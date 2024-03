Los terribles números de soldados muertos y heridos en la guerra

Las FDI publican los datos de bajas: muertos y heridos desde el comienzo de la guerra hasta hoy.

Desde el comienzo de la guerra (el 7.10) soldados muertos 585

Desde el inicio de la maniobra terrestre (el 27.10) Soldados muertos 245

Combatientes de las FDI que murieron en accidentes operativos:

Disparo amigo – 19

Irregularidades en los disparos – 3

Accidentes (militares, armas, atropello) – 15

Total – 37

Situación actual de militares hospitalizados:

En una situación grave- 37

En estado moderada- 191

En estado leve- 88

Total – 316

Soldados heridos desde el inicio de la guerra:

Graves – 475

Moderados- 800

Leves – 1.755

Total – 3.030

Soldados heridos desde el inicio de la maniobra terrestre en la Franja de Gaza:

Graves- 303

Moderados- 482

Leves- 668

Total – 1.453

Heridos por accidentes operativos en la Franja de Gaza:

Accidentes – 391

Irregularidades en el tiro – 24

Disparo amigo- 54

Accidentes de tráfico – 31

Otros (condiciones de trabajo, ZA, caídas, contusiones) – 45

Total – 545

En el número de heridos no se incluyen los evacuados rutinarios que no son consecuencia de un incidente operativo, ni los que acudieron a urgencias y no fueron hospitalizados o cuya gravedad de las lesiones (incluso leves) o superior no se ha determinado.

Las cifras de lesionados son dinámicas y cambian según el estado más grave de la lesión.

Los accidentes incluyen cohetes, misiles antitanques, armas

