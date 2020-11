Un palestino sueña con Isaac e Ismael

“Israel es la solución, no el problema”. Haber expresado esto como un joven palestino hace veinte años, o incluso haberme dado cuenta, como lo hice, fue una herejía imperdonable que merecía una muerte espantosa ante una turba que lanzaba piedras. Y, sin embargo, aquí estamos, estos veinte años de odio y lucha después con una nueva realidad puesta en marcha por los Acuerdos de Paz de Abraham que pueden hacer que esas palabras traidoras incluso se conviertan en una verdad aceptada.

Desde hace mucho tiempo, el plan es que los estados árabes anuncien su firma del acuerdo uno por uno con el “enemigo” Israel, siendo Arabia Saudita el último y más importante firmante. El camino hacia la paz resulta no tener que ver con la tierra, sino con la economía. Isaac e Ismael pueden trabajar juntos para abrir una nueva era de prosperidad en una región sin fronteras.

¿Por qué es posible esto ahora? ¿Cuáles son los hechos actuales?

–Israel es, por mucho, la potencia militar y económica más poderosa de la región.

–Algunos estados árabes, notablemente Arabia Saudita, debido a su riqueza petrolera, tienen una amplia influencia global y controlan grandes cantidades de capital.

–Setenta años de intentos por llevar la paz a la Palestina histórica han fracasado.

–La Autoridad Palestina, el liderazgo palestino, le ha fallado completamente al pueblo palestino mientras vive una vida de lujo, inundada de corrupción, creando un culto de muerte al martirio sacrificando a las jóvenes generaciones palestinas. Como dije ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, la Autoridad Palestina es “el mayor enemigo del pueblo palestino”. Su propia existencia depende de la existencia del conflicto y no pueden pensar otra cosa, temerosos de que si el conflicto termina, terminarán con él.

–La cultura y la economía palestina mendigante depende de donantes europeos, estadounidenses y árabes. La mendicidad no es saludable ni sostenible, especialmente cuando el mendigo sacrifica a sus hijos para generar la piedad del donante.

–El movimiento yihadista está en plena retirada, el sueño de un califato restaurado, resultó ser una horrible pesadilla rechazada por la gran mayoría de pacíficas poblaciones musulmanas.

–En la tierra prometida dos veces, las visiones opuestas de espejo del futuro han demostrado no solo ser poco realistas sino también arruinadas: la visión extrema de Hamas de forzar a los judíos a irse al mar y crear un estado islámico, y la visión extrema de los sionistas de extrema derecha de expulsar a todos los no judíos del Israel histórico.

Esta es la realidad. En mi opinión, los Acuerdos de Abraham nos ofrecen la oportunidad de liberarnos de los supuestos que han encerrado el conflicto israelí-palestino en dos dogmas irreconciliables. Todo cambio radical requiere primero que imaginemos lo que es posible, y luego tomemos ese sueño y esforzarnos por hacerlo realidad. Algunos sueños tienen éxito, muchos no. El sueño sionista triunfó, el califato restaurado no.

¿Cuál es entonces mi sueño sobre lo que ofrece el Acuerdo de Abraham como posibilidad de lograr finalmente la paz?

Ahora la tecnología, la innovación y el espíritu empresarial israelíes pueden combinarse con el capital y la mano de obra árabes. El cambio clave con la reducción de fronteras es la posibilidad de viajar. Esto no es un sueño, está sucediendo. El primer vuelo de El Al sobrevoló recientemente Arabia Saudita y aterrizó en Abu Dhabi, donde se intercambiaron agradables saludos con los codos. Es difícil exagerar el valor de los viajes. Yo, como tanta gente de mi pueblo, era un prisionero virtual, ya sea en Gaza o en Cisjordania. He tenido la suerte de viajar por el mundo encontrando toda su diversidad y magnífico potencial.

El millón y medio de árabes israelíes ahora pueden viajar a algunos países árabes con pasaportes israelíes. Están explotando esta gran oportunidad de negocios al compartir idioma y cultura. Recientemente, el gobierno saudí aprobó a los titulares de pasaportes israelíes a realizar la peregrinación a La Meca. Esta nueva colaboración comercial potencial ofrece posibilidades para nuevas zonas económicas, la industria de la vivienda y la investigación en los territorios palestinos. Durante décadas, estos Estados árabes han contribuido con decenas de millones a la Autoridad Palestina solo para perpetuar un sistema corrupto. ¿Por qué enviar dinero para alimentar un conflicto, por qué no invertir esas decenas de millones en los territorios en empresas e infraestructura?

Virtudes de los palestinos

Tomemos un ejemplo que se puede hacer de inmediato sin esperar a que se resuelvan los aspectos políticos de los Acuerdos. El Valle del Jordán es un lugar ideal para producir energía solar. Los EAU, que están desarrollando esta tecnología, invertirían en una empresa solar. Los palestinos están desesperados por trabajar, al igual que los israelíes de hoy. Los palestinos trabajan en Israel, pero solo con un permiso especial, ya que se teme que Hamás aproveche la oportunidad para enviar terroristas. Hamas no intervendría en esta empresa árabe en la que palestinos e israelíes trabajarían juntos en pie de igualdad. Los administradores serían responsables ante los inversores, la financiación no pasaría por una Autoridad Palestina.

