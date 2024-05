76 años del Estado de Israel

Ya un año y casi no lo hemos notado Cómo ha pasado el tiempo sobre nuestros campos Ya un año y quedamos tantos menos Tantos ya no están entre nosotros

Pero los recordaremos a todos A los bellos y virtuosos Porque nunca una hermandad como esta Permitirá a nuestros corazones olvidar. Hermandad consagrada con sangre Volverás a florecer entre nosotros

La camaradería no tiene palabras Es gris terca y silente De las noches amenazantes Tu permaneces brillando encendida.

(traducción libre de un extracto de “Hareut”, “Camaradería” de Jaim Guri y Sasha Argov, 1949)

No es casualidad que uno asocie e invoque este tema inmortalizado por la memoria colectiva israelí, expresión de los momentos más críticos de la historia moderna de Israel y cantado en la mayoría de los Actos de Recordación por los caídos en las guerras y víctimas del terrorismo en Israel. Después del 7 de octubre no es que cobre vigencia: es expresión fiel de la tragedia.

Treinta años más tarde, en 1977, Ionatán Guefen, y David Broza compusieron otro himno, ya sin el pathos de la primera hora. Fiel al estilo poético de Guefen, “Ihie Tov”, “Va a estar bien”, reflejó el optimismo del momento (la visita de Sadat a Israel que desembocó en el Tratado de Paz con Egipto) sin eludir la crítica, el escepticismo y el desencanto, y dejando una suerte de final eternamente abierto. Siguen las dos estrofas iniciales y el estribillo en traducción libre.

Miro desde mi ventana Y me pone bastante triste La primavera ya ha pasado No sé si volverá El payaso se ha vuelto rey El profeta se ha vuelto payaso Y yo he olvidado el camino Pero todavía estoy aquí

A los niños les crecen alas Y vuelan al ejército Y después de dos años Regresan sin respuestas La gente vive en tensión Busca una razón para respirar Y entre el odio y la muerte Hablan sobre la paz

Va a estar bien, Va a estar bien, sí A veces me quiebro Por eso esta noche Yo me quedo contigo

