Entonces, la Mentira le dijo a la Verdad:

– Buenos días, doña Verdad

Y la Verdad, que no se fiaba mucho de su nueva amiga, comprobó si realmente era un buen día. Miró al cielo azul sin nubes, escuchó cantar a los pájaros y llegó a la conclusión de que, efectivamente, era un buen día.

– Buenos días, doña Mentira.

– Hace mucho calor hoy, dijo la Mentira.

Y la verdad vio que tal y como decía la Mentira, era un día caluroso.

La Mentira entonces invitó a la Verdad a bañarse en el río. Se quitó la ropa, se metió al agua y dijo:

– Venga doña Verdad, que el agua está muy buena.

Por aquel momento la Verdad ya sí se fiaba de la Mentira, así que se quitó la ropa y se metió al río. Pero entonces, la Mentira salió del agua y se vistió con la ropa de la Verdad mientras que la Verdad se negó a vestirse con la ropa de la Mentira, prefiriendo salir desnuda y caminar así por la calle. La gente no decía nada al ver a la Mentira vestida con la ropa de la verdad, pero se horrorizaba al paso de la Verdad desnuda.

Quieres mentiras recorre el mundo, mézclate en sus gentes, mírales profundo.

Escuche la editorial de nuestro director.

Miguel Steuermann, director de Radio Jai, cofundador de la Confraternidad Judeo-musulmana, embajador para la Paz de la Coalición Humanitaria Internacional y el Consejo Universal para la Paz. Prosecretario de la Cámara de Comercio Argentino-israelí y director de relaciones internacionales de la ONG 18 de diciembre por el migrante

