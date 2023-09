Biden presionará a Netanyahu para que haga concesiones a los palestinos en un intento por impulsar el acuerdo saudí

Mientras se prepara para reunirse con el presidente de Estados Unidos al margen de la ONU, el primer ministro se ve limitado por sus socios de extrema derecha y se espera que intente limitar los gestos a la ayuda económica para la Autoridad Palestina, dice un funcionario.

Durante una reunión muy esperada el miércoles al margen de la ONU, el presidente estadounidense Joe Biden presionará al primer ministro Benjamin Netanyahu para que presente concesiones significativas que está dispuesto a hacer a los palestinos para ayudar a asegurar un acuerdo de normalización con Arabia Saudita, dijo un funcionario familiarizado. con el asunto dijo a The Times of Israel el martes.

Pero con Netanyahu limitado por socios de coalición de extrema derecha que se oponen a medidas hacia un Estado palestino, intentará limitar las conversaciones sobre gestos para Ramallah a la ayuda económica para la Autoridad Palestina, que tiene problemas de liquidez, dijo el funcionario.

La Autoridad Palestina, en conversaciones con funcionarios saudíes y estadounidenses, ha expresado su deseo de que Estados Unidos apoye el reconocimiento de la condición de Estado palestino en las Naciones Unidas, que Estados Unidos reabra su consulado en Jerusalén que históricamente sirvió a los palestinos, que se elimine la legislación del Congreso que caracteriza a la OLP como una organización terrorista, la transferencia israelí del territorio de Cisjordania al control palestino y la arrasación de puestos de avanzada ilegales en Cisjordania, según funcionarios familiarizados con el asunto.

El Canal 13 informó el martes que Netanyahu informó a su gabinete de seguridad sobre el esfuerzo de normalización la semana pasada y dijo a los ministros que un acuerdo probablemente requerirá gestos hacia los palestinos, algo que se ha mostrado reacio a admitir públicamente, aparentemente sin querer dar crédito a la demanda. El primer ministro también discutió el esfuerzo en privado con el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, quien rechazó la idea de ofrecer algo a los palestinos en el contexto de un posible acuerdo de normalización saudí.

La administración Biden ha sostenido durante mucho tiempo que sus esfuerzos por ampliar la integración de Israel en la región no se realizarán a expensas de los palestinos e incluso ha argumentado que se aprovechen los reforzados vínculos de los países árabes con Jerusalén para promover una solución de dos Estados.

La Casa Blanca también reconoce que necesitará avances importantes hacia ese fin para convencer a suficientes demócratas progresistas de que respalden el esfuerzo de normalización, que probablemente incluirá un importante pacto de defensa con Arabia Saudita, un país con un historial accidentado en materia de derechos humanos.

La reunión del miércoles será la primera entre los dos líderes desde que Netanyahu regresó al poder en diciembre pasado. Ningún primer ministro recién elegido ha esperado más tiempo para reunirse con un presidente estadounidense desde Levi Eshkol en 1964.

Los lazos entre Estados Unidos e Israel se deterioraron rápidamente tras el establecimiento del gobierno de línea dura de Netanyahu, que reveló un plan radical para reformar el poder judicial días después de haber asumido el cargo.

Biden ha rechazado agresivamente el plan, advirtiendo que dañará los cimientos democráticos de Israel y los valores compartidos que sirven como base de la relación bilateral. Israel también ha enojado a Estados Unidos con sus políticas en Cisjordania, donde ha aprobado más construcciones de asentamientos en seis meses que cualquier gobierno en todo un año, en el contexto de tensiones violentas con los palestinos que han llevado a un recuento de muertes no visto desde la Segunda Intifada.

Después de hacer esperar a Netanyahu casi nueve meses para una reunión, Biden decidió relegar la reunión al margen de la Asamblea General de la ONU, aparentemente no queriendo elevarla a una sede de la Oficina Oval cuando el primer ministro no ha mostrado ninguna intención de archivar el proceso judicial. revisión.

No obstante, un funcionario israelí dijo a The Times of Israel el lunes que Biden planea invitar a Netanyahu a una reunión de seguimiento en la Casa Blanca en los próximos meses mientras trabaja para ganar impulso para un acuerdo con Arabia Saudita.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, también está considerando un viaje a Israel, Cisjordania y Arabia Saudita el próximo mes como parte de ese esfuerzo, dijeron dos funcionarios israelíes.

A cambio de normalizar los lazos con Israel, Arabia Saudita está pidiendo un importante pacto de defensa con Estados Unidos, importantes acuerdos de armas y cooperación estadounidense para establecer un programa nuclear civil en suelo saudita. Washington, a su vez, espera que Riad reduzca sus relaciones económicas y militares con China y Rusia.

Según un informe del martes en The New York Times, funcionarios estadounidenses y sauditas han estado discutiendo una posible alineación de defensa inspirada en los acuerdos de Estados Unidos con Japón y Corea del Sur, con Estados Unidos y Arabia Saudita comprometiéndose a brindar apoyo militar si uno de ellos es atacados en la región o en suelo saudí.

