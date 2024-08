Alto funcionario egipcio: Sinwar exige en el acuerdo el compromiso de que no será eliminado

El Cairo sigue dejando claro que no aceptará ninguna propuesta de presencia israelí a lo largo del eje de Filadelfia. Los egipcios ven dificultades para iniciar las conversaciones, en parte a la luz de las dificultades de Hamás para formar una delegación para las negociaciones tras la eliminación de Haniyeh, informó el sitio Ynet.

Altos funcionarios egipcios: Sinwar transmite mensajes breves y claros, y estima que llegarán a altos funcionarios en Israel.

Por Samdar Perry

Hoy (miércoles) en Egipto se escuchó un gran pesimismo después de la reunión de Blinken con el presidente Abdel-Fattah al-Sisi. Fuentes en Egipto afirmaron que Blinken dejó claro al presidente egipcio y al ministro de Asuntos Exteriores que, en lo que respecta a Estados Unidos, la actual ronda de conversaciones podría ser la última ronda indirecta entre Israel y Hamás, y que “es muy importante llegar a un acuerdo final”, y los patrocinadores, Egipto y Qatar, deben convencer a Hamás e Israel para que acepten la propuesta estadounidense, sin crear dificultades.

Sin embargo, varios medios de comunicación árabes, incluido el periódico “A-Sharq Al-Awast”, que se publica en Londres en lengua árabe, afirmaron que habían hablado con altos funcionarios de inteligencia y de la oficina de Al-Sisi, e informaron que “se han alcanzado entendimientos que permitirán llegar a acuerdos con la parte israelí”. Respecto a la parte palestina, subrayaron que “definitivamente podría haber un cambio positivo, pero es difícil hablar con Sinwar.

Sabemos, afirmaron los altos funcionarios en El Cairo, “que Sinwar quiere llegar a un acuerdo, pero sigue insistiendo en sus términos.”

Uno de los altos funcionarios en Egipto, que habló con funcionarios estadounidenses, subrayó que si se llega a un acuerdo, al mismo tiempo que el regreso de los secuestrados, “Sinwar subraya que se debe garantizar su seguridad y bienestar”, es decir que Israel se comprometerá a no eliminarlo en absoluto, desde el momento del acuerdo en adelante. Sinwar, dice el funcionario egipcio, transmite mensajes breves y claros, sabiendo que pasarán por muchas manos, palestinas, estadounidenses y egipcias, y estima que llegarán a altos funcionarios de Israel.

En cuanto a la promoción de los contactos para un acuerdo, El Cairo también ve dificultades para iniciar las conversaciones, debido, entre otras cosas, a que desde el asesinato del jefe del Buró Político de Hamás, Ismail Haniyeh , y el nombramiento de Sinwar como su sucesor, Hamás, no tiene una delegación respetable para llevar a cabo las negociaciones. Se señaló que Hamás rechazó una propuesta de enviar una delegación en su nombre a El Cairo al mismo tiempo que la delegación israelí y de transmitir mensajes entre Israel y la organización a través de altos funcionarios de inteligencia egipcios.

Al mismo tiempo, en El Cairo continúan dejando inequívocamente claro que rechazarán cualquier propuesta de presencia israelí a lo largo del eje de Filadelfia, y el debate en torno a la cuestión aún continúa. La última propuesta de los mediadores fue que se insertaran instalaciones de vigilancia subterráneas a lo largo del eje de Filadelfia y que Egipto erigiera un muro de hierro para impedir la transferencia de productos de contrabando, incluidas armas y municiones.

Otra cuestión que aún no se ha resuelto es quién será la fuerza encargada de proteger el cruce de Rafah desde el lado de Gazati. En El Cairo, dejaron claro a Blinken que insistirían en una presencia palestina y no israelí allí, pero no determinaron quién sería. Ahora, como se mencionó, surge la pregunta de si serán las fuerzas de la Autoridad Palestina o las fuerzas de Muhammad Dahlan, el líder del “movimiento reformista democrático”, que vive en Abu Dhabi pero tiene un gran grupo de sus leales en Cisjordania. Otro nombre que surgió para la ronda de conversaciones de “última oportunidad” en Egipto es el de Ibrahim al-Arjani, un beduino-palestino cercano a la cúpula del gobierno egipcio, e incluso fue invitado a participar en las conversaciones sobre Gaza. Su inclusión fue aceptada con el consentimiento de Israel y es bien conocida entre los altos círculos de seguridad de Israel.

Ynet

