El video de la familia Bibas encontrado por las FDI

Las imágenes del día del secuestro que muestran a una madre, un niño pequeño y un bebé a los que envuelven en una manta son obligados a subir a un automóvil, y esto marca la primera prueba de vida desde de que los tres fueron arrastrados a Gaza el 7 de octubre.

Las FDI dicen que las imágenes descubiertas recientemente mostraban a la madre Shiri Bibas y sus dos hijos pequeños rodeados por hombres armados en la Franja de Gaza horas después de que fueran secuestrados por terroristas liderados por Hamás el 7 de octubre, y expresaron serios temores por la familia cautiva.

El contraalmirante Daniel Hagari, en una conferencia de prensa, dijo que el vídeo de las cámaras de vigilancia de Khan Younis, es la primera prueba de vida de los tres miembros de la familia desde que fueron arrastrados hacia Gaza. El padre de los niños, Yarden, fue secuestrado por separado y también sigue atrapado en Gaza, a él lo vimos en un video, en el que se le había comunicado que su familia había muerto ( esto no fue verificado por las FDI) y tampoco mostraron pruebas como lo hicieron en otras ocasiones.

Hagari dijo que las FDI estaban “muy preocupadas por su condición”, pero se negó a dar más detalles sobre la inteligencia adicional que ha llevado al ejército a temer por las vidas de los tres.

Dijo que las FDI no tienen actualmente suficiente información para confirmar si están vivos o muertos, pero están “haciendo todo lo posible para obtener más información sobre su suerte”.

En noviembre, Hamas afirmó que Shiri, Ariel y Kfir murieron en un ataque de las FDI, pero el ejército insistió en que eso no está verificado.

Otro de los videos captado por cámaras de Khan Yunis (sur de Gaza) el 7/10 muestra a Shiri Bibas y sus pequeños Ariel y #Kfir de 4 años y 9 meses respectivamente, cubiertos con una sábana y siendo trasladados por sus secuestradores. pic.twitter.com/hR6aNTXxPf — Radio Jai (@fmjai) February 19, 2024

La familia se convirtió en uno de los grupos de rehenes más reconocibles y muchos lo presentaron como prueba del alcance de la crueldad de Hamás. Un video que surgió de Shiri cargando a sus hijos mientras los terroristas se la llevaban rápidamente llamó la atención debido a su visible angustia, el cabello rojo brillante de los niños (lo que llevó a que los niños fueran apodados popularmente “los pelirrojos”) y la corta edad de Kfir. – siendo el israelí más joven secuestrado por Hamás.

Estaba previsto que los tres fueran liberados junto con otras madres y niños durante una tregua en noviembre, pero nunca se materializó, lo que amplificó los temores sobre su suerte.

Tanto la familia Bibas como el primer ministro Benjamín Netanyahu calificaron las imágenes de “desgarradoras”.

Hagari dijo el lunes que las imágenes muestran que la madre, rodeada de hombres armados, fue obligada a envolverse en un paño. “Se puede ver el cabello rojo del pequeño Ariel asomando a través de la tela blanca… Los obligaron a subir a un automóvil y los llevaron a otro lugar”.

El portavoz de las FDI dijo que los clips son de un puesto militar de Khan Younis perteneciente al grupo terrorista Brigadas Muyahidines, una facción armada relativamente pequeña en la Franja de Gaza que de alguna manera está aliada con los gobernantes de Hamás del enclave costero.

Kfir es el rehén más joven en Gaza: “un bebé robado de su cuna durante la masacre de Hamas”, dijo Hagari. Fue uno de los 253 rehenes tomados y uno de los 134 que permanecen cautivos en Gaza.

“Ver a esta joven madre, abrazando a sus bebés, rodeada por un grupo de terroristas armados es horroroso y desgarrador, pero también es un llamado a la acción, a que debemos traer a los rehenes a casa, rápido”, continuó el portavoz del ejército.

“Aquellos que tienen la audacia de cuestionar nuestra necesidad de operar en Gaza, pero no tienen la decencia básica y la humanidad para liberar a los rehenes primero, deberían mirar bien a esta madre aterrorizada… Hasta que Hamás no libere a nuestros rehenes, no nos iremos No habrá piedra sin remover hasta que nuestros rehenes estén en casa”, añadió en inglés.

En una declaración emitida poco después de la conferencia de prensa de Hagari, la familia Bibas pidió que la liberación de la familia fuera la primera condición en cualquier acuerdo con rehenes.

“Estamos haciendo un llamado desesperado a todos los tomadores de decisiones en Israel y el mundo que están involucrados en las negociaciones: tráiganlos a casa ahora. Dejen claro a Hamás que secuestrar niños está prohibido”.

Dijeron que las imágenes mostraban un secuestro “insoportable e inhumano”.

“Ariel y Kfir son víctimas de un mal monstruoso”, dijo la familia en un comunicado. “Toda nuestra familia se ha convertido en rehenes junto con todos los secuestrados en Gaza”.

Las imágenes “nos recuerdan con quién estamos tratando: crueles secuestradores de bebés”, dijo Netanyahu.

“Ajustaremos cuentas con ellos. Y al mundo le digo: llevaremos ante la justicia a estos secuestradores de bebés y madres. No se saldrán con la suya”.

A finales de noviembre, el portavoz en árabe de las FDI, Avichai Adraee, confirmó, a través de X, que Hamás transfirió a la madre y a sus dos hijos a otro grupo terrorista dentro de la Franja de Gaza y que se creía que estaban retenidos en la ciudad sureña de Khan Younis. .

Nili Margalit, que pasó casi 50 días en cautiverio de Hamás, reveló el mes pasado que estaba con Yarden Bibas cuando terroristas de Hamás le dijeron que su esposa y sus dos hijos pequeños habían sido asesinados y le ordenaron filmar un vídeo en el que culpaba al primer ministro Benjamín Netanyahu. por negarse a devolver sus cuerpos a Israel.

Hagari dijo el lunes que cuando los terroristas invadieron el Kibbutz Nir Oz, Yarden abandonó primero la casa de la familia para protegerlos. Fue tomado como rehén y separado de Shiri y sus dos hijos, quienes posteriormente fueron secuestrados.

Las afirmaciones hechas por Hamás sobre la familia Bibas no han sido verificadas, las FDI las han descrito como “terror psicológico” y han señalado que grupos terroristas en Gaza habían anunciado previamente que un rehén israelí había sido asesinado en un ataque de las FDI sólo para liberarla con vida varias semanas después.

Margalit dijo al programa de investigación Uvda del Canal 12 que Yarden, de 34 años, ya se encontraba en un mal estado psicológico debido a la preocupación por el bienestar de su familia y se derrumbó cuando sus captores le dieron la noticia.

Dijo que los captores de Hamas le habían dicho que sería liberada ese mismo día, solo para luego decirle a ella y a su compañero rehén Yoram Metzger que tendrían que entregar la noticia sobre la familia Bibas a Yarden.

“Le dije a Yoram, si quieren contarle algo tan terrible, que se lo cuenten ellos mismos. Que lo mire a los ojos y se lo diga él mismo. Sabe hebreo”, recordó Margalit, refiriéndose al captor de Hamás.

El miembro de Hamás procedió a darle la “noticia” a Yarden en árabe mientras Metzger traducía y otro miembro de Hamás filmó la reacción, diciéndole al padre destrozado qué decir.

Un minuto más tarde, Margalit fue arrastrada por sus captores y liberada esa misma noche.

Fuente: The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai