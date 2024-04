Hezbollah en medio de la polémica entre Argentina y Chile

Fue la frase de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina, la que despertó la molestia del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y que ha llevado incluso a que el Mandatario anunciara el envío de una nota de protesta por los dichos. En una entrevista con el medio trasandino TN, la ministra de Milei dijo que “Argentina ha sufrido dos atentados y está en una zona donde hay una presencia activa de dos fuerzas que son aliadas a Irán, que son del Hezbollah que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina”. Esto, luego de la reciente ofensiva de Irán a Israel, en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Tohá asegura que Bullrich se excusó tras dichos de Hezbollah en Chile: “Damos por resuelto y cerrado el tema” Pero luego Bullrich añadió: “también se ha visto presencia en Iquique, en el norte de Chile; el año pasado en Sao Paulo, en Brasil (…)”. La reacción del Gobierno no se hizo esperar. La ministra del Interior, Carolina Tohá, salió a criticar que cuando una autoridad tiene sospecha o antecedentes de “temas delicados en esta materia”, el canal para hacer esas observaciones “es a través de la colaboración de inteligencia y colaboración policial. No es a través de punto de prensa que se discuten los temas de inteligencia”. Junto a ello, aseguró que “nuestros sistemas policiales y de inteligencia tienen siempre alerta en esta materia. Siempre están observando cualquier movimiento, cualquier antecedente, y en este momento Chile no tiene amenazas de ataques de Hezbollah”.

Pero el asunto no quedó ahí. Más tarde, el Presidente Boric profundizó en la molestia, y en entrevista con Radio Santa María le exigió a Bullrich “que si tiene antecedentes, que los entregue y que colabore, pero que no entregue antecedentes así al tun tún y a la rápida sin probar absolutamente nada”. Asimismo, anunció que “vamos a hacer llegar una nota de protesta mediante Cancillería (…) Yo exijo respeto para con nuestro país”.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, dijo esta mañana que “uno se pregunta si el objetivo de esa provocación es la seguridad del continente o dañar la imagen del país”, y más tarde, Tohá volvió a abordar el tema, esta vez, para comentar que Bullrich la llamó para “expresar sus excusas por la forma en que esto se planteó”. El “punto político” Pese a la reacción del Gobierno, los dichos de Bullrich carecen de total novedad. Son varios los indicios que se vienen acumulando hace años respecto a la presencia de Hezbollah en Chile, mayormente relacionados con negocios comerciales.

Desbordes dice que “hay indicios” de grupos iraníes en Chile y pide “investigar” eventual presencia de “satélites” de Hezbollah A ello, se suman las motivaciones políticas que podrían estar detrás de las palabras de la ministra trasandina, en medio de la crisis social que enfrenta Argentina por la inflación, el aumento de la pobreza y las polémicas que cultiva el estilo de Milei. El ex ministro de Defensa, Mario Desbordes, si bien no descartó la presencia de Hezbollah en América del Sur, también hizo una lectura política sobre los dichos. En conversación con Radio Universo, el ex timonel RN planteó que “yo no sé si esto tiene que ver con la actitud que ha tenido el Presidente Javier Milei, que como está conflictuando en la interna, de hacer estos gestos chovinistas, de maniobras como decir que ‘vamos a recuperar las Malvinas’, la ministra ya había dicho que la droga le estaba entrando desde Chile (…) pero ya ha habido un par declaraciones de doña Patricia de las que hay que ponerse atento”.

Quien sí salió a criticar directamente los dichos de Bullrich fue el ex canciller, Heraldo Muñoz, quien apuntó a “rumores” sobre el tema. “La declaración de la ministra (Bullrich) a mí me parece un despropósito. El mencionar en una entrevista de prensa que Hezbollah estaría en Chile, es un rumor añejo. Hace muchos años se hablaba que Hezbollah podría estar buscando financiamiento en Iquique, en la Zofri. Nunca hubo evidencia para sustentar ese rumor”, dijo a Cooperativa. “Y ahora, que una ministra con tal responsabilidad como la ministra Bullrich levante el tema, a mí me parece que ameritaba, como lo ha hecho el Gobierno, una nota de protesta (…) no hay pruebas sobre la materia, lo único que se escucha más frecuentemente es la posible presencia del grupo terrorista en la triple frontera. Me parece un episodio muy lamentable”, precisó.

Los antecedentes previos Quien también alertó de la escasa novedad en las palabras de Bullrich fue la abogada Paz Zárate. De acuerdo a la experta, la presencia de Hezbollah en Chile ha sido reportada hace años por una institución del Estado, como la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), dependiente de Defensa. Zárate apuntó a un análisis del investigador Alejandro Salas, de 2019, donde se señala “la presencia de grupos fundamentalistas apoyados por Hezbollah en nuestro país son más antiguas, al menos diez años, lo que aconseja mantener una observación atenta de lo que actualmente ocurre en relación con dicha organización terrorista”.

