Activistas Anti-israelíes de Harvard No se Graduarán Mientras Persisten las Suspensiones

La Universidad de Harvard se encuentra en el centro de una controversia después de que más de 35 grupos de estudiantes emitieron declaraciones en apoyo de activistas anti-israelíes que enfrentan sanciones disciplinarias. Según estos grupos, 15 activistas no podrán graduarse con el resto del cuerpo estudiantil el martes debido a suspensiones y libertades condicionales impuestas por su participación en un campamento de protesta anti-israelí.

El campamento de protesta, establecido el 24 de abril, ha resultado en la suspensión de cinco estudiantes y la puesta en libertad condicional de 23 estudiantes por varios semestres. Estas medidas disciplinarias han llevado a que 15 de los activistas no puedan graduarse este año. Los estudiantes afirman que estas sanciones rompen un acuerdo previo entre la administración y los organizadores de la protesta para disolver el campamento.

El Comité de Solidaridad Palestina de Harvard (PSC), que fue suspendido de la universidad el 22 de abril, ha liderado la oposición a estas sanciones. El PSC afirmó que más de 1,100 estudiantes han firmado una petición pidiendo la revocación de los castigos. Además, compartieron un ensayo anónimo en Instagram, supuestamente escrito por un estudiante de último año que no podrá recibir su título. En el ensayo, el estudiante expresa su indignación y agotamiento por lo que considera la complicidad de la universidad en las políticas de Israel.

Harvard Alumni for Palestine ha organizado una campaña de correo electrónico dirigida a la administración de la universidad, y el Partido para el Socialismo y la Liberación de Boston ha participado en marchas hasta la casa del presidente interino de Harvard, Alan Garber. Además, la coalición Harvard Out of Occupied Palestine (HOOP) planea realizar una protesta el martes en contra de lo que consideran represalias injustas.

Según HOOP, Harvard rompió su promesa de retractar las suspensiones como condición para desmantelar el campamento el 14 de mayo. Garber, por su parte, prometió facilitar una reunión con el Comité Corporativo sobre Responsabilidad de los Accionistas y otros funcionarios de Harvard para discutir las donaciones de la universidad y evaluar rápidamente los procedimientos de reinstalación para los estudiantes sancionados.

En respuesta a las numerosas interrupciones y los informes de acoso en la escuela, Garber advirtió el 6 de mayo que cualquier persona que participe en estas actividades sería remitida a una licencia involuntaria. Esta medida implica que los estudiantes no podrán presentarse a exámenes, residir en viviendas de Harvard o estar presentes en el campus hasta que sean reintegrados.

Fuente: The Jerusalem Post.

