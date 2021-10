Extranjeros que lleguen a Israel con documentación de Covid falsificados se les negará la entrada durante cinco años

A los viajeros vacunados con Sputnik se les permitirá la entrada a partir del 15 de noviembre. A los extranjeros que lleguen a Israel con documentos falsificados se les negará la entrada durante cinco años.

Las personas que se hayan recuperado del COVID-19 en los últimos seis meses y deseen ingresar a Israel bajo el nuevo esquema de turismo del gobierno no podrán hacerlo a menos que tengan un certificado de recuperación digital, dijo el jueves el Ministerio de Salud.

Esto significa que los viajeros estadounidenses que no tengan acceso a dicha documentación no podrán ingresar a Israel. Solo los pacientes recuperados de los alrededor de 40 países que participan en el programa de pasaportes digitales de la Unión Europea serán reconocidos como recuperados y cumplirán los criterios de entrada.

Las personas que se recuperaron más de seis meses antes todavía necesitarán recibir al menos una inyección de una vacuna verificada.

Un turista estadounidense que tenía COVID pero que también fue vacunado con dos inyecciones, ya sea antes o después de enfermarse, podrá ingresar a Israel, asumiendo que la segunda vacuna se administró en los últimos seis meses. Si es más largo, el turista debería recibir una vacuna de refuerzo. Esto sería independientemente de que no tengan un certificado de recuperación digital.

La medida surge de la preocupación de que los viajeros pudieran falsificar resultados positivos de la prueba de PCR para afirmar que anteriormente habían estado enfermos y luego se habían recuperado del virus.

Miles de viajeros israelíes entrantes han falsificado resultados negativos de la prueba de PCR para abordar aviones de regreso al país. El ejemplo más audaz de esto fueron los cientos de viajeros que regresaban de Omán después de Rosh Hashaná. Presentaron resultados de pruebas negativos para poder abordar aviones, pero luego dieron positivo después de aterrizar en Israel.

El esquema seguirá aceptando certificados de vacunación en papel, como las tarjetas de vacunación proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Aunque Estados Unidos está trabajando para digitalizar los certificados de vacunas, los certificados de recuperación digitalizados no parecen estar en la agenda.

La nueva política mantiene a los viajeros recuperados a un nivel más alto que incluso a los israelíes, cuyos Pases Verdes duran a perpetuidad si toman una oportunidad después de recuperarse, al menos por ahora. Alguien con dos vacunas solo recibe un Pase Verde por hasta seis meses.

No se recomienda recibir más de una inyección después de haber tenido COVID o, en general, no está disponible en ningún país.

La semana pasada, la Oficina del Primer Ministro compartió un primer borrador del plan de viaje que recuperó a las personas que pueden demostrar que dieron positivo al menos 11 y no más de 180 días antes de ingresar a Israel serían elegibles para ingresar.

Ninguno de estos criterios se aplicaría a los pacientes recuperados sin certificados digitales ahora, ya que, como se señaló, las personas tendrían que demostrar que recibieron dos vacunas en los últimos seis meses para ingresar a Israel o dos vacunas más antiguas y una vacuna de refuerzo, si el certificado de recuperación no es válido.

YAD L’OLIM, una organización que ha estado trabajando para ayudar a traer a familiares de nuevos inmigrantes a Israel durante los últimos meses, publicó sobre el cambio de política en Facebook y, desde entonces, dijo su fundador Dov Lipman, cientos de mensajes que le han llegado de viajeros preocupados.

“¡Oh no! ¡Esto no está bien! ¿Eso significa que una PCR positiva dentro de los seis meses no es suficiente? ” preguntó un viajero. “Mi esposo tuvo coronavirus a fines de agosto y no se le permite vacunarse. Recibió la infusión monoclonal y tenía anticuerpos con un número muy alto de más de 800, más que una persona vacunada”.

