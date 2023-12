Coalición de 10 naciones liderada por Estados Unidos para contrarrestar los ataques hutíes a buques en el Mar Rojo

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anuncia la Operación Guardián de la Prosperidad, en cooperación con el Reino Unido, Bahréin, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Seychelles y España.

Estados Unidos anunció el lunes una coalición de 10 naciones para sofocar los ataques con misiles y aviones no tripulados de los hutíes contra barcos que transitan por el Mar Rojo, con Gran Bretaña, Francia, Bahréin e Italia entre los países que se unieron a la “iniciativa de seguridad multinacional”.

“Los países que buscan defender el principio fundamental de la libertad de navegación deben unirse para enfrentar el desafío que plantea este actor no estatal”, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, en un comunicado a última hora del lunes.

Los rebeldes hutíes respaldados por Irán han intensificado los ataques contra petroleros, buques de carga y otros buques en el Mar Rojo, poniendo en peligro una ruta de tránsito que transporta hasta el 12 por ciento del comercio mundial.

“Este es un desafío internacional que exige una acción colectiva”, dijo Austin en un comunicado emitido poco después de la medianoche en Bahréin. “Por lo tanto, hoy anuncio el establecimiento de la Operación Guardián de la Prosperidad, una nueva e importante iniciativa de seguridad multinacional”.

El Reino Unido, Bahréin, Canadá, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Seychelles y España se unirán a Estados Unidos en la nueva misión, anunció Austin. Algunos de los países realizarán patrullas conjuntas mientras que otros brindarán apoyo de inteligencia en el sur del Mar Rojo y el Golfo de Adén.

Varios otros países también aceptaron participar en la operación, pero prefieren no ser nombrados públicamente, dijo un funcionario de defensa bajo condición de anonimato para discutir detalles adicionales de la nueva misión que no se han anunciado públicamente.

La misión será coordinada por la Fuerza de Tarea Combinada 153 ya existente, que se creó en abril de 2022 para mejorar la seguridad marítima en el Mar Rojo, Bab el-Mandeb y el Golfo de Adén. Ha habido 39 países miembros en CTF 153, pero los funcionarios estaban trabajando para determinar cuáles de ellos participarían en este último esfuerzo.

Por otra parte, Estados Unidos también ha pedido al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tome medidas contra los ataques.

En una carta a los miembros del consejo obtenida el lunes por The Associated Press, la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, dijo que los ataques hutíes contra buques comerciales que transitan legalmente por vías navegables internacionales continúan amenazando “los derechos y libertades de navegación, la seguridad marítima internacional y el comercio internacional”.

Los 15 miembros del consejo discutieron la amenaza hutí a puerta cerrada el lunes, pero no tomaron ninguna medida inmediata.

Los hutíes dijeron el lunes temprano que habían atacado dos embarcaciones “vinculadas con Israel” en el Mar Rojo en solidaridad con Gaza, mientras más compañías detienen el tránsito a través de la conflictiva pero vital vía fluvial.

Los ataques al Swan Atlantic, de propiedad noruega, y a otro barco identificado por los hutíes como el MSC Clara son los últimos de una serie de incidentes marítimos que están perturbando el comercio mundial en un intento de presionar a Israel por su guerra contra Hamás, tras el terrorismo palestino. El ataque asesino del grupo terrorista el 7 de octubre, cuando miles de terroristas masacraron a 1.200 personas en el sur de Israel, en su mayoría civiles masacrados en medio de brutales atrocidades, y tomaron 240 rehenes.

El grupo armado que controla gran parte del norte de Yemen se ha declarado parte del “eje de resistencia” de grupos afiliados a Irán y dice que su campaña de ataques tiene como objetivo poner fin a la guerra en Gaza. Los hutíes también han disparado varios misiles de crucero, drones y misiles balísticos contra Israel desde el 7 de octubre.

En un comunicado, los hutíes dijeron que habían llevado a cabo una “operación militar contra dos barcos vinculados a la entidad sionista” utilizando drones navales.

Prometieron “seguir impidiendo que todos los barcos que se dirigen a puertos israelíes… naveguen en los mares Árabe y Rojo” hasta que se permita la entrada de más alimentos y medicinas a Gaza.

Pero el propietario del Swan Atlantic, la noruega Inventor Chemical Tankers, dijo en un comunicado que el barco transportaba materia prima para biocombustible desde Francia a la Isla de la Reunión.

Dijo que el barco “no tiene ningún vínculo israelí” y que era administrado por una empresa de Singapur, y agregó que la tripulación india resultó ilesa y el barco sufrió daños limitados.

Tres buques de guerra estadounidenses (el USS Carney, el USS Stethem y el USS Mason, todos destructores de la Armada) han estado avanzando diariamente por el estrecho de Bab el-Mandeb para ayudar a disuadir y responder a los ataques de los hutíes.

El ataque del lunes tuvo lugar mientras Austin visitaba Israel antes de su escala en Bahrein, base de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos.

“En el Mar Rojo, lideramos un grupo de trabajo marítimo multinacional para defender el principio fundamental de la libertad de navegación. El apoyo de Irán a los ataques hutíes a buques comerciales debe cesar”, dijo Austin en una conferencia de prensa.

Los ataques del grupo al transporte marítimo son “imprudentes, peligrosos y violan el derecho internacional”, dijo Austin anteriormente mientras estaba en Israel en una conferencia de prensa junto al ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant.

La medida para establecer la operación ampliada se produjo después de que tres buques comerciales fueran alcanzados por misiles disparados por hutíes respaldados por Irán en Yemen el 3 de diciembre. Esos ataques fueron parte de una creciente campaña de violencia que también incluyó drones armados y de otro tipo lanzados en la dirección de los buques de guerra estadounidenses.

El sábado, un destructor estadounidense derribó 14 drones en el Mar Rojo lanzados desde áreas de Yemen controladas por los rebeldes, dijo el ejército estadounidense. Gran Bretaña dijo que uno de sus destructores también había derribado un presunto dron de ataque en el área.

Hasta la fecha, Estados Unidos no ha contraatacado a los hutíes respaldados por Irán que operan en Yemen ni ha atacado ninguna de las armas u otros sitios de los militantes. El lunes, Austin no respondió a una pregunta sobre por qué el Pentágono no había llevado a cabo un contraataque.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai