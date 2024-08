Los debates por la conformación de la Corte Suprema por aquí y por allá

A veces sorprenden las realidades paralelas de los conflictos legales en Argentina y en Israel. En ambos países se cuecen habas. En ambos sistemas judiciales se discute el formato del máximo tribunal, la integración y designación de los jueces supremos.

En Argentina somos testigos de los duros enfrentamientos que se suceden, incluso en el seno mismo oficialismo, por la designación de los nuevos integrantes del Tribunal superior.

En Israel, las conversaciones para elegir por consenso al presidente del Tribunal Supremo no tuvieron éxito y los jueces del Tribunal Superior dejaron en claro esta semana que no habrá más opción que emitir un fallo en septiembre, a menos que el Ministro de Justicia Levin convoque al Comité de Designación de Jueces por iniciativa propia, situación que no estaría ocurriendo.

Los Jueces del Máximo tribunal aclararon que se necesita una mayoría simple en el comité para elegir al presidente de la Corte Suprema, y que le dieron tiempo a Levin para llegar a un acuerdo amplio y consensuado, pero que no se logró.

Es prácticamente un hecho la elección del juez, que actualmente es el más antiguo en la Corte, Yitzhak Amit, como Presidente del nuevo Tribunal Supremo, ya que el comité de Selección tiene nueve miembros, de los cuales hay tres jueces que apoyan el sistema del seniority o de la antigüedad, además de dos miembros del Colegio de Abogados y un miembro de la Knesset, y en total 6 de los 9 miembros apoyan esta mocion.

Sin embargo, el comité tendrá dificultades para el nombramiento de jueces superiores, ya que para elegirlos se requiere una mayoría de siete de los nueve miembros del comité – y los tres restantes son el ministro de Justicia, Yariv Levin, el ministro Orit Struck (sionismo religioso) y el miembro de la Knesset Yitzhak Kreuzer (Otzma Yehudit). Hasta el nombramiento de Levin como Ministro de Justicia, era costumbre que el Presidente de la Corte Suprema fuera elegido por el sistema de antigüedad, es decir, el juez de mayor edad, mientras que los demás magistrados de la Corte Suprema eran elegidos por amplio consenso de los miembros del comité.

Aun asi, hasta que se produzca la elección del juez Yitzhak Amit como Presidente Supremo, el camino puede llegar a ser bien extenso. Primero que todo el ministro de Justicia debería obedecer al Tribunal Superior y convocar al comité de Selección de Jueces. Después de que el comité se reúna, habrá 45 días para publicar los nombres de los jueces. Sólo entonces el comité se reúne nuevamente para votar sobre los candidatos. Durante este proceso, muchas cosas pueden cambiar.

El presidente en funciones del Tribunal Supremo, Uzi Fogelman, se jubilará el 6 de octubre, y eso es lo que dispara esta situacion.