El viajero dijo que su hija también tenía coronavirus. La familia ya compró boletos y concertó una visita para ver a los miembros de su familia que están estudiando en Israel.

“Continuaremos trabajando duro para cambiar esta decisión irrazonable”, dijo Lipman, y agregó que no permitir la entrada a personas que tenían aprobaciones previas es “injusto e inaceptable”.

“Esto no está abriendo el país al turismo”, continuó. “Está cerrando la puerta a decenas de miles de familias de olim y judíos, en general, que desean desesperadamente venir a Israel”.

EL MINISTERIO DE SALUD volvió a compartir el plan para ingresar a Israel a partir del 1 de noviembre nuevamente el jueves. Esta vez, sin embargo, hubo algunos cambios y el ministerio proporcionó detalles adicionales sobre cómo funcionará el resto del proceso.

El plan establece que todos los ciudadanos extranjeros vacunados pueden ingresar a Israel a partir del próximo lunes si se les inyecta una vacuna reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Estos incluyen Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm y Sinovac.

Sin embargo, además, ahora está aprobado que las personas a las que se les haya inyectado una vacuna Sputnik V, que la OMS aún no ha aprobado, pueden ingresar a Israel a partir del 15 de noviembre.

Los viajeros deben haber recibido su segunda inyección no menos de 14 días antes, pero no más de 180 días antes, o deben haber recibido una vacuna de refuerzo, también no menos de 14 días antes. Para Johnson & Johnson, se aplican las mismas reglas, aunque es solo una vacuna y luego el refuerzo.

Las personas que tomaban Pfizer solían tener que esperar solo siete días, pero parece que la regla ha cambiado.

Todos los viajeros deben realizar una prueba de PCR dentro de las 72 horas previas al viaje y al llegar. Las personas inoculadas con Sputnik también deben someterse a una prueba serológica.

Los viajeros deben ingresar al país a través del aeropuerto Ben-Gurión.

“A todos los extranjeros que no cumplan con las condiciones anteriores no se les permitirá ingresar a Israel a través de este esquema, incluso con aislamiento total”, dijo el ministerio en un comunicado.

Pero también confirmó que seguirá funcionando un comité de excepciones auspiciado por el Ministerio del Interior.

Los extranjeros que lleguen y no cumplan con los criterios serán devueltos al aeropuerto y devueltos.

Aquellos turistas que recibieron permiso para ingresar a Israel antes del 1 de noviembre, pero que no cumplen con los criterios después del 1 de noviembre, probablemente no pasarán por el formulario de declaración del Ministerio de Salud y, por lo tanto, no podrán ingresar.

Para obtener la entrada, los viajeros deberán completar un formulario de declaración del Ministerio de Salud 48 horas antes de su vuelo. Parte del formulario incluirá ingresar la información del vuelo, la ubicación donde la persona se aislará por hasta 24 horas y su certificado de vacunación o recuperación. Es cuando completan este formulario que los viajeros recuperados no calificados probablemente se enterarán de que ya no son elegibles para ingresar.

Los pasajeros que tengan una vacuna digital verificable o un certificado de recuperación escanearán o cargarán el certificado en el formulario y recibirán un Green Pass incluso antes de abordar su vuelo. Aquellos que no tienen uno, deberán cargar un escaneo de sus certificados en papel, así como completar un formulario de solicitud para acortar el aislamiento y solo entonces podrán recibir un Pase Verde.

El Ministerio de Salud dijo que a los extranjeros que sean atrapados con documentos falsificados se les negará la entrada a Israel durante cinco años. A un extranjero que dé positivo por COVID a su llegada o durante su estadía y se niegue a ser reubicado en un hotel de coronavirus o que rompa el aislamiento, también se le negará la entrada durante cinco años.

A un extranjero que no sea positivo para el coronavirus pero que esté destinado a estar aislado y lo rompa, se le negará la entrada al país durante tres años.

Fuente: The Jerusalem Post

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai