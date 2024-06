Israel está de luto: Se realizaron los 11 funerales de los soldados caídos

El domingo se celebraron once funerales en todo Israel para las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel que murieron durante el fin de semana en tres incidentes distintos en los combates en la Franja de Gaza.

La mayoría de los soldados caídos que descansaron el domingo murieron en una explosión en Rafah, en el sur de Gaza, el sábado por la mañana, en lo que marcó el incidente más mortífero para las FDI en la Franja desde enero. Todas las tropas sirvieron en el 601.º Batallón del Cuerpo de Ingeniería de Combate. Siete de sus funerales se celebraron el domingo y el octavo se celebrará el lunes.

Por otra parte, dos reservistas murieron el sábado luchando en el norte de Gaza, mientras que otro soldado sucumbió a las heridas sufridas en la batalla cinco días antes, y un soldado también murió en Rafah el domingo.

Cap. Wassem Mahmoud, de 23 años, subcomandante, fue enterrado en Beit Jann, donde la aldea retrasó las celebraciones de la festividad musulmana de Eid al-Adha para presentar sus respetos al soldado caído.

“Es un día trágico para el pueblo de Israel, para el Estado de Israel, una gran pérdida”, dijo el domingo su tío Sharif. “Wassem estaba destinado a ir a estudiar, esa fue la última conversación que tuve con él. Fue elegido como representante del batallón para ir a estudiar”.

El líder druso, Sheikh Muakfak Tarif, elogió a Mahmoud en su funeral como un soldado dedicado que luchó por su país desde que estalló la guerra con la masacre de Hamas el 7 de octubre en el sur de Israel.

“Wassem dirigió a sus soldados en el Cuerpo de Ingeniería de Combate desde el estallido de la guerra, no se rindió, mantuvo la cabeza en alto, siguió adelante y continuó luchando incluso después de ser herido”, dijo el líder espiritual.

Mahmoud resultó herido luchando el 7 de octubre, pero regresó al campo de batalla sin decirle a su familia que había sido hospitalizado. En cambio, optó por “permanecer en el frente, por completa fe e identificación con los objetivos de la guerra, para proteger la frontera sur y evitar masacres terribles como la que ocurrió en las comunidades fronterizas de Gaza el 7 de octubre”, dijo Tarif.

Añadió que la comunidad drusa “lleva con la carga del servicio y todo lo que conlleva, incluidas las partes dolorosas”.

Sargento. Eliyahu Moshe Zimbalist, también muerto en la explosión en Rafah el sábado, fue enterrado en el cementerio militar Monte Herzl en Jerusalén.

Zimbalist, de 21 años, se mudó a Israel desde Estados Unidos con su familia en 2005 cuando era un niño pequeño y creció en Beit Shemesh. Los miembros de la comunidad se alinearon en las calles, ondeando banderas israelíes, para apoyar a la familia en duelo mientras se dirigían al cementerio de Jerusalén.

“Eliyahu Moshe, el gibor (héroe). Se suponía que tú hablarías en mi funeral, no yo en el tuyo”, dijo su padre Simmy en inglés junto a su tumba. “Se suponía que tú debías decir kaddish (la oración judía por los muertos), no yo. Este es uno de los días más difíciles para mí y nuestra familia. No hay palabras para expresar nuestros sentimientos”.

Según una investigación inicial de las FDI, todas las tropas murieron dentro de un vehículo blindado de ingeniería de combate (CEV) Namer. No hubo supervivientes. Los soldados viajaban en un convoy que se dirigía a los edificios capturados por el ejército, para que las tropas descansaran tras la operación nocturna. El Namer CEV era el quinto o sexto vehículo del convoy y, en algún momento, sufrió una gran explosión.

La investigación no dejó claro de inmediato si se trataba de una bomba colocada con antelación o si agentes de Hamás se habían acercado al vehículo con un artefacto explosivo y lo habían colocado directamente sobre el CEV.

El sargento. Stanislav Kostarev, de 21 años, también del 601.º Batallón, fue enterrado el domingo en Ashdod.

Las FDI anuncian una “pausa táctica de actividad militar”

El director de la escuela Eva Tevet donde estudió Kostarev lo recordaba como “tranquilo e introvertido, siempre respetuoso con la humanidad, un niño sabio y humilde, agradable y de buen corazón”, según el sitio de noticias Ynet.

También murió en la explosión en Rafah, el sargento. Itay Amar, de 19 años, fue enterrado el domingo en Kochav Yair.

“Itay era un niño que hacía sonreír a todos”, dijo su amigo cercano Ohad al sitio de noticias Walla. “No podías estar triste a su lado. Se aferraría a ti y no te soltaría hasta hacerte sonreír. Era realmente una persona estelar”.

El domingo circuló en las redes sociales un vídeo de Amar que lo muestra bailando en una residencia de ancianos con Liri Albag , quien fue secuestrada el 7 de octubre en su base de las FDI y todavía está retenida por terroristas en Gaza.

“Itay nos contó que tenía una amiga que fue secuestrada, Liri Albag, eso fue difícil para él. Tuvo el honor de morir para defender al pueblo de Israel”, dijo su hermano Ofir a la emisora ​​Kan.

El sargento. Oz Yeshaya Gruber, de 20 años, de Tal Menashe, fue enterrado en el asentamiento de Shaked, en el norte de Cisjordania, el domingo. Le sobreviven sus padres y cinco hermanos.

