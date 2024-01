La estrella del fútbol israelí regresa a casa después de que Turquía lo detuviera por hacer un gesto a los rehenes

Sagiv Jehezkel aterriza en Israel, y el canciller Katz critica a Ankara como una “dictadura oscura”; Galán: Turcos desagradecidos actúan como “brazo ejecutivo” de Hamás

Un jugador de fútbol israelí detenido en Turquía por un gesto en el campo hacia rehenes retenidos por terroristas en Gaza se apresuró a abandonar el país el lunes, mientras los ministros israelíes criticaban a Ankara como cómplice de Hamás, al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, como “un completo” Nazi” y Turquía como una “dictadura oscura”.

Sagiv Jehezkel celebró su gol del empate en el empate 1-1 del domingo contra el Trabzonspor en la principal liga turca haciendo un gesto con el corazón con las manos hacia la cámara y mostrando su pulsera, que tenía las palabras “100 días. 7 de octubre” junto con un símbolo de la Estrella de David. Los 132 rehenes que permanecen cautivos en la Franja han estado retenidos allí durante 100 días después de ser secuestrados por terroristas liderados por Hamás el 7 de octubre.

El gesto no fue bien recibido en Turquía, un país que alberga a altos funcionarios de Hamás y cuyos líderes han adoptado una actitud muy hostil contra Israel durante la guerra en curso.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, dijo que Sagiv Jehezkel, de 28 años, jugador del Antalyaspor, salió volando del país después de ser detenido el domingo, compareció ante el tribunal y fue liberado el lunes temprano en espera de juicio. El proceso contra el israelí continuará, pero las autoridades turcas le permitieron salir.

“Turquía siempre está del lado de todos los oprimidos y del pueblo palestino”, dijo Yerlikaya en una publicación en las redes sociales.

Israel condenó furiosamente la detención de Jehezkel, llevando las ya tensas relaciones entre las dos potencias regionales a un nuevo nivel.

El club Antalyaspor, que al principio festejó el gol de Jehezkel y publicó fotos de la celebración en X, antes Twitter, eliminó la publicación poco después tras recibir un torrente de críticas y exigencias de expulsarlo del equipo.

El club suspendió rápidamente a Jehezkel , y su presidente, Sinan Boztepe, dijo que rescindiría su contrato ya que había “actuado en contra de las sensibilidades de Antalya, Antalyaspor y nuestro país”, una medida que, según las noticias del Canal 12 de Israel, le costaría al equipo más de un millón de dólares.

La Federación Turca de Fútbol (TFF) condenó el “comportamiento completamente inaceptable” de Jehezkel y dijo que consideraba “apropiada” la decisión del Antalyaspor de excluirlo del equipo.

El ministro de Justicia de Turquía, Yilmaz Tunc, anunció más tarde el domingo por la noche en el programa X que se había abierto una investigación contra Jehezkel acusado de “incitar a la gente al odio y la hostilidad” por “su feo gesto de apoyo a la masacre de Israel en Gaza”.

De hecho, el gesto del jugador se refería a los rehenes, y no a la actual ofensiva de Israel contra Hamás en respuesta a la masacre del grupo terrorista del 7 de octubre, en la que murieron unas 1.200 personas y más de 240 fueron secuestradas y llevadas a Gaza. Desde entonces, un total de 109 rehenes han sido liberados, uno ha sido rescatado y los cuerpos de algunos otros han sido recuperados.

Posteriormente, Jehezkel fue arrestado y las imágenes de los medios turcos lo mostraron siendo llevado ante un tribunal el lunes, retenido y guiado por dos personas.

En su testimonio ante la policía, Jehezkel dijo que quería llamar la atención sobre los rehenes tomados por Hamás y que de ninguna manera tenía la intención de apoyar la guerra.

“No soy una persona a favor de la guerra”, informó la agencia de noticias privada DHA.

“Después de todo, también hay soldados israelíes hechos prisioneros en Gaza. Soy alguien que cree que este período de 100 días debería terminar ahora. Quiero que termine la guerra. Por eso mostré el cartel”, habría dicho a la policía.

Los informes de los medios dijeron poco después que el atleta había sido puesto en libertad y sería deportado de Turquía. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel dijo en su comunicado poco tiempo después que había trabajado “con todas las autoridades pertinentes de Turquía para lograr la pronta liberación” del futbolista, diciendo que regresaría a casa más tarde ese mismo día.

