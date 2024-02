Es hora de poner fin a la yihad de la UNRWA contra Israel

Por Basam Tawil

Philippe Lazzarini, comisario general de la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), anunció que decidió despedir a varios empleados de su agencia después de que las autoridades israelíes proporcionaran información sobre su “supuesta” implicación en la masacre de israelíes perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023.

“Para proteger la capacidad de la Agencia de brindar asistencia humanitaria, he tomado la decisión de rescindir inmediatamente los contratos de estos miembros del personal e iniciar una investigación para establecer la verdad sin demora”, dijo Lazzarini. “Cualquier empleado de la UNRWA que haya estado involucrado en actos de terrorismo deberá rendir cuentas , incluso mediante un proceso penal.”

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que estaba “horrorizado” por las acusaciones israelíes.

Guterres pidió al jefe de la UNRWA que investigue la participación de los empleados en las atrocidades de Hamás y “garantice que cualquier empleado de la UNRWA que haya participado en lo ocurrido el 7 de octubre o en cualquier otra actividad criminal sea despedido inmediatamente y remitido para un posible proceso penal”, dijo la portavoz de la ONU Stéphane Dujarric. “Se llevará a cabo urgentemente una revisión integral de la UNRWA”.

La ONU, que durante mucho tiempo ha ignorado o negado la implicación de sus empleados en el terrorismo y la incitación antiisraelíes, finge ahora conmoción y horror por la participación de algunos de sus empleados en las atrocidades de Hamás, durante las cuales murieron 1.200 israelíes, miles más resultaron heridos y más de 240 fueron secuestrados en la Franja de Gaza para ser utilizados como rehenes. Durante la matanza del 7 de octubre, israelíes y otras personas (aquí y aquí) fueron brutalmente asesinados, decapitados, mutilados y quemados vivos.

La ONU no necesita iniciar una investigación “para establecer la verdad” sobre la participación de sus empleados en el terrorismo y la incitación contra Israel.

No hay ninguna razón por la que la ONU y sus jefes deban estar “horrorizados”. Durante años, ha habido amplia evidencia sobre la estrecha conexión entre la UNRWA y Hamás, el grupo terrorista palestino que tomó el control de la Franja de Gaza en 2007. Ahora está claro que los jefes de la ONU mintieron cuando dijeron que no tenían conocimiento de la participación de sus empleados en grupos terroristas. De hecho, lo sabían pero hicieron todo lo posible para apaciguar a Hamás.

El ex director de la UNRWA, Peter Hansen, admitió abiertamente que los miembros de Hamás probablemente eran empleados de la agencia. “Oh, estoy seguro de que hay miembros de Hamás en la nómina de la UNRWA y no veo eso como un delito”, dijo Hansen a la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) en octubre de 2004. Añadió:

“Hamás como organización política no significa que todos sus miembros sean militantes y no hacemos investigaciones políticas ni excluimos a personas de una convicción frente a otra”.

En los últimos años, ha habido varios casos de terroristas palestinos empleados por la UNRWA o utilizando sus instalaciones, equipos y vehículos para llevar a cabo nuestros ataques terroristas.

Entre 2003 y 2004, 13 palestinos empleados por la UNRWA fueron arrestados por su presunta participación en ataques terroristas en nombre de una variedad de grupos terroristas, incluido Hamás. En un ejemplo, Nahed Rashid Ahmed Attalah, director de suministros de alimentos para los refugiados de la UNRWA, utilizó vehículos de la ONU y su permiso de viaje gratuito de la ONU para ayudar en las actividades terroristas de los Comités de Resistencia Popular, un grupo formado por varios grupos terroristas en la Franja de Gaza. Attalah admitió haber utilizado su vehículo de la ONU en múltiples ocasiones para transportar armas, explosivos y terroristas para llevar a cabo nuestros ataques terroristas contra Israel.

Desde el inicio de la actual guerra entre Israel y Hamás, las tropas israelíes han localizado decenas de artefactos explosivos en bolsas de la UNRWA, así como fusiles de asalto y 15 cinturones explosivos. Los terroristas de Hamás también han estado disparando desde las escuelas de la UNRWA contra soldados israelíes.

En una llamada grabada, un palestino de la Franja de Gaza le dijo a un oficial israelí en diciembre de 2023:

En un momento de rara honestidad, en 2021 la ONU reconoció que el plan de estudios escolar de la UNRWA se refería a Israel como ” el enemigo”, enseñaba matemáticas a los niños contando a los “terroristas mártires” e incluía la frase “La yihad es una de las puertas al paraíso” en Lecciones de gramática árabe.