Este modelo podría repetirse una y otra vez, construyendo puentes entre las dos comunidades. Y este modelo puede alentar a los donantes europeos y estadounidenses a canalizar sus fondos directamente hacia empresas que les rindan cuentas sin intermediarios.

Pero un momento, ¿qué pasa con los seis millones y medio de seres humanos apátridas, los palestinos? De la forma en que se presentó el acuerdo, los palestinos no recibieron nada, solo el aplazamiento de la anexión del Valle del Jordán, ya una anexión de facto. Parecía que todos los beneficios fueron para Netanyahu y los israelíes. Es cierto, pero el acuerdo ofrece posibilidades considerables para los palestinos, rompiendo un estancamiento.

Los políticos palestinos pueden protestar con virulencia por la traición árabe, pero el apoyo se está desvaneciendo rápidamente a medida que se forma una nueva Liga Árabe. Los donantes están recortando fondos o exigiendo una responsabilidad más estricta. Una tercera intifada sería totalmente autodestructiva. El liderazgo palestino añoso tiene que trabajar dentro de esta nueva realidad o será reemplazado por un liderazgo más joven y progresista.

Entonces, ¿qué virtudes tienen los palestinos en este mundo cambiado? Tienen una clase educada y emprendedora. Al igual que los judíos, tienen una diáspora que ha triunfado en el extranjero y cuya experiencia y financiación pueden aprovecharse. También, de nuevo en el caso judío, gozan de un amplio apoyo moral en el extranjero por su difícil situación y este apoyo podría solicitarse para una empresa constructiva.

Luego está el turismo, no el terrorismo, que ofrece un importante potencial de ingresos, comenzando por los millones de peregrinos que llegan a Tierra Santa cada año. De hecho, los palestinos tienen control sobre algunos de los lugares más sagrados para las dos principales religiones del mundo; La mezquita de Al Aqsa en Jerusalém, la tercera más importante para los musulmanes; y Belén y Nazaret para los cristianos, con la Iglesia de la Natividad sólo superada por el Vaticano. En 637, el califa Umar, cuando capturó Jerusalém, permitió a los cristianos adorar libremente en el Temple Mount y permitió a los judíos orar en el Temple Mount y en el Muro de las Lamentos cuando los bizantinos lo habían prohibido.

En mi visión de una paz futura, los líderes palestinos harían bien en dejar que los judíos construyeran su Tercer Templo en el Temple Mount, donde tendrían las tres religiones abrahámicas.

Israel es un país hermoso que ofrece mucho al turista árabe, sus playas mediterráneas, el Mar Muerto, el Mar Rojo. Los juegos de azar en los casinos no están permitidos en Israel y la fe musulmana los prohíbe, sin embargo, Las Vegas en Cisjordania sería un cajero automático que permitiría invertir en escuelas, hospitales e infraestructura. Construir un aeropuerto en Cisjordania y otro en Gaza significaría que es un vuelo breve para los jeques de la bolsa de dinero: un paquete turístico que comienza primero con el pecado y luego a la mezquita de Al Aqsa para limpiar el alma antes de volar a casa.

Tierra Santa debería ser un patio de recreo, no un campo de batalla. Dejemos que la rivalidad se libere en los campos de fútbol de Tel Aviv y Jeddah. Agreguemos a ese intercambio cultural con artistas que actúan en ambos países. ¿Es realmente tan difícil de imaginar?

Un pasaporte palestino

Pero, ¿qué pasa con un Estado palestino? ¿Un estado donde los palestinos de Cisjordania y Gaza tendrían por primera vez la dignidad de poseer un pasaporte palestino legítimo, aceptado por la comunidad mundial? Yo sé lo que era viajar con un andrajoso documento de refugiado como miembro de la comunidad de apátridas más grande del mundo. No era que me trataran como un ciudadano de segunda clase: ni siquiera era un ciudadano.

Dada la realidad que los palestinos finalmente tenemos que enfrentar, visualizo una situación como la del Vaticano, un estado dentro de otro estado. Esta jurisdicción abarcaría a los palestinos de Cisjordania y Gaza, así como a los lugares religiosos de Jerusalém. Con el tiempo y el desarrollo de una vida económica próspera en los territorios basada en los negocios y el estado de derecho, no la caridad, los puestos de control y el muro, como en Berlín, se derrumbarán. Entonces, adopte el estilo estadounidense, deje que la gente profese su culto libremente, déjela apostar, déjela ser libre.

Por tanto, es una apuesta trascendental que la creación de oportunidades económicas, que satisfaga las necesidades de la gente, prevalecerá sobre un sistema que depende del odio y la lucha. La eterna batalla entre el miedo y la esperanza. Ambas comunidades viven ahora con miedo al Otro.

Dejemos que esta próxima generación crezca sin la carga tóxica de sus antepasados. Nunca deberían tener que cargar con las deudas y los pecados de la vieja generación.

Con esta nueva apertura, esta nueva visión, denle una oportunidad a la paz.

Por Mario Sznajder, PhD. Profesor Emérito de Ciencias Políticas. Universidad Hebrea de Jerusalém, Israel.