El Ministerio de Asuntos Exteriores trabajó a través de las autoridades locales para solucionar los obstáculos técnicos y de procedimiento para que se permitiera a Jehezkel salir de Turquía, con el objetivo de evitar que el episodio se convirtiera en un incidente diplomático en toda regla, según se enteró The Times of Israel.

El ministerio mantuvo un perfil bajo hasta que fue liberado, y ordenó a sus diplomáticos que esperaran hasta que se le permitiera regresar a casa antes de hacer una declaración.

El sitio de noticias Ynet había informado anteriormente que la Oficina del Primer Ministro, junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ministerio de Cultura y Deportes, trabajaron para presionar a Turquía para que liberara a Jehezkel, y el Primer Ministro Benjamín Netanyahu ordenó a los ministros que no comentaran públicamente sobre el asunto.

Pero después de que se conoció la noticia de la inminente deportación, los ministros emitieron declaraciones inusualmente duras contra Ankara.

“Cuando hubo un terremoto en Turquía hace menos de un año, Israel fue el primer país que se puso de pie y extendió una ayuda que salvó las vidas de muchos ciudadanos turcos”, escribió el ministro de Defensa, Yoav Gallant, en X. “El escandaloso arresto del futbolista El jugador Sagiv Jehezkel es una expresión de hipocresía e ingratitud. A través de sus acciones, Turquía sirve como brazo ejecutivo de Hamás”.

El Ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, un político ultranacionalista, acusó que “Turquía actúa hacia los jugadores israelíes, y hacia cualquier cosa que tenga un olor a israelí, con el nazismo.

“Erdogan es un nazi en toda regla”, dijo. “Pido a los israelíes que no viajen a Turquía, que no compren productos turcos y que no los apoyen financieramente. El Estado de Israel y los ciudadanos israelíes no deben actuar con perdón hacia Turquía. No nos dejaremos pisotear”.

Y el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, que la semana pasada se convirtió en el primer alto diplomático israelí en funciones en acusar a Ankara de cometer el genocidio armenio hace más de un siglo, comentó que “Turquía se ha convertido en una dictadura oscura, que va en contra de los valores humanitarios y de los deportes. .

“Cualquiera que arreste a un jugador de fútbol por un acto de identificación con 136 rehenes que han estado retenidos durante más de 100 días en manos de una organización terrorista asesina representa una cultura de asesinato y odio”, dijo Katz, llamando a la comunidad mundial y a la comunidad internacional. organismos deportivos castiguen a Turquía por el episodio.

El ex primer ministro Naftali Bennett criticó duramente el arresto el domingo por la noche y tuiteó: “Esto es Turquía 2024. Qué vergüenza, gobierno turco”.

Jehezkel fue uno de los cientos de miles de israelíes y simpatizantes de todo el mundo que pidieron el domingo la liberación de los rehenes.

Mientras tanto, también se veía presión en las redes sociales turcas para que el club de fútbol Başakşehir de Estambul tomara medidas contra un segundo jugador de fútbol israelí en la liga superior turca, Eden Kartsev, quien publicó una historia en Instagram identificándose de manera similar con los rehenes de Gaza y haciéndose eco del eslogan. llamando a “Tráelos a casa ahora”.

El club de fans del Başakşehir, club favorito de Erdogan, escribió en X: “No queremos seguidores sionistas que ignoren los valores y sensibilidades de nuestro país”.

El lunes por la tarde, después de ignorar inicialmente el tema, Başakşehir publicó un comunicado diciendo que había iniciado una “investigación disciplinaria” contra Kartsev, alegando que había “violado las reglas disciplinarias del club al publicar una publicación en su Instagram que daña los valores sensibles de nuestro país”. , y esperamos una defensa escrita del jugador al respecto”.

Esta no es la primera vez que la guerra de Gaza ha sido un problema para los jugadores israelíes en la liga de fútbol turca.

Semanas después del estallido de la guerra, Jehezkel y su compañero de equipo árabe israelí Ramzi Safouri se ausentaron de un partido después de que la liga guardara un momento de silencio en solidaridad con los palestinos en Gaza, sin ninguna mención del brutal ataque de Hamás contra Israel que desencadenó la guerra.