El presidente de Tal Menashe, Yuval Butzer, recordó a Gruber como “un héroe en el campo de batalla que siempre estaba sonriendo, siempre con buenas vibraciones. Siempre feliz de poder echar una mano.”

El sargento. Orr Blumovitz, de 20 años, fue enterrado el domingo en Pardes Hanna-Karkur. Sus hermanos lo recordaron en su funeral como “un ratón de biblioteca”, que leyó más de mil libros sobre la historia de Israel, según el sitio de noticias Ynet.

“Mi hermano, el soldado caído, era un gran estudioso de la historia, una especie de ‘ratón de biblioteca’. Era un héroe, no puedo comprender que no vuelva a casa”, dijo Tal, el hermano menor de Orr.

Sargento. Yakir Ya’akov Levi, de 21 años, de Hafetz Haim, fue enterrado en el cementerio militar del Monte Herzl en Jerusalén. Le sobreviven sus padres y cuatro hermanos y hermanas.

Uno de los maestros de Levi en el programa de ieshivá hesder, en el que a los soldados religiosos se les permite acortar su servicio militar y combinarlo con estudios de Torá, el rabino Zachariah Rabinovitch, lo elogió como “una persona muy esclarecedora, sociable y agradable. Yakir era muy brillante y afilado. La última vez que vino a visitar la ieshivá, Yakir se sentó conmigo a estudiar con una luz en los ojos… Estaba muy decidido a ganar y no ver oscuridad, a tener la cabeza en alto y a darlo todo”.

El octavo soldado muerto en la explosión, el sargento. Shalom Menachem, de 21 años, de Beit El, será enterrado en Jerusalén el domingo por la noche. Estudió en el programa de ieshivá hesder junto con Levi y Zimbalist, y le sobreviven sus padres y siete hermanos.

“El dolor es insondable. Cayó como un héroe en la guerra por nuestra existencia. Nuestros corazones están con la gran pérdida de su familia”, el jefe del consejo de Beit El, Shay Alon, elogió al soldado caído.

Cap. (res.) Eitan Koplovich y el suboficial (res.) Elon Weiss, ambos del 129.º Batallón de la 8.ª Brigada Blindada de Reserva de las FDI, murieron por un artefacto explosivo detonado contra su tanque en el norte de Gaza durante el fin de semana. Otros dos soldados que iban en el tanque resultaron gravemente heridos por la explosión.

Koplovich, de 28 años, fue enterrado el domingo en Hoshaya, en el norte de Israel. Deja atrás a su esposa y a su bebé.

“Eitan era capitán de la Brigada Blindada de Reserva y comandaba las tropas como parte de la operación en la que cayó”, dijo su tío Golan, citado por el periódico Maariv. “Entró en Gaza hace aproximadamente una semana y media, después de cuatro meses de combates en el norte desde el estallido de la guerra”.

“Entró en Gaza con poca antelación, por lo que no tuvo tiempo de contarnos mucho sobre lo que experimentó. Se graduó con honores en derecho en la Universidad Hebrea y estaba a punto de comenzar a realizar entrevistas para pasantías”, dijo Golan.

Weiss, de 49 años, también fue enterrado el domingo en el cementerio militar del Monte Herzl en Jerusalén. Deja tras de sí siete hijos y una nieta.

Su comandante, el teniente coronel Ariel Ben Baruch, lo recordaba como un “luchador veterano y dedicado… un educador tanto en tiempos de rutina como durante emergencias. Siempre actuaste con paciencia”.

“Gracias por tu valentía. Los saludo en su último viaje”, añadió.

El hermano de Weiss, Asaf, lo elogió en el funeral en Jerusalén: “Mi hermano el héroe. Mi hermano Elon, en cuatro meses habrías cumplido 50 años, con siete dulces hijos y una dulce nieta. No dudó en presentarse para el servicio de reserva.

Sargento. Yair Roitman, un soldado de las FDI que resultó gravemente herido la semana pasada en el sur de Gaza, sucumbió a sus heridas el sábado y fue enterrado en Karnei Shomron el domingo.

Roitman, de 19 años, de la unidad de reconocimiento de la Brigada Givati, resultó herido en una explosión en un edificio con trampas explosivas el 10 de junio, en un incidente que mató a otros cuatro soldados e hirió a seis, cuatro de ellos de gravedad.

En su funeral, su madre, Ricki, dijo que Yair “era un niño perfecto, pero siempre sentí que eras demasiado bueno para este mundo. Eras un niño que nunca se rindió, hizo lo que quería y arrastró a todos los demás hacia sus sueños… eras más grande que la vida”.

El sargento. Tzur Abraham, de 22 años, de la unidad de reconocimiento de la Brigada Nahal, de Modiin, murió luchando en Rafah el domingo y estaba previsto que fuera enterrado el domingo por la noche en Modiin.

Sus padres, Shamir y Yifat, dijeron que “la luz de sus ojos, la dulzura de su alma y su alegría por la vida nos acompañarán para siempre”.

Un total de 311 soldados israelíes han muerto durante la ofensiva terrestre contra Hamás y en medio de operaciones a lo largo de la frontera con Gaza. El número de víctimas incluye un oficial de policía muerto en una misión de rescate de rehenes. Un contratista civil del Ministerio de Defensa también murió en la Franja.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai