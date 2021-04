“The Last Days” un documental sobre la furia genocida de los nazis contra los judíos de Hungría

“Hay una cosa que me ha desconcertado y ha desconcertado al mundo: que los alemanes dedicaron mano de obra, trenes, camiones y energía hacia la destrucción de los judíos hasta el último día. Si hubieran parado seis meses antes del final de la guerra y dedicado esa energía para fortalecerse a sí mismos, puede que hayan continuado la guerra un poco más; pero era más importante para ellos matar a los judíos que incluso ganar la guerra “.

Estas son las primeras palabras pronunciadas en Los últimos días , y las pronuncia Bill Basch, un sobreviviente del Holocausto de la ciudad de Szaszovo, Hungría

“The Last Days” es un documental sobre un período específico y un lugar específico durante el Holocausto, un período de menos de cuatro meses que comienza en marzo de 1944, cuando se desató la furia genocida de los nazis contra los judíos de Hungría. A través de los testimonios de cinco supervivientes de ese último e intenso período de la “Solución Final”, se pone de relieve la singularidad de la difícil situación de los judíos húngaros.

Al principio, la mayoría de los judíos creían que sobrevivirían trabajando para los alemanes. Los alemanes utilizaron deliberadamente la velocidad, el secreto y el engaño para llevar a cabo deportaciones y asesinatos, y para impedir que los judíos conocieran una nueva realidad asesina.

Las reflexiones de Basch presentan la columna vertebral de la película cuando este conflicto se resolvió en Hungría: la carrera de los alemanes para aniquilar la última gran concentración de judíos que quedaba en Europa en 1944 antes de perder la Segunda Guerra Mundial.

La película puede usarse como una herramienta de enseñanza para traer estos temas más generales a un primer plano, mientras se examina la situación específica de la tragedia de los judíos húngaros durante el Holocausto. También se puede utilizar para enseñar una serie de materias subsidiarias: la historia de Raul Wallenberg , Justos entre las Naciones ; los pasos del proceso de exterminio, incluida la deportación de los judíos a los campos y sus viajes por Europa en vagones sellados para ganado; y los horrores de Auschwitz, el campo de exterminio y trabajo que más ha llegado a simbolizar el Holocausto.

El enfoque de la película sobre los testimonios de los cinco supervivientes es novedoso: sus reflexiones sobre determinados temas están empalmadas de tal manera que prácticamente terminan las frases de los demás. Esto crea una cuenta muy dinámica, pero cohesiva, que ni se empantana ni se vuelve monótona. Los subtítulos que se agregan a los testimonios sirven para proporcionar hechos históricos.

De acuerdo con la filosofía pedagógica de Yad Vashem, la película no comienza con el Holocausto, sino que nos presenta a los cinco sobrevivientes cuyas historias aparecen en la película durante su infancia y sus vidas antes de la guerra. Irene Zisblatt, Alice Lok Cahana, Bill Basch, Renee Firestone y Tom Lantos describen sus vidas en cinco lugares diferentes de Hungría en vísperas de la guerra, y cuando volvemos a estos lugares con ellos, vislumbramos la preguerra. la vida en los pueblos pequeños y las grandes ciudades de Hungría. Lo que parece ser un hilo conductor en la vida anterior a la guerra de cada uno de estos supervivientes es que ellos y sus familias formaban parte del tejido de la vida húngara; ellos sintieron Húngaro. Renee Firestone relata que tenía amigos no judíos y salía con chicos no judíos. Tom Lantos (el único sobreviviente del Holocausto que se ha convertido en miembro del Congreso de los Estados Unidos) dice de su ciudad natal de Budapest, que la mayoría de los judíos allí estaban completamente asimilados y profundamente patriotas, pero al mismo tiempo estaban enormemente orgullosos de su cultura judía. herencia. Como dice Alice Lok Cahana, “el judaísmo era nuestra religión, pero éramos húngaros”. Era posible ser tanto húngaro como judío; en los días previos a la guerra no eran mutuamente excluyentes.

