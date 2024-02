Lula persona non grata – Samuel Feldberg

El escándalo desatado por las declaraciones de Lula comparando la defensa de Israel del terrorismo del Hamás con las acciones de los nazis, han producido indignación. Samuel Feldberg, director de Stand with US Brasil, revela la tensión diplomática y el impacto de los expresado por el mandatario carioca en la comunidad judía local e internacional.

En medio de la crisis diplomática entre Brasil e Israel, producto de las incalificables y aberrantes declaraciones del presidente Ignacio Lula Da Silva que comparó las acciones de defensa de Israel con las atrocidades nazis, llevando al gobierno israelí a declararlo persona non grata. Samuel Feldberg, reconocido académico y director de Stand with US en Brasil, lamentó las declaraciones de Lula, señalando que refuerzan una historia de relaciones fallidas por parte del PT (partido de los trabajadores) desde el año 2014.

La comunidad judía en Brasil se ve dividida entre la indignación ante los comentarios antisemitas y la precaución en expresar abiertamente su desacuerdo, temiendo represalias. Además, se destaca el papel de las iglesias evangélicas en la política brasileña, cuyo apoyo ha sido crucial para figuras como Bolsonaro, un presidente conservador y cercano a los postulados de la misma. El mundo evangélico es fervientemente cercano a Israel y ha visto también en las declaraciones de Lula un agravio y desatino.

En conclusión, la crisis diplomática desencadenada por las palabras de Lula refleja la compleja intersección entre política, religión y relaciones internacionales.

Israel exige que Lula se retracte y el mandatario redobla la apuesta retirando para consultas a su embajador en Israel y llamando al embajador de Israel en el país para manifestar su crítica al Estado Judío.