A pesar del reconocimiento, la ONU no tomó medidas sustanciales para poner fin a la incitación antiisraelí y, a pesar de las revelaciones, los terroristas de Hamás disfrazados de maestros han seguido trabajando para las escuelas de la UNRWA en la Franja de Gaza.

Recientemente, las Fuerzas de Defensa de Israel descubrieron copias de cartas del brazo armado de Hamás al Ministerio de Educación controlado por Hamás, solicitando que se excusara a los maestros para participar en ejercicios de “entrenamiento militar”. El resultado: muchos profesores palestinos fueron contratados por la UNRWA.

Una carta decía:

Otra carta del brazo armado de Hamás al Ministerio de Educación decía:

Con respecto al asunto mencionado anteriormente, le pedimos que libere al hermano Moataz Abed-Alrazk Muhammad Alfara, que trabaja en la administración de educación en el oeste de Khan Yunis, ya que lo necesitamos para recibir entrenamiento militar en la fecha 28/09/2023. Esta fecha no es flexible”.

UN Watch, una organización no gubernamental cuyo mandato es monitorear el desempeño de la ONU y sus agencias, reveló el 10 de enero que los maestros empleados por la UNRWA en la Franja de Gaza celebraron la masacre de Hamas y elogiaron a los asesinos como “héroes”. Los profesores también glorificaron la “educación” que habían recibido los terroristas, compartiendo alegremente fotografías de israelíes muertos o secuestrados e instando a la ejecución de los rehenes.

Según UN Watch, un grupo de Telegram de 3.000 profesores de la UNRWA en la Franja de Gaza incluyó miles de publicaciones de odio. Estos 3.000 se suman a los 133 educadores y personal de la UNRWA que fueron expuestos por promover el odio y la violencia en el último informe de UN Watch de marzo de 2023.

En el grupo de Telegram, el profesor de la UNRWA Waseem Ula, que publica periódicamente información sobre salarios, compartió una foto de un chaleco bomba suicida cargado de explosivos, con la leyenda: “Esperen, hijos del judaísmo”. También glorificó al terrorista de Hamás, Akram Abu Hasanen, como un “amigo” y “hermano” y oró a Dios para que “lo admitiera en el paraíso sin juicio”.

Shatha Husam Al-Nawajha, profesora de la UNRWA, dijo sobre los terroristas de Hamás: “Amamantaron la Jihad (guerra santa) con la leche de su madre. Que Alá les conceda la victoria”.

Abdallah Mehjez, profesor de la UNRWA: “Hace el trabajo de Hamás instando a los civiles de Gaza a NO prestar atención a las advertencias de alejarse del peligro y, en cambio, a servir como escudos humanos. Antes de la UNRWA, este cómplice terrorista trabajaba para la BBC…”

“Ésta es la veta madre de la incitación de los profesores de la UNRWA al terrorismo yihadista”, afirmó Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch.

El grupo de chat de Telegram, destinado a apoyar a los docentes de la UNRWA, contiene docenas de archivos con nombres del personal, números de identificación, horarios y materiales curriculares. Sin embargo, los profesores de la UNRWA comparten periódicamente vídeos, fotografías y mensajes que incitan al terrorismo yihadista y celebran abiertamente la masacre y la violación de civiles de Hamás.

Cuando UN Watch expuso al grupo de redes sociales, los funcionarios de la ONU negaron que los maestros trabajaran para la UNRWA.

“Hace cinco días, expusimos a un grupo de Telegram de 3.000 profesores de la UNRWA en Gaza repletos de elogios por la masacre de Hamás del 7 de octubre. La UNRWA puso en duda que trabajen para ellos. El portavoz de la ONU nos menospreció”, escribió Neuer.

“A lo largo de mi carrera militar trabajé extensamente con la UNRWA tanto en Cisjordania como en Gaza”, comentó el teniente coronel (res.) Peter Lerner.

“Mi papel como oficial superior de enlace humanitario era facilitar las operaciones humanitarias. Fui un defensor en el establecimiento de defensa y a lo largo de los años en las redes sociales de la importancia de apoyar la actividad de las organizaciones… Ahora es el momento de la reforma. Reforma para la rehabilitación – para que las mentes de los niños palestinos ya no puedan ser envenenadas. Para que pueda haber una visión compartida de paz en esta tierra. Así que los líderes palestinos, asuman sus responsabilidades (y no las remitan a la ONU). Por lo tanto, el término refugiado no será explotado para borrar la conexión con esta tierra por parte de uno u otro.”