Sin embargo, una vez que comenzó la guerra, cada uno de nuestros sobrevivientes comenzó a escuchar historias de lo que les estaba sucediendo a los judíos en otros lugares de Europa. Irene recuerda que hubo refugiados que llegaron a Hungría después de huir de Polonia. Los viernes por la noche, su padre y los otros hombres judíos de su pequeña ciudad de Polena iban a la sinagoga y llevaban a estos refugiados a casa para cenar. Recuerda haber escuchado historias de atrocidades; de bebés literalmente desgarrados miembro por miembro. Alice tiene recuerdos similares. Pero, como coinciden Alice e Irene, nadie podía creer estas historias. Renee articula cómo se sentían la mayoría de los judíos húngaros: Hitler estaba en Alemania, estaba muy lejos, no tenía nada que ver con Hungría. Y como dice Tom, había un sentimiento ingenuo y patriótico de que los húngaros no hacen el tipo de cosas de las que estaban escuchando.

Sin embargo, con el tiempo, los judíos empezaron a darse cuenta de que su situación era peligrosa. Renee cita el punto de inflexión como la aprobación de la restricción que obligó a los judíos a usar la Estrella Amarilla . Como ella dice, los húngaros se preocuparon porque sabían que los judíos en Polonia habían tenido que llevar la estrella. Y Tom reflexiona que el lado oscuro del carácter nacional húngaro se hizo cada vez más evidente. Los judíos perdieron sus trabajos y sus negocios. Hubo un movimiento nazi húngaro, la Cruz de Flecha, y este se convirtió en el grupo más odiado y temido. Irene recuerda que cuando ella, sus vecinos judíos y su familia fueron deportados, los húngaros que ella pensaba que eran sus amigos se volvieron contra ellos: sus amigos y vecinos se quedaron mirando la deportación desde ambos lados de la carretera gritando: “¡Ya era hora!” Fue traumático: estas eran las personas con las que había ido a la escuela, sus vecinos, sus hijos. Ella hace una pregunta específica para los judíos de Hungría y, sin embargo, no específica en absoluto en la historia del Holocausto en toda Europa: ¿por qué nos odiaron de repente?

Luego, la película traza la ruta tomada por cada uno de los sobrevivientes una vez que los nazis comenzaron su campaña enormemente acelerada para acabar con los judíos húngaros, a pesar de que estaban perdiendo la Segunda Guerra Mundial. Como dice el Dr. Randolph Braham, historiador del Holocausto y sobreviviente él mismo, hubo dos guerras: una guerra militar y la guerra de las SS dirigida contra los judíos. Del testimonio se desprende claramente cuáles eran las prioridades de las SS.

Hay muchos momentos conmovedores y reveladores en la película. Irene traiciona la total ingenuidad de los judíos húngaros mientras habla de las deportaciones de los guetos improvisados ​​donde miles de personas estaban amontonadas, patrulladas por alemanes con perros. “Un día”, recuerda, “anunciaron que todos los que quisieran ir a trabajar … a los viñedos a hacer vino debían salir. Todos voluntariamente, salieron alegremente y se subieron al tren porque esto era un infierno y para ir a trabajar”. en una viña para hacer vino estaba el cielo “. El espectador está consternado por esto: ¿puede ser que en la primavera de 1944 los judíos húngaros aún ignoraran tanto el destino de los judíos en otras partes de Europa? ¿Ignorante de los vagones de ganado, ignorante de los campamentos? Sin embargo, como se discutió anteriormente,el mecanismo de autodefensa y el instinto de autoconservación, la necesidad de esperanza, entraron en acción. Cuando vio los vagones de ganado, el padre de Irene tuvo una explicación natural y lógica: era tiempo de guerra: los alemanes claramente se habían quedado sin trenes de pasajeros así que tuvieron que usar lo que estuviera a mano. Irene aceptó su explicación. Sin embargo, comenzó a sospechar que los vagones de ganado estaban lejos de ser normales cuando escuchó el metal contra metal de los pestillos cerrándose y bloqueándolos. Durante el terrible viaje en el vagón de ganado lleno de gente, su padre encontró una grieta entre listones. Miró hacia afuera y finalmente se vio obligado a enfrentarse a la realidad. Dijo: “No creo que vayamos a un viñedo. Acabamos de cruzar una frontera y vamos hacia Polonia”. E Irene recuerda que en cuanto dijo “Polonia”, le recordó la historia de los bebés que fueron destrozados y arrojados al río Dniéster. Se aferró aún más a su hermano pequeño, que tenía dos años y medio, y juró: “Nunca me lo quitarán”.

