Cantores negros de habla Yiddish de hace 100 años redescubiertos gracias a una grabación

Los anuncios en periódicos de principios de la década de 1920 para el exitoso escenario yiddish de Nueva York muestran a Dos Khupe Kleyd (El vestido de novia) y Yente Telebende ( Loquacious Battle-Axe), presentaban a un artista negro entre los artistas destacados. Este era Thomas LaRue, un cantante de habla yiddish ampliamente conocido en el período de entreguerras como der schvartzer khazan (El cantor negro).

Aunque ahora olvidado hace mucho tiempo, LaRue (que a veces usaba el apellido Jones) estaba entre los favoritos del teatro yiddish y la música litúrgica. Según se informa, fue criado en Newark, Nueva Jersey, por una madre soltera que se sintió atraída por el judaísmo, incluso atrajo el interés afuera de los EE. UU.

LaRue fue contratado para más de una gira europea en la década de 1930, pero el público y los críticos de las comunidades judías de Polonia y Alemania eran algo más escépticos que los estadounidenses. Aunque muchos quedaron impresionados con The Black Cantor, que a veces agregaba el primer nombre yiddish Toyve a su factura, otros dudaban de su buena fe judía. Un periódico de Varsovia publicó una caricatura de un hombre negro vestido de cantor con un libro de oraciones al revés en el podio frente a él, insinuando que LaRue era una estafa.

Pero LaRue era real, según el musicólogo Henry Sapoznik , quien recientemente habló con The Times of Israel sobre la historia poco conocida de los cantores negros. Sapoznik relató que LaRue no era el único cantor negro o intérprete de teatro yiddish de esa época. Había al menos una docena, incluida una mujer.

La prueba de las habilidades de canto litúrgico e yiddish de LaRue reside en lo que se puede escuchar en un disco de 78 RPM recientemente redescubierto que hizo en 1923. Hasta ahora, es la única grabación conocida de principios del siglo XX de una música litúrgica afroamericana.

Sapoznik, un ávido discógrafo, había estado buscando este disco durante 45 años y finalmente lo localizó en julio pasado. Irónicamente, Sapoznik recuperó el disco en los archivos de sonido del YIVO Institute for the Jewish Reseach en Nueva York, que él mismo fundó y dirigió de 1982 a 1995.

“De vez en cuando hacía llamadas a mi red preguntando si alguien había visto el registro, pero nunca obtenía una respuesta. En cierto momento pensé: ‘Esto es una locura. No voy a encontrarlo nunca ‘”, dijo un asombrado Sapoznik a The Times of Israel en una entrevista en video desde su casa en Nueva York.

La búsqueda prolongada de Sapoznik por esta grabación en particular llevó al emocionante descubrimiento de otros cantores negros olvidados que estaban en el circuito de conferencias y conciertos en el mundo judío y eran más o menos contemporáneos de LaRue.

Durante las décadas que Sapoznik, un hablante nativo de yiddish y un productor, musicólogo e intérprete galardonado, y escritor en los campos del yiddish tradicional y popular y la música y la cultura estadounidense, buscó el registro de LaRue, acumuló un importante dossier de información sobre estos cantores afroamericanos. Incluye 150 artículos de época, reseñas y anuncios en la prensa convencional, negra e yiddish solo sobre LaRue.

Sapoznik, de 67 años, comparte sus hallazgos con decenas de miles de lectores en su blog de investigación. Espera revelar más de este capítulo perdido de la intersección de la vida judía y negra, y finalmente le gustaría publicar un libro sobre el tema.

Las sinagogas negras de Harlem

Mientras que algunos cantores negros se destacaron como solistas de música litúrgica y estrellas del escenario yiddish, otros sirvieron principalmente como cantores congregacionales. Hicieron esto en las sinagogas negras en Harlem, que surgieron en las primeras décadas del siglo XX cuando los negros se movieron hacia el norte para escapar del Jim Crow South.

Harlem era inicialmente un barrio principalmente judío, por lo que los recién llegados negros entraron en contacto regular con sus vecinos judíos. Esto, junto con el creciente nacionalismo negro inspirado por el sionismo, llevó a algunos negros (que fueron rechazados por el establecimiento religioso judío) a formar sus propias congregaciones en las que practicaban rituales judíos y usaban los idiomas hebreo e yiddish.

Entre las congregaciones negras destacadas por Sapoznik se encuentran el Templo Sionista Moro fundado por el rabino Mordejai Herman, quien afirmaba tener un linaje etíope directo, y la Congregación Beth B’nai Abraham fundada en 1929 por el rabino Arnold Josiah Ford, nacido en Barbados.

El rabino Wentworth Arthur Matthew, un inmigrante de las Indias Occidentales, fundó la Congregación Hebrea Etíope de los Guardianes de los Mandamientos en 1919 y luego establecería una red de sinagogas en los Estados Unidos y el Caribe basadas en las tradiciones ortodoxas asquenazíes tradicionales.

Sapoznik supuso que los negros del Caribe pueden haber adoptado la religión de los esclavistas judíos, y que los negros que afirmaban tener linaje abisinio (etíope) lo hicieron como una forma de afirmar una conexión con los hebreos del Antiguo Testamento.

Sapoznik buscó periodistas yiddish que se maravillaban de la existencia de cantores negros. Después de conocer a un joven llamado Mendel, der Shvartzer Khazn (Mendel el Cantor Negro), un escritor exclamó en una columna de un periódico de junio de 1920: “Canta con un verdadero giro yiddish, con un verdadero gemido yiddish y un suspiro. El viejo tropo judío está ahí y es realmente judío … No se equivoquen … Hasta ahora solo hemos tenido un judío negro, Al Jolson , el hijo de un cantor que hace creer que es negro. Pero aquí hay un hombre negro que es cantor…”.

Todo sobre la historia de fondo

Los cantores negros pretendían superarse unos a otros en términos de sus historias personales. Willie “The Lion” Smith, que se convirtió en un renombrado pianista de jazz, se autodenominó en yiddish en su tarjeta de presentación como der Yiddisher Khazn (El cantor yiddish), pero en inglés como El cantor hebreo. Independientemente, su padre era judío, y creció en Newark, Nueva Jersey, entre judíos y hablaba yiddish. Recibió instrucción religiosa y preparación para bar mitzvah de un rabino local, quien le enseñó junto con sus propios hijos.

Otros afirmaron antecedentes más exóticos. Dovid, di Kalskrite Ha’Cohen der Falash (David Cohen el calígrafo de Abisinia) afirmó ser de la ciudad portuaria etíope de Masawa, conocer 29 idiomas y haber estudiado en París y Palestina. Dijo que fue entrenado por un cantor en Rusia y se casó con una mujer judía en Pinsk y tuvo dos hijos con ella antes de venir a los Estados Unidos gracias a un puesto como traductor para el Ejército de Estados Unidos.

Goldye, di Shvartze Khaznte ( Goldye the Black Female Cantor, también conocida como Goldye M. Steiner), que parece haber sido la segunda cantante femenina que le seguía a una mujer blanca llamada Madame Sophie Kurtzer , se decía que era de una tribu judía africana llamada “Sheba of Gza“. “Según una promoción de 1925 en The Jewish Criterion en Pittsburgh, Goldye estudió ópera en Milán y cantó en seis idiomas.

“Parecía haber una fuente renovable de creación de mitos. Todo el asunto abisinio fue tratar de obtener un atajo hacia yichus [pedigrí], para ir al grano”, dijo Sapoznik.

Hasta ahora, no ha podido confirmar o desacreditar ninguna de las afirmaciones publicadas sobre los orígenes de los cantantes negros de más alto perfil, cuyos antecedentes solían ser un punto de venta en las promociones de conciertos. Si bien fue relativamente fácil para Sapoznik localizar artículos históricos en línea, sus búsquedas genealógicas terminaron en callejones sin salida.

A pesar de su relativa fama, LaRue no reveló mucho sobre sus antecedentes y no ofreció ninguna historia de un origen fantasioso. En cambio, aparentemente prefirió concentrarse en hacerse un nombre.

