Peligro terrorista: Bolivia es un “gravísimo problema”- Miguel Ángel Toma

Miguel Ángel Toma, político de amplia trayectoria y exsecretario de Inteligencia de la Nación, analizó en Radio Jai diversas cuestiones que preocupan a la Argentina en temas de Seguridad.

Hoy 20 de diciembre se presenta con movilizaciones contra el flamante gobierno de Javier Milei, y con ello, la implementación de un protocola anti-piquetes por parte del Estado.

Al respecto Toma opinó que “hay un acto de provocación por parte de los intermediarios de la pobreza”, esas estructuras políticas, camufladas con la imagen del dirigente social que intermedian entre el Estado y los pobres: “La decisión de terminar con este tipo de extorsión a la que nos someten estos sectores, me parece más que conveniente”, declaró.

Espera que no se generen desmanes que terminen provocando un proceso de represión, lo que no descarta, porque en la mentalidad de estos personajes la idea de victimizarse está siempre presente.

Acerca del arsenal de armas descubierto hace unos días en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, Toma señaló que es un tema gravísimo, y que en primer lugar debe investigarse su origen, fundamentalmente porque ese material es de naturaleza militar, y que entonces debería verse cómo se obtuvo, si fueron sustraídas o si hubo algún tipo de complicidad, o de acción deliberada por parte de una estructura paralela que intenta acopiar esto con alguna finalidad nociva.

Sobre el tema Inteligencia en nuestro país, y el temor que manifiestan algunos acerca de que se podría querer atentar nuevamente en la Argentina, especialmente ahora con un gobierno realineado a Israel y a los Estados Unidos, el político opinó que “el realineamiento geopolítico que está llevando adelante Javier Milei era imprescindible”, decisión que comparte en un ciento por ciento, porque nos aleja de las dictaduras que operan en Latinoamérica, como el “narco Estado” de Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y también la de Irán, responsable de los dos atentados en la Argentina, y del mismo modo, nos aleja de Hamás, de Hezbollah, de la Yihad en general.

En segundo lugar, evaluó las consecuencias de ello: Dijo que seguramente esto incrementa la potencialidad de un eventual atentado, quizás con distintas características de los anteriores, tal vez atentados individuales, con mucha menos preparación y logística pero igualmente peligrosos.

Respecto de la estructura de la Inteligencia en la Argentina, consideró que “no es momento de tibiezas ni de especulaciones” y que todos lo que pueden, como en su caso, aportar experiencia, equipos y trabajo en el tema Inteligencia, deben hacerlo, porque la amenaza es muy grave.

Le desea a Sívori, quien acaba de ser nombrado titular de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), el mejor de los éxitos y por supuesto pone a disposición desinteresadamente lo trabajado con su equipo. Insistió en que ante la amenaza que estamos teniendo, debemos poner lo mejor de nosotros, porque hay que neutralizar este riesgo que se ve agravado por esta correctísima decisión de realinearnos geopolíticamente con Occidente.

Calificó de “gravísimo problema” lo que tenemos en la frontera norte de nuestro país. En el noreste, un narco Estado que es Bolivia, y que, además, hoy se está produciendo un maridaje entre las estructuras del narcotráfico y el crimen organizado, con el terrorismo.

Irán acaba de concretar un pacto de intercambio de tecnología militar con nuestro vecino del noroeste. Remarcó, además, que no hay que olvidar que los drones que utiliza Rusia para atacar en Ucrania son de origen iraní fabricados en Venezuela. Esto es muy grave y agrega el hecho de que Irán tiene en Bolivia tres veces más representantes que los que tiene en su embajada en Madrid. Eso es un ejemplo de cómo Bolivia está siendo una base de operaciones de Irán y con ello, apoyo de Hezbollah.

En la frontera noreste, en la Triple Frontera no ingresa la cocaína como en Bolivia, sino la mariguana. Y, además, Ciudad del Este es fuente de financiamiento de Hezbollah, donde también operan los servicios de Inteligencia cubanos, venezolanos: opera Irán, Hamás y Hezbollah, y en donde lo hacen también los remanentes de las FARC y de Sendero Luminoso.

“Estamos frente a una amenaza gravísima, este es un gran desafío para la Inteligencia”, declaró. Espera que esta restructuración que se está haciendo dentro de la AFI sea muy eficiente, para poder neutralizar este tipo de amenazas. Y advirtió: “Estas estructuras operan en las denominadas organizaciones sociales que organizan algunas de estas manifestaciones (sociales)”.

Toma sostiene que hay que desestructurar, combatir y destruir este nuevo acuerdo que existe entre el crimen organizado, básicamente, el narcotráfico, y el terrorismo; sostenido además por esta nueva coalición de estructuras de Inteligencia de países autocráticos y dictatoriales de América Latina con el eje en Cuba, que posee el servicio de Inteligencia más desarrollado, junto con Irán, con presencia muy y preocupante en Bolivia, narco Estado que potencia ,la financiación de los ataques terroristas. Es allí donde debe ponerse la alerta, en la Inteligencia, especialmente en la Inteligencia criminal.

Señaló que la decisión de Israel de colocar a la Argentina como uno de los países de “alto riesgo” era algo que conocían antes de la alerta de Israel, porque, evidentemente, un país con el antecedente de dos atentados, y con los actores que intervinieron, es más que razonable que tenga esta categoría.