Por supuesto, más adelante descubriremos que el hermano y la hermana de Irene le fueron arrebatados, junto con su madre, en la rampa de Auschwitz.

Los tres supervivientes que llegaron a Auschwitz recuerdan el viaje en el vagón de ganado, la llegada a la rampa y el proceso de selección en el que perdieron a sus familias. Añadiendo otro nivel y más intensidad a la película, también se incluye el testimonio del Dr. Hans Münch, un ex médico nazi en Auschwitz. Münch confirma que de lo que hablan los supervivientes es de “un proceso muy simple” y “muy primitivo”. Describe la forma en que se realizaban las selecciones en Auschwitz, las largas filas, el dedo del alemán apuntando hacia la derecha o hacia la izquierda, condenando a unos a muerte ya otros a la vida como esclavos.

Otra de las historias más conmovedoras la cuenta Renee Firestone. Recuerda un traje de baño que su padre le había traído cuando estaba en uno de sus viajes de negocios de rutina antes de la guerra. Preocupada y deprimida, se lo había puesto debajo de la ropa cuando escuchó las botas de los soldados nazis en las escaleras de su casa en Uzhorod, porque le recordaba tiempos más felices. Cuando llegó a Auschwitz y se vio obligada a quitarse el traje de baño mientras era procesada como prisionera, recuerda que tuvo un presentimiento: si dejaba el traje de baño atrás, todo lo que significaba algo en la vida para ella también se quedaría atrás. . Un día, en un grupo de veinte hombres que pasaba, de repente reconoció a su padre. Su primer pensamiento fue esconderse. Como recuerda Renee, su padre era el ser humano más amable y siempre solía ayudar a todos. “Fue terriblemente doloroso verlo con la cabeza rapada y el uniforme como un prisionero “. Se preguntó cómo se sentiría él si la viera, con la cabeza rapada, vestida con harapos. Quería esconderse para que él no pudiera hacerlo. verla, pero en ese momento sus ojos se cruzaron, y ella vio las lágrimas rodando por la mejilla de su padre, esa fue la última vez que lo vio.

Alice, que tenía 15 años cuando llegó a Auschwitz, también recuerda a su padre. Recuerda que había 1.000 personas en cada barraca de Birkenau. Las literas estaban tan llenas de gente que si una persona giraba, todos tenían que hacerlo. Con una manta por cada diez mujeres, siempre tenía frío por la noche. Durante el tiempo que estuvo en el campamento tuvo un sueño recurrente: la manta se le había resbalado mientras dormía y su padre había venido a ponerla de nuevo sobre ella. Luego se despertaba y estaba oscuro y frío. Como ella dice, el campamento era “un infierno de locos”.

Hay muchos otros momentos conmovedores en la película y una serie de historias muy memorables. Bill Basch y Tom Lantos hablan de Raoul Wallenberg. Como recuerda Tom, “Eras un animal cazado las 24 horas del día. Si no hubiera sido por Wallenberg, ni yo ni las otras decenas de miles de personas hubiéramos sobrevivido”.

Irene analiza los experimentos médicos que se le realizaron y el Dr. Münch afirma: “Para todos aquellos que querían realizar experimentos con seres humanos, [Auschwitz] era un lugar de trabajo agradecido”.

