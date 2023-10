Es insólito que un gobierno español dependa de un prófugo de la justicia – Blanca Navarro

La ex diputada catalana y psiquiatra, Blanca Navarro, analizó en Radio Jai la situación política en la peninsula ibérica donde Albert Nuñez Feijo, el presidente del partido popular encomendado por el rey en primera instancia para formar gobierno no lo logró al no estar dispuesto a negociar con Carles Puigdemont, prófugo de la justicia por el alzamiento contra las instituciones democráticas de Cataluña. Entre los absurdos señala Navarro es que Puigdemont se encuentra refugiado en Bruselas donde se encuentra la sede de la Unión europea que debería hacer respetar las leyes de los países integrantes de la misma.

En las últimas horas el Rey convocó a Pedro Sanchez del partido socialista y actual presidente de gobierno para que intente conformar una colación y el mismo al parecer no tendrá inconveniente en darle una amnistía a Puigdemont con tal de lograr su objetivo de permanecer en el poder.