Por su parte, Desbordes hizo mención esta mañana a un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) donde se detalla que una de las empresas que administra juegos en línea de manera ilegal en Chile, tenía el servidor en Teherán (Irán). “Tú no puedes tener un servidor en Teherán si no tienes algún tipo de convivencia con el régimen, es una de las dictaduras más opresivas del mundo, con un nivel de seguridad interna brutal, y por lo tanto, tener servidores en esa zona, por supuesto que hace pensar que pudiera haber dineros derivados a Teherán o a los satélites. Irán es un régimen totalitario que financia a Hezbollah”, explicó el ex Ministro. Pero los indicios son varios más. En septiembre de 2022, la PDI envió un informe a la comisión investigadora de Crimen Organizado de la Cámara de Diputados, donde confirma que al menos diez ciudadanos provenientes de Irán ingresaron a Chile en la entonces polémica aerolínea estatal venezolana Conviasa, compañía sindicada de supuestos vínculos con actividades de carácter terrorista. De acuerdo al reporte, dos vuelos de Coviansa entraron al aeropuerto de Santiago en las siguientes fechas: 16 y 30 de marzo; 6, 7, 20 y 21 de abril; el 4, 5, 18 y 19 de mayo y el 1 y 2 de junio de 2022. Investigaciones agregó que todos los tripulantes estaban en tránsito y ninguno desembarcó en el país, información que fue remitida al ministerio del Interior, sin encontrarse antecedentes de ninguna situación irregular.

En 2011, WikiLeaks filtró un informe del ex embajador de Estados Unidos en Chile, Craig Kelly, donde se aseguraba que miembros de dicha cultura simpatizaban con Hezbollá e, incluso, podrían financiar a grupos terroristas. Frente a ello, el ex fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra, sostuvo, tajante, que “la fiscalía no trabaja sobre conversaciones internas de los gobiernos. Somos un poder independiente y sin una denuncia no ejecutamos ninguna investigación”.

En 2008, El Mercurio detallaba que el Gobierno y miembros de la comunidad judía en Chile, “coordinaron una serie de medidas” para reforzar la seguridad en puntos específicos, luego de la muerte del líder de Hezbollá, Imad Fayez Muhhniyah -acusado de planificar los atentados en Buenos Aires-, en un ataque en Damasco. El citado medio detalló que “el principal temor es a la existencia de células extremistas “dormidas” en los centros islámicos de Iquique y Santiago. En la capital, existen unos 100 musulmanes chiítas y se calcula que hay más de 1.000 en todo Chile, que dependen del sheik que vive en Buenos Aires, quien tiene una directa relación con Irán, el principal enemigo de Israel”.

Arresto de Assad Barakat, ex usuario de la Zofri En septiembre de 2018, El Mercurio reportaba el arresto del fugitivo Assad Ahmad Barakat -paraguayo de origen libanés- que Estados Unidos acusaba de tener vínculos con Hezbollah. Fue la policía brasileña la que logró la detención del sujeto en Foz do Iguaçu, en la región limítrofe con Argentina y Paraguay, esto es, en la Triple Frontera. El sujeto había sido incluido por el Departamento del Tesoro de EE.UU. en una lista sobre personas que financian a la milicia libanesa Hezbolá desde la Triple Frontera. Además, Barakat ya había estado preso en Paraguay por evasión de impuestos. Después de su liberación, en 2008, se asentó en Brasil y según la policía de ese país, mantenía negocios en Paraguay, Argentina y Chile.

Ely Karmon, comentó -en un reportaje de El Mercurio- los puntos donde se encontrarían filiales del extremismo islamita. Consultado por específicamente por Chile, Karmon comentó que “sabemos, a través de las investigaciones en Paraguay y Brasil, que el grupo que era activo en esos países, el grupo de Assad Barakat, tenía también actividades comerciales en Iquique, que es también una zona de libre comercio y puede llegar a ser utilizada para lavar dinero y para el contrabando”.

En 2004, el Departamento de Hacienda de Estados Unidos confirmó que Assad Barakat, era “responsable de recaudar y limpiar dinero para el grupo terrorista islámico Hezbollá. Para ello utilizaba sus empresas, las cuales también extendieron sus brazos a Chile mediante su participación en el sistema franco iquiqueño”. Barakat ya había sido arrestado antes, en 2002, por la Policía Federal de Brasil (PF) y condenado a seis años de cárcel en Paraguay por delitos tributarios. En Chile, su causa estaba sobreseída temporalmente en la Corte de Apelaciones de Iquique “debido a que no se encontraron nexos que acreditaran su actuación en el lavado de dinero a favor del terrorismo”, señala la publicación. Barakat se había establecido en la Zofri en junio de 2001, con las empresas de importación de vestuario Barakat Import Export Limitada y Saleh Trading Limitada, cada una con capitales iniciales de 20 mil y 50 mil dólares, respectivamente. Según Hacienda de Estados Unidos, la primera de ellas y la Casa Apollo de Ciudad del Este (Paraguay) servían para blanquear y recaudar dinero a favor del brazo armado del grupo fundamentalista.

