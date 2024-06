“Una minoría de cinco mil tipos te puede hacer un desastre”- Miguel Wiñazki

El periodista Miguel Wiñazki brindó para Radio Jai su aguda e inteligente mirada sobre los disturbios que se dieron lugar en los alrededores del Congreso Nacional, mientras dentro del recinto se debatía la ley Bases.

Considero Wiñazki que el día de ayer fue un punto de inflexión, un día atravesado por el espanto. Remarcó que eso hay que verlo y no convertirlo en algo natural, que lo que ocurrió en las calles promovido por profesionales de la violencia es una aberración, y que ocurre por segunda vez, reiterando las escenas de 2017 con las 14 toneladas de piedras que se arrojaron frente al Congreso, cuando se debatía la ley jubilatoria.

“Fue un intento meramente dañino para impedir que funcionara el Congreso”, declaró.

Señaló que se puede estar de acuerdo o no con lo que se estaba debatiendo en el Senado, pero que eso no es razón para incendiar autos aviesamente, quemar bicicletas locamente, y lanzar todas esas agresiones materiales que acontecieron. Señala que, si se lograra dominar, exhibir y cobrar conciencia de la magnitud de esa violencia de esa minoría, sería un gran paso adelante.

Por otro lado, explica sobre lo que plantea esta ley, que el gobierno debería comenzar a gobernar en función de las posibilidades que esta le da, comenzar a desregular lo que hay que desregular y avanzar y regularizar un poco las situaciones en los mercados internacionales, que han reaccionado muy bien.

Calificó de “aberrante” lo que sucedió en los alrededores del Congreso; dijo que nos hemos acostumbrado a ver hechos de esta naturaleza en los que había barras bravas, agitadores rentados, infiltrados probablemente también, y una locura. “La Argentina manicomio tiene que dejar de ser”, declaró.

Sostiene firmemente que estos desmanes fueron perpetrados por una minoría, y esto le dio pie para explicar lo que se conoce como Teorema de las minorías, por la cual, “una minoría de cinco mil tipos te puede hacer un desastre”.

Destacó la diferencia de reacción entre el radicalismo y el kirchnerismo frente al desacuerdo con la ley, pero indicó que el radicalismo con Lousteau presentó su proyecto, y que el kirchnerismo solo resiste a cualquier cambio sin ofrecer ninguna propuesta; señaló que es una resistencia calcada de la de 2017, y que Valdez, Moreau salieron a manifestar a la calle cuando su tarea era la de no estar allí. “Había una intención de boicotear una sesión del Congreso”., opinó.

Comentó atónito que entre los manifestantes había banderas de la OLP, de Palestina, y se pregunta quién financia todo esto, y también si esta gente sabe de qué está hablando.

Sobre la condena que van a recibir los detenidos por los delitos en la zona del Congreso, el entrevistado sostiene es muy importante estar atentos a la sanción penal que corresponde. Señaló que hubo escenas terribles el miércoles, como cuando incendian un auto, que nos hacen pensar que esa gente no estaba en sus cabales; se veían violentos que saltaban encima del auto que podía explotar en cualquier momento. Le impresionó mucho ver al periodista Orlando Morales, de Cadena Tres que lloraba de impotencia cuando lo sacan de su auto a la fuerza para prender fuego al vehículo, que por otra parte no era de él, sino del canal.

Y sobre esta violencia, Wiñazki, que confesó “conocer un poco el paño de algunos de lo que estaban afuera”, afirmó que el antisemitismo allí era cuasi unánime, y que eso para los judíos y para cualquiera, no es un dato menor, porque está fundado simplemente en la ignorancia, en el barrabravismo. Lo de las banderas lo volvió a impresionar, y sigue preguntándose quién financia este asunto, y que este también es un tema para investigar.

El presidente Milei calificó de terroristas a los violentos que manifestaron frente al Palacio Legislativo. Sobre ello, el periodista opino que” hay dos Milei”, un Milei tuitero, digital, disparatado y escandaloso, y después hay un Guillermo Franco que negocia, que conversa, que dialoga, que hace política. El Milei virtual es una cuestión retórica, afirma, pero no hay allí una persecución como no hay un aparato perseguidor salvo por la vía propagandística que no es menor, de estos epítetos sobre los demás. No le parece adecuado el uso de la palabra terrorista para definir a los violentos frente al Congreso, pero considera que hubo allí una “expresión de terror”.

Asegura que sí estuvieron en un borde, que por supuesto esto no es el 7 de octubre, que estamos hablando de otras dimensiones, pero que hay que tener cuidado con estas dimensiones, porque está demostrado por expertos en terrorismo, que por ejemplo, en el núcleo duro de ETA eran cincuenta personas; cincuenta personas que generaron un desastre en España durante décadas. Por eso, piensa que es un tema para mirarlo muy de cerca.

Respecto de cómo lo marcó como judío y hombre de la democracia y de la libertad lo ocurrido el 7 de octubre, Wiñazki expresó que lo daña como a cualquiera que tenga conciencia, porque observa la invulnerabilidad de este tan singular fenómeno de odio que es el antisemitismo, que se ve hoy muy fuertemente en las manifestaciones en Europa y en Estados Unidos. Como alguien que conoce muy bien la academia norteamericana, que estuvo un año en Columbia, le resulta incomprensible lo que ocurre, sobre todo teniendo en cuenta que el aporte judío allí ha sido histórico, entonces, cuando vio los campamentos en la Universidad, no podía creer lo que pasaba, porque desde las autoridades hasta el alumnado, esta universidad es democrática, abierta. Ahí observa dos cuestiones, el uso de la mitología siniestra sobre el judío, los protocolos de los sabios de Sion revividos, y un financiamiento también de la inteligencia ultra islámica que moviliza desde algunos puntos nodales.

Reflexiona en que si se terminara el terrorismo horroroso de Hamás y se descubriera mundialmente lo que Hamás ha hecho con su propia gente, esto podría comenzar a cambiar. “Seguramente me equivoco porque el antisemitismo está blindado, pero tengo la esperanza de que haya información que muestre mejor lo que es Hamás, el ISIS o Al Qaeda”.

De todos modos, sigue sin entender lo que ocurre en España, de donde lee los tweets y las revistas en donde percibe un espíritu como inquisitorial; ellos mismos que sufrieron un Atocha, en el centro de Madrid, un atentado perpetrado por los mismos terroristas que defienden, los mismos que destruyeron las Torres Gemelas. Le cuesta comprender a los movimientos LGTB que defienden lo mismo, cuando todos sabemos lo que le pasaría en Gaza por ser homosexual. “Es tal la ignorancia, y la ignorancia nos lleva siempre al peor de los caminos, ya lo sabemos”.

Parecería que, en la Argentina, tal vez por el vínculo que muestra Javier Milei con lo judío y con Israel, el fenómeno de antisemitismo en la Argentina ha sido relativamente menor que en cualquier otro lugar, también por la cantidad de argentinos que han sido víctimas de Hamás en la población cercana a la Franja de Gaza y porque además hay cautivos argentinos, el periodista opina que aún así el antisemitismo raigal es profundo, que es un nudo que habría que ir desatando, pero que no ve como posible.

Citó el episodio del fin de semana pasado en la cancha de All Boys, algo que no es nuevo, que sucede siempre si juega a Atlanta; que ocurre también en otros estadios, y sostiene que no son voces que uno debería desoír , voces subterráneas que a veces surgen como un volcán y nos demuestran que este problema está aquí también.