Hay una discusión sobre el frenesí nazi por matar a los judíos húngaros, un frenesí que no se puede explicar con lógica. Los nazis estaban en una carrera contra el tiempo; desviaron mano de obra y preciosos medios de transporte que podrían haber sido utilizados para librar la guerra que sabían que se había perdido, para deportar a casi 440.000 judíos de Hungría a Auschwitz en 56 cortos días y asesinar a la mayoría de ellos. Durante este período, las cámaras de gas y los crematorios no pudieron hacer frente: los nazis tuvieron que usar pozos especiales para quemar los cuerpos afuera. Aquí, nuevamente, el Dr. Münch confirma que había fosas comunes de unos 8 x 10 o 10 x 10 metros de ancho. La madera se amontonaba en el fondo y se prendía fuego, y luego los cuerpos eran arrojados sobre ella. Es particularmente escalofriante escuchar este testimonio de boca de un médico alemán: si la grasa se quemaba, entonces la tumba estaba funcionando.Más y más cuerpos fueron arrojados a él. Münch dice: “[Fue] así de simple”.

Alice Lok Cahane, confrontada con la enormidad del campo y la atrocidad del proceso de asesinato, reflexiona: “Alguien tenía que planear esto. Alguien tenía que ponerlo en un mapa”. Y hay un testimonio adicional de Dario Gabbai, un judío griego que trabajó como miembro del Sonderkommando en Auschwitz, uno de los cuatro que estaban vivos cuando se hizo la película, que describe el proceso real del asesinato.

¿Qué mantuvo con vida a nuestros supervivientes? Para Alice, fue su relación con su hermana Edith. Para Irene fue una realización: “Ni siquiera nos dejaron morir cuando queríamos. Entonces pensé en algo: ‘Se llevaron a mis padres, me quitaron mi identidad, se llevaron a mis hermanos, me quitaron mi posesiones. Hay algo que quieren de mí. Y luego pensé en mi alma y dije: ‘No me van a quitar el alma’. Y decidí en ese mismo momento: ‘Me voy a levantar de este barro y voy a pelear, porque no me voy a convertir en cenizas’ “.

La película continúa siguiendo a los cinco sobrevivientes a través del trauma de la liberación. En este punto, se incluyen los testimonios de tres veteranos del ejército estadounidense que liberaron los campos de concentración. Cada uno de estos veteranos, Warren Dunn, el Dr. Paul Parks y Katsugo Miho, cuenta el horror que presenciaron con sus propios ojos.

Los supervivientes lucharon por reconstruir sus vidas. Todos coinciden en que fue muy difícil. Como dice Alice, quien simbólicamente entierra a su amada hermana Edith en la película, “Para nosotros, la liberación no fue el último día”. Hay una escena particularmente conmovedora cuando Renee regresa a la casa de su infancia, a una casa que recuerda como cuidada y cuidada, para encontrarla descuidada y cubierta de malas hierbas. Al intentar entrar, encuentra la puerta cerrada. Ahogada por los sollozos, solo puede repetir una y otra vez: “No se abre, no se abre”, como si estuviera hablando de su familia y su pasado que está cerrado y desaparecido para siempre, en lugar de solo la puerta.

La importancia de Los últimos días es que nos abre esta puerta al mundo de los judíos húngaros antes de la guerra y a cinco historias individuales de lo que sucedió con los judíos húngaros durante y después de la guerra. Sin embargo, la película también contiene un tema general que trasciende la historia de los judíos húngaros: que el Holocausto debe enseñarse como un capítulo en la larga historia de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. Quizás sea la culminación del tipo de horror que puede ocurrir cuando el hombre pierde su integridad, su fe en la santidad de la vida humana. Como dice Steven Spielberg en el prólogo de la película: “Tenemos que reconocer que las personas no nacen con odio, lo adquieren. Tenemos la responsabilidad de escuchar las voces de la historia para que las generaciones futuras nunca olviden lo que tan pocos vivieron”. contar.”

Yad Vashen