Biden sobre Rabin: “Tuve el honor de llamarlo amigo”

El candidato presidencial demócrata Joe Biden publicó un tuit en el día en que se cumplen 25 años desde el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin.

“Me uno a los israelíes para honrar al primer ministro Yitzhak Rabin z” l, 25 años después de su asesinato ”, dijo Biden. “Llevó una vida de servicio a su país y su seguridad, y valientemente dio su vida buscando la paz. Tuve el honor de llamarlo amigo”.

I join Israelis in honoring Prime Minister Yitzhak Rabin z"l, 25 years after his assassination. He led a life of service to his country and its security — and bravely gave his life pursuing peace. I was honored to call him a friend.

