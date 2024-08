Acuerdo con Hamás y el Eje Filadelfia: ¿Política o Estrategia en Israel? – Jonathan Meta

En una nueva crónica el Dr. Jonathan Meta, conductor del espacio de Kan en español que se emite diariamente en Radio Jai, analiza la situación política y militar que vive Israel.

Meta destaca la importancia y polémica en torno del eje de Filadelfia (la frontera entre Egipto y Gaza), un tema que aparece como clave en las negociaciones para un acuerdo. “La presencia de tropas israelíes en el eje de Filadelfia es un tema político, no solo militar”, afirma. “Es un tema que divide al gobierno israelí y es fundamental para entender la situación en la franja de Gaza”.

La crónica también aborda la situación en Judea y Samaria, donde se está llevando a cabo una mega operación militar contra grupos terroristas. “La coordinación con las fuerzas de seguridad palestinas es fundamental para el éxito de la operación”, destaca.

Si a ud le interesa comprender los múltiples frentes y desafíos que vive el estado judío, aquí encontrará elementos esenciales para comprender los acontecimientos.

Escuche la nota.

Foro de familias de Rehenes:

Después de casi un año de abandono, Netanyahu no pierde ninguna oportunidad para asegurarse de que no habrá acuerdo.

No hay día en que Netanyahu no actúe de manera real para poner en peligro el regreso a casa de todos los secuestrados. https://t.co/uhPJIuftfk

— Radio Jai (@fmjai) August 30, 2024