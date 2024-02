Un centro yiddish de Nueva York descubre que los nazis acechan en lo profundo de la ideología de Hamas

A partir del 26 de febrero, el Instituto YIVO para la Investigación Judía patrocina un seminario web de tres partes en el que académicos contrarrestan la opinión de que el 7 de octubre fue una “venganza” por el gobierno de Israel sobre Cisjordania.

Cuando, después del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, Jonathan Brent escuchó las reacciones propalestinas de muchas personas –incluidas las de algunos jóvenes judíos–, le resultó obvio que no entendían completamente por qué sucedió.

Brent, director ejecutivo y director ejecutivo del Instituto YIVO para la Investigación Judía , consideró que su organización estaba en condiciones de tratar de educar sobre lo que motivó a Hamás: el islamismo radical, genocida y antijudío del grupo terrorista surgió en las décadas de 1930 y 1940, cuando fue alimentado por una conexión ideológica con el nazismo de Hitler.

Brent invitó al historiador de la Alemania moderna Jeffrey Herf, que ha estudiado el vínculo entre Hamás y el nazismo, a curar una serie de seminarios web de tres partes organizada por YIVO titulada “Los orígenes y la ideología de Hamás”.

“YIVO tiene la segunda colección más grande de materiales primarios sobre el Holocausto. El tema del genocidio contra los judíos es fundamental para nuestro instituto. Está dentro de los parámetros históricos del YIVO investigar un acto de genocidio contra judíos de este tipo”, dijo Brent.

La serie gratuita comienza el 26 de febrero y presenta a académicos cuyo trabajo, según Brent y Herf, no recibe suficiente atención. Este grupo internacional incluye al historiador israelí Benny Morris, al politólogo alemán Matthias Küntzel, al historiador israelí de Medio Oriente Meir Litvak, al profesor estadounidense de estudios del Holocausto Norman Goda, a la socióloga alemana Karin Stögner y al sociólogo británico David Hirsh.

Brent dijo a The Times of Israel que espera que los jóvenes progresistas en particular estén dispuestos a sintonizar y estar abiertos a información que probablemente nunca escucharían en sus campus universitarios con el actual clima político omnipresente contra Israel.

Si bien el gobierno de Israel sobre Cisjordania es sin duda una de las principales controversias en el conflicto palestino-israelí, Brent dijo que quiere que la gente sepa que éste no es el único tema en juego.

“Los terroristas que atacaron salvajemente a Israel han sido criados en una cultura de odio genocida que se remonta a ocho décadas atrás y fue parte integral de la formación de Hamás y su existencia continua”, dijo Brent.

“Esta es un arma muy poderosa contra el pueblo judío en todo el mundo, como lo vemos ahora en el increíble crecimiento del antisemitismo en todo el mundo”, dijo.

El contexto histórico de Hamás

Según el historiador Herf, el objetivo general de la serie de seminarios web es proporcionar el contexto histórico de Hamás como una rama de los Hermanos Musulmanes, y de la ideología que lo llevó a construir un extenso sistema de túneles bajo Gaza, armarse hasta los dientes, y cometer asesinatos en masa y una miríada de atrocidades contra los israelíes el 7 de octubre.

En la primera sesión, el 26 de febrero, Herf conversará con Küntzel.

“Abordará las décadas de 1930 y 1940 y un texto muy famoso e importante de 1937 de [el Gran Muftí de Jerusalén] Haj Amin al-Husseini titulado ‘El Islam y los judíos’. Es uno de esos textos canónicos de la historia cultural intelectual del siglo XX que merece mucha más atención”, dijo Herf.

“Es un texto fundacional del islamismo y de la interpretación del Islam que interpreta esa religión como inherentemente antijudía. Esto significa que es hostil al judaísmo, al pueblo judío y, por tanto, al Estado de Israel. Así que el antisionismo es un resultado directo del antagonismo”, dijo.

La sesión también cubrirá las colaboraciones entre los defensores de este islamismo antijudío y el régimen nazi. Herf enfatizó que ya había intelectuales islamistas escribiendo y difundiendo sus ideas en Medio Oriente y que esto se fusionaba culturalmente con las teorías de conspiración antisemitas difundidas a través de la propaganda nazi.

“Todo esto era muy famoso en ese momento y para nada secreto. Si usted estuviera vivo en ese momento y tuviera conciencia política, lo habría sabido”, señaló Herf.

“Pero esto se ha borrado de la memoria y desde entonces no se ha discutido lo suficiente. Los nacionalistas palestinos han presentado varias excusas y disculpas para oscurecer la profundidad y la importancia de esas cosas”, dijo.

Según Herf, Küntzel hablará sobre la guerra [de independencia] de Israel en 1948 y la situará en este contexto. Herf dijo que Küntzel describe la guerra como “una réplica” de la alianza nazi-islamista de la Segunda Guerra Mundial y la ve como una guerra de religión que recuerda a las guerras de religión en los tiempos premodernos.

En la segunda sesión, el 25 de marzo, Herf recibirá a Morris. El tema será “Colonialismo, racismo y la guerra árabe-israelí de 1948”. Herf hablará sobre el contexto internacional de la guerra y Morris profundizará en los puntos principales de su libro de 2008, “1948: Una historia de la primera guerra árabe-israelí”.

“Examinará la historia militar de la guerra de 1948 y, como resultado, las controversias sobre los refugiados palestinos. Eso desafiará el argumento de que la guerra de 1948 fue una guerra de desposesión de los palestinos, algo llamado Nakba [catástrofe]”, dijo Herf.

¿Por qué las respuestas antisemitas al 7 de octubre?

La tercera y última sesión, el 16 de abril, examinará las respuestas al 7 de octubre. Hirsh, director del Centro de Londres para el Estudio del Antisemitismo Contemporáneo, hablará sobre la izquierda y el antisionismo en Gran Bretaña.

“Su organización surgió de miembros del Partido Laborista británico que protestaban contra el antisemitismo en el partido cuando Jeremy Corbyn era su líder”, dijo Herf.

Herf invitó al profesor estadounidense de estudios del Holocausto, Goda, a presentar sus ideas “astutas y mordaces” sobre la Corte Internacional de Justicia, motivadas por las acusaciones de genocidio presentadas por Sudáfrica contra Israel.

“Meir Litvak, quizás el principal historiador de Israel y analista del islamismo y del antisemitismo islamista, discutirá la islamización del movimiento palestino como lo demuestra Hamás”, dijo Herf.

“Finalmente, Stögner hablará sobre la interseccionalidad, el feminismo y la extraña respuesta de las feministas en Estados Unidos y Europa a la ideología islamista”, dijo.

Herf admitió que el programa completo está completo, pero esperaba que la gente lo considerara un minicurso que valiera la pena y se inscribiera en las tres sesiones. Según YIVO, a mediados de febrero se habían inscrito más de 1.200 personas.

Brent dijo que esperaba que personas de todas las edades vieran y escucharan, especialmente los jóvenes judíos que tienen buenas intenciones y quieren trabajar por la justicia pero que no entienden eso de corear lemas pegadizos como “¡Desde el río hasta el mar, Palestina será libre!” es, en su opinión, peligroso para el pueblo judío mundial.

“La omnipresencia de la ideología de la liberación palestina y del pensamiento antiisraelí y antisemita que acompaña a esta ideología tiene una importancia mucho más grave en el mundo judío de lo que creo que mucha gente realmente entiende”, dijo Brent.

“Los peligros no vienen sólo del exterior… Existe un peligro igualmente potente desde dentro de la cultura judía, particularmente de la izquierda que durante muchas décadas –quizás cientos de años, incluso antes de todo el conflicto árabe-israelí– ha asimilado ciertas ideas que han hecho que se vuelvan contra sí mismos”, afirmó.

Herf estuvo de acuerdo y añadió que las amenazas externas deben tomarse al pie de la letra. Habiendo estudiado la Alemania nazi y el Holocausto durante gran parte de su carrera, siente la responsabilidad y la obligación de asegurarse de que lo que sucedió en Europa en las décadas de 1930 y 1940 no le vuelva a suceder a nadie.

“Cuando [los líderes de Irán] o Sinwar [de Hamás] o quienquiera dice que quiere destruir el Estado judío, arrojar a los judíos al mar o matar al judío que se esconde detrás del árbol, los tomo en serio. No están bromeando”, dijo Herf.

Las grabaciones de las sesiones del seminario web estarán disponibles para su visualización de forma gratuita en el sitio web de YIVO.

Fuente: The Times of Israel