“Trabajó con empresarios y gerentes, pero fue un participante activo en la creación de su propia marca… Tenía muchos frentes en juego: conciertos, teatro, música publicada, grabaciones de sonido, radio. Todos sabían quién era”, dijo Sapoznik.

Vale la pena esperar

Sapoznik le contó con entusiasmo a The Times of Israel cómo fue escuchar el disco que había buscado desde mediados de la década de 1970 después de notar que figuraba en un catálogo de OKeh Records, un sello discográfico fundado en 1918. OKeh tenía una sección de “registros de carrera” para música comercializada para la comunidad negra y grabada por muchos de los primeros grandes del jazz y el blues, como Louis Armstrong y Bessie Smith. LaRue, aunque negro, figuraba entre los registros de Okeh dirigidos a la comunidad judía.

Curiosamente, Sapoznik encontró la partitura con derechos de autor publicada por LaRue para la cara A del disco antes de encontrar la grabación real. Esto le sorprendió, ya que habría muchas menos copias impresas de la partitura que discos.

El lado A es “Yidele Farlier Nit Dein Hoffnung”, compuesta por Sholom Secunda y escrita por Isidor Lash en 1920. La letra de la canción enumera las atrocidades cometidas contra los judíos a lo largo de la historia y alienta a los judíos a no perder la esperanza.

Sapoznik señaló que en lugar de elegir un ” el conocido Kol Nidre ” para el lado B del disco, LaRue optó por una modesta oración de súplica del servicio matutino diario, ” Misratzeh Beraj’mim” (Vuélvete favorable a través de la compasión).

Según Sapoznik, hay que escuchar esta rara grabación desde dos perspectivas. En el nivel lingüístico, consideró impecable la pronunciación de LaRue (del hebreo con inflexión yiddish y asquenazí).

“Él sabe dónde recae el énfasis en las palabras. Suena como un hablante nativo. Es consistente. Esa es la cosa más importante. Si no hubiera estado pronunciando las cosas correctamente, su carrera hubiese terminado”, dijo Sapoznik.

La canción yiddish del lado A fue particularmente fuerte, mientras que la oración del lado B fue un poco débil en términos de alfabetización musical.

“Parece que aprendió de grabaciones. Se puede escuchar eso. Tiene elementos estilísticos realmente poderosos que, para mi oído, provienen del gran cantor y compositor Yossele Rosenblatt. Pero escuché que hay un lugar al que no puede ir, que por alguna razón sus instintos no lo llevan a una interpretación más profunda , dijo Sapoznik.

Pero en general, The Black Cantor sonaba legítimo al oído experto de Sapoznik. Esto disipó sus temores iniciales de que la noción de un intérprete litúrgico negro de principios del siglo XX podría haber sido una broma o un truco, que no habría estado fuera de lugar en esa era de representaciones étnicas.

“Creo que pasó una prueba crítica sobre ser un miembro activo del paisaje sonoro judío”, dijo Sapoznik sobre LaRue.

Entonces, ¿qué pasó con estos cantores negros? El rastro de documentos de archivo relevantes (anuncios en periódicos, reseñas de conciertos, carteles, facturas de espectáculos) se enfría a principios de la década de 1950.

Sapoznik atribuyó la desaparición del fenómeno a cambios importantes en la comunidad judía estadounidense en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los cantores afroamericanos y los artistas escénicos yiddish parecen haber desaparecido a medida que el medio que los creó y sostuvo se desvaneció un poco.

“Estos cantores negros originales pudieron construir una presencia viable gracias a una cultura yiddish activa”, dijo Sapoznik.

El uso del yiddish disminuyó a medida que el hebreo ganó prominencia después del establecimiento de Israel, y hubo un cambio gradual desde el estilo tradicional de oración dirigida por cantones hacia el canto congregacional más participativo.

“El aspecto novedoso del cantor negro fue algo de entreguerras. La mitad de siglo marcó una discontinuidad en la participación afroamericana en la cultura judía”, dijo Sapoznik.

Traducido por Alicia Weiss con información de Times of Israel

