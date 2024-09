Transgresiones de distintos niveles

Nuestra tradición dice que el Santo Bendito El abre tres libros el día de Rosh Hashaná, uno para los Tzadikim Gmurim-los justos absolutos, que son rubricados con una buena firma para el año entrante, otro para los Reshaim Gmurim-los malvados absolutos, que son sentenciados con una mala firma por sus conductas y un tercero para la mayoría de nosotros, los Beinonim-que no somos ni una ni otra cosa y que definiremos la balanza a partir del arrepentimiento sincero, la corrección del camino y las buenas acciones.

Hay niveles de transgresiones en el judaísmo:

1. Jet (חט)

– Significa “error” o “pecado involuntario”.

– Se refiere a una transgresión cometida sin intención o conocimiento, como un error accidental.

– Ejemplo: Un hombre que, sin saberlo, come carne no Kasher.

2. Avón (עוון)

– Significa “iniquidad” o “pecado intencional”.

– Se refiere a una transgresión cometida con conocimiento y deliberación, pero sin mala intención.

– Ejemplo: Un hombre que come carne no kosher sabiendo que no es Kasher, pero sin intención de desafiar a Dios.

3. Pesha (פשע)

– Significa “rebelión” o “pecado con intención de desafiar”.

– Se refiere a una transgresión cometida con la intención de desafiar a Dios o rechazar Su autoridad.

– Ejemplo: Un hombre que come carne no Kasher como forma de protesta contra las leyes dietéticas judías.

En resumen:

– Jet: error involuntario.

– Avón: pecado intencional sin mala intención.

– Pesha: rebelión con intención de desafiar a Dios.

Si comer lo prohibido en rebeldía es grave cuanto más en otros temas como el vínculo con nuestro prójimo, familia y comercial.

Es tiempo de balance y revisar nuestras acciones. Los libros están abiertos y cada uno junto al Todopoderoso firmará su contenido y destino.

Miguel Steuermann, director de Radio Jai, cofundador de la Confraternidad Judeo-musulmana, embajador para la Paz de la Coalición Humanitaria Internacional y el Consejo Universal para la Paz. Prosecretario de la Cámara de Comercio Argentino-israelí y director de relaciones internacionales de la ONG 18 de diciembre por el migrante.

