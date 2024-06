Cinco hinchas del club de fútbol All Boys sancionados con inhabilitación de ingreso

Cinco hinchas de All Boys recibieron la inhabilitación para ingresar a estadios porteños por incitar a la violencia, la discriminación y la xenofobia durante el partido jugado el sábado último ante Atlanta, por el campeonato de Primera Nacional. El club de Floresta también recibió sanciones por el hecho y se comprometió a desarrollar acciones reparatorias, formativas y de concientización.

El Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Seguridad porteño, anunció esta mañana las sanciones aplicadas al club y a los hinchas: durante dos fechas (jornadas 21 y 23 del torneo Nacional), el Club All Boys no podrá permitir el ingreso de hinchas al estadio con banderas ni bombos. Además, la institución deberá emitir un pedido de disculpas y el equipo deberá salir a disputar los próximos encuentros que dispute de local con una o más banderas con mensajes de repudio a la discriminación, xenofobia y violencia.

El Ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff , aseguró que “lo que sucedió en el partido entre All Boys y Atlanta está lejos del espíritu deportivo y de lo permitido. Es una incitación a la violencia, la xenofobia y la discriminación que no vamos a permitir y por eso hoy estamos aplicando sanciones ejemplares a comportamientos desmedidos” . A continuación, agregó: “desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y el Comité de Seguridad en el Fútbol, vamos a seguir tomando las medidas que sean necesarias para que se respete el orden al interior de las canchas y que el espectáculo deportivo pueda ser disfrutado por todos, en familia, con tranquilidad y seguridad. En la Ciudad no hay lugar para los violentos”.

Las cinco detenciones fueron concretadas por efectivos de la Brigada de Conductas Delictivas de la Policía de la Ciudad, en cercanías al estadio Islas Malvinas. Todos recibieron penas sancionatorias de 12 y 48 meses sin poder ingresar a los estadios. Gastón Ezequiel Panzini, de 45 años, recibió una sanción de 48 meses de impedimento por portar un ataúd con los colores de la bandera de Israel. El resto de los detenidos recibieron 12 meses de inhabilitación para ingresar a las canchas de la Ciudad por distintas infracciones: Claudio Marcelo Ojeda, de 49 años; Lucas Leonel Calbanese, de 22; Gustavo Omar del Canto, de 26, y Leonardo Ulises Di Lorenzo, de 47.

El Secretario de Seguridad, Diego Kravetz , manifestó que ”el trabajo de todo el equipo de Tribuna Segura que rápidamente identificó a los responsables de lo sucedido. Nuestro trabajo en las canchas porteñas es el de garantizar un espectáculo donde todos se sientan seguros y respetados”.

Habiendo sido notificado para ejercer el derecho del artículo 10 de la Ley 5,847, el club All Boys se comprometió tanto a trabajar en consonancia con el Ministerio de Seguridad e impedir el acceso y/o permanencia a los hinchas sancionados a los predios en los cuales se desarrollen eventos, como a acatar las sanciones pertinentes.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai