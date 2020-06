9 poderosos diseños judíos de Milton Glaser

Milton Glaser, el padrino del diseño gráfico moderno que falleció el viernes en su cumpleaños número 91, no habló muy a menudo de su identidad judía.

Pero cuando lo hizo, dejó en claro que su educación judía en Nueva York definió su sensibilidad artística.

Nacido de padres inmigrantes húngaros, el neoyorquino de toda la vida creció en el Bronx, rodeado principalmente de “judíos de Europa del Este, muy izquierdistas: marxistas, trotskistas”, le dijo a la revista Hadassah en 2009.

“Parte del arte de mis ideas proviene más de mi origen judío que de mi origen estadounidense”, dijo en esa entrevista, y agregó que la sensación de “nunca sentirse como en casa en ninguna cultura” moldeó su estética.

Eso resultó ser positivo: Glaser continuaría desafiando casi todas las ortodoxias del diseño moderno, cambiando el “vocabulario de la cultura visual estadounidense”, como lo expresó su obituario del New York Times.

“En cierto momento fuimos aceptados, y una vez que eso sucede, todo se vuelve menos interesante”, dijo en una entrevista de 1989, refiriéndose a su grupo de colaboradores de firmas de diseño.

Estas son algunas de las imágenes judías de la legendaria carrera de Glaser.

Los grandes éxitos de Bob Dylan

En 1967, Glaser hizo un póster para un álbum de grandes éxitos de Bob Dylan, uno de los otros artistas judíos más influyentes del siglo XX. Las ondas coloridas del cabello de Dylan contra una silueta negra se inspiraron en el arte islámico. La imagen se convirtió en un ícono del estilo y las imágenes de los años 60.

“The Plot Against America” ​​y otras portadas de libros de Philip Roth

Glaser diseñó muchas portadas de libros a lo largo de los años, incluyendo al menos las cuatro que figuran en su sitio web para el novelista judío Philip Roth: “Exit Ghost” (2007), “Nemesis” (2010), “The Humbling” (2009) y “The Plot Against America” ​​(2004), el último de los cuales imagina una historia alternativa en la que Charles Lindbergh se convierte en presidente, establece relaciones amistosas con los nazis y permite que el antisemitismo se infecte en todo el país.

Una guía de gentiles a la comida judía

Glaser y Clay Felker fundaron la revista New York Magazine, la misma que todavíasigue viva y saludable, en 1968. Durante unos siete años, Glaser escribió una columna titulada “Underground Gourmet“, que describía gemas de restaurantes que no romperían el presupuesto de nadie. Esta fue una de las muchas portadas que diseñó para la revista, y probablemente la más judía. Puedes leerlo, y ver la difusión de imágenes de 1968 Russ and Daughters.

Celebra el desfile de Israel

El desfile, que llena la Quinta Avenida de la ciudad de Nueva York cada verano, es una de las exhibiciones anuales más grandes de orgullo judío en el mundo. Comenzó en 1965, cuando miles de personas se alinearon espontáneamente para ver al ex primer ministro israelí David Ben-Gurion, que estaba visitando la ciudad. La marca del desfile se renovó en 2011, y Glaser contribuyó con el logotipo rojo, blanco y azul.

Viejos judíos contando chistes

Glaser también prestó su talento para el diseño de logotipos a este sitio web , un archivo virtual de lo que parece exactamente: videos de viejos judíos contando chistes judíos. En palabras del creador Sam Hoffman: “Todos los bromistas tenían que tener al menos 60 años y ser ‘judíos’. Lo de la edad sobre lo que sería estricto, lo judío sería en espíritu. Por lo menos, haríamos retratos de personas que habían vivido al menos seis décadas y eso sería algo para ver”.

Yo ♥ NY

Quizás su diseño más conocido es I ♥ NY, el logotipo se ha convertido en una imagen definitoria para la capital judía número 2 del mundo. Originalmente diseñado para una campaña turística de 1977 por la ciudad, desde entonces ha sido un elemento básico internacional en todo, desde camisetas hasta tazas de café y stickers. “Estoy asombrado por lo que le sucedió a esta pequeña y simple idea”, dijo Glaser en 2011.

“Ángeles en América”

El diseño de Glaser de un hombre agachado con coloridas alas de ángel adornaba la portada del programa de la obra de teatro del icónico dramaturgo judío Tony Kushner “Angels in America“, un complejo drama ganador del Premio Pulitzer sobre la crisis del SIDA.

Fairway

Fairway Market, el supermercado de Nueva York amado por los judíos locales por sus numerosas ofertas de inspiración kosher y judía, contó con la ayuda de Glaser para diseñar todo tipo de envases de alimentos. La compañía probablemente quería duplicar el éxito del logotipo de Glaser para la cadena de supermercados Grand Union, que se convirtió en un tótem influyente de diseño.

Works at the Israel Museum

El histórico Museo de Israel en Jerusalén alberga al menos tres obras de Glaser en su colección permanente, según su sitio web. Entre ellos se encuentra un famoso anuncio de máquinas de escribir Olivetti, que deja caer una de las máquinas en una pintura del siglo XV de Piero di Cosimo.

Traducido por Alicia Weiss con información de JTA