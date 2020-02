Spielberg hará novela sobre el conflicto árabe-israelí

Steven Spielberg, destacado productor de cine, adquirió los derechos de comercialización de una novela que se publicará próximamente. La historia trata sobre el difícil vínculo entre dos padres, uno árabe y otro israelí. ¿Qué tienen común? Ambos perdieron a una hija a causa del conflicto árabe-israelí.

Apeirogon, obra escrita por Colum McCann, será publicada el próximo 25 de febrero. Curiosamente, en la geometría un apeirógono es un polígono cuyos lados son infinitos.

La novela a estrenar relata la historia de cómo los padres transformaron su dolor en activismo. The New York Times lo ha declarado como el libro más esperado del año.

El escritor manifestó: “Steven Spielberg y su compañía siempre han operado a la vanguardia de la narración de historias. Su trabajo está alimentado por una profunda preocupación moral. Van al centro de los problemas de nuestros días. Estoy encantado de que la historia de Rami y Bassam esté en sus manos”.

El artista, de origen irlandés, cofundó Narrative 4, una organización sin fines de lucro global cuya misión es utilizar la narración de historias para inspirar una esperanza valiente a través de una empatía radical. McCann detalló: “Es como las Naciones Unidas para los jóvenes narradores. La idea detrás de esto es que la verdadera democracia que tenemos es contar historias. Atraviesa fronteras, límites, géneros, ricos, pobres, todos tienen una historia que contar. Así es como la institución funciona en escuelas y comunidades de todo el mundo, alentando a los jóvenes a contar historias.

La emblemática trayectoria de Steven Spielberg

Steven Allan Spielberg nació en el año 1946 en Ohio, Estados Unidos. Es director, guionista y productor de cine.​ Se lo considera uno de los pioneros de la era del Nuevo Hollywood y es también uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica mundial. Sus producciones trataron diversos temas, desde ciencia ficción hasta genocidios.

Se crió en el seno de una familia judía ashkenazí. Consecuentemente asistió a la sinagoga cuando era un niño y también concurrió a la escuela hebrea entre 1953 y 1957.

Sin embargo, ​públicamente reconoció que de niño le fue difícil aceptar la religión de su familia. “No es algo que me gusta admitir. Cuando yo tenía 7 u 8 años, D´s me perdone, me daba vergüenza contar que eramos judíos ortodoxos. Yo estaba avergonzado por las prácticas judías de mis padres. Nunca estuve realmente avergonzado de ser judío, pero me sentía incómodo a veces. Mi abuelo siempre llevaba un largo abrigo negro, sombrero negro y larga barba blanca. Me daba vergüenza invitar a mis amigos a casa, porque él podía estar en una esquina orando y yo no sabía cómo explicarle esto a mis amigos”.

También ha contado que sufrió actos antisemitas durante sus primeros años: “En la escuela secundaria, me golpearon y me dejaron la nariz ensangrentada, fue horrible…”.

El director estuvo casado de 1985 a 1989 con la actriz estadounidense, de origen judío, Amy Irving. En 1991 volvió a casarse, esta vez con la actriz Kate Capshaw, a quien conoció durante las audiciones para la película Indiana Jones and the Temple of Doom.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.