Texto completo de la propuesta israelí de liberación de rehenes y alto el fuego – Detalle

El siguiente es el texto completo de la propuesta israelí para un acuerdo de liberación de rehenes y alto el fuego con Hamás, que fue presentada el 27 de mayo de 2024 y obtenida por The Times of Israel el 13 de julio de 2024. Sufrió una serie de enmiendas a principios de julio, pero el Primer Ministro Benjamin Netanyahu declaró el 13 de julio de 2024 que sigue comprometido con esta propuesta.

Principios generales para un acuerdo entre la parte israelí y la parte palestina en Gaza sobre el intercambio de rehenes y prisioneros y el restablecimiento de una calma sostenible.

Respuesta de Israel a la propuesta del 6 de mayo de 2024

El objetivo de este marco es la liberación de todos los rehenes civiles y militares israelíes en la Franja de Gaza, vivos o muertos, que hayan estado detenidos durante todos los períodos, a cambio de un número que se acordará de prisioneros palestinos en cárceles israelíes, y el restablecimiento de una calma sostenible que permita lograr un alto el fuego permanente, la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, la reconstrucción de Gaza, la apertura de los cruces fronterizos y la facilitación del movimiento de personas y la transferencia de bienes.

El acuerdo marco se compone de 3 etapas interconectadas, sujetas a lo siguiente:

La primera etapa (42 días):

Cese temporal de las operaciones militares por ambas Partes y retirada de las fuerzas israelíes hacia el este, lejos de las zonas densamente pobladas a lo largo de las fronteras en todas las zonas de la Franja de Gaza, incluido el valle de Gaza (eje Netzarim y rotonda de Kuwait), como se menciona a continuación. Cese temporal del movimiento aéreo (militar y de vigilancia) en la Franja de Gaza durante 10 horas diarias, y durante 12 horas diarias durante los días en que se produzcan intercambios de rehenes y prisioneros. Retorno de los desplazados internos a sus lugares de residencia y retirada del valle de Gaza (eje Netzarim y rotonda de Kuwait):

a – El séptimo día (después de la liberación de siete de las rehenes), las fuerzas israelíes se retirarán completamente de la calle Rasheed hacia el este hasta la calle Saladino, y se desmantelarán por completo los emplazamientos e instalaciones militares de la zona, se iniciará el retorno de los desplazados internos a sus lugares de residencia (sin portar armas al regresar), se garantizará la libertad de movimiento de la población en todas las zonas de la Franja de Gaza y se permitirá la entrada de ayuda humanitaria por la calle Rashid a partir del primer día sin restricciones.

b – El día 22, las fuerzas israelíes se retirarán de la zona central de la Franja de Gaza (especialmente del eje Natsarim y del eje de la rotonda de Kuwait) hacia el este de la calle Salahuddin hasta una zona a lo largo de la frontera, se desmantelarán por completo los emplazamientos e instalaciones militares, se continuará el retorno de los desplazados internos a sus lugares de residencia (sin portar armas al regresar) en el norte de la Franja de Gaza y se permitirá la libertad de circulación de la población en todas las zonas de la Franja de Gaza.

c – A partir del primer día, la entrada de una ayuda humanitaria y de socorro en mayor cantidad y en cantidad suficiente, así como de combustible (600 camiones por día, incluidos 50 camiones de combustible, 300 de ellos hacia el norte), incluido el combustible necesario para el funcionamiento de la central eléctrica, el equipo comercial y civil necesario para retirar los escombros, y la rehabilitación y el funcionamiento de hospitales, centros médicos y panaderías en todas las zonas de la Franja de Gaza, y la continuación de lo mencionado anteriormente durante todas las etapas del acuerdo.

Intercambio de rehenes y prisioneros:

Durante esta etapa, Hamás liberará a 33 de los rehenes israelíes (vivos y restos humanos) que son mujeres (civiles y soldados), niños (menores de 19 años que no sean soldados), ancianos (mayores de 50 años) y civiles enfermos y heridos, a cambio de un número determinado de prisioneros palestinos en cárceles y centros de detención israelíes, de acuerdo con lo siguiente:

4 – a – Hamás liberará a todas las mujeres y niños civiles israelíes vivos (menores de 19 años que no sean soldados), a cambio de que Israel libere a 30 niños y mujeres por cada rehén israelí que sea liberado, de acuerdo con listas que Hamás proporcionará en función del orden de precedencia de su encarcelamiento.

4 – b – Hamás liberará a todos los ancianos israelíes vivos (mayores de 50 años), civiles enfermos y heridos, a cambio de que Israel libere a 30 ancianos (mayores de 50 años) y prisioneros enfermos (con un límite de hasta 15 años de tiempo restante en prisión) por cada rehén israelí que sea liberado, de acuerdo con listas que Hamás proporcionará en función del orden de precedencia de su encarcelamiento.

4 – c – Hamás liberará a todas las mujeres soldados israelíes vivas, a cambio de que Israel libere a 50 prisioneros en cárceles israelíes por cada rehén israelí que sea liberado (30 que cumplen cadena perpetua, otras 20 condenas limitadas a 15 años de prisión restantes) de acuerdo con listas que proporcionará Hamás, excepto un número acordado de prisioneros (al menos 100) que se discutirá en la Etapa 2. Un número acordado (al menos 50) de prisioneros con cadena perpetua serán liberados en el extranjero o en Gaza.

5 – El mecanismo de intercambio de rehenes y prisioneros entre ambas partes durante la Etapa 1:

a- El primer día, Hamás liberará a tres rehenes civiles israelíes. El séptimo día, Hamás liberará a otras cuatro rehenes civiles israelíes. A partir de entonces, Hamás liberará a tres rehenes israelíes cada siete días, comenzando por las mujeres (civiles y soldados) y todos los rehenes vivos que serán liberados antes de la liberación de los restos humanos. Durante la sexta semana, Hamás liberará a todos los rehenes restantes incluidos en esta etapa a cambio de que Israel libere al número acordado de prisioneros palestinos de las cárceles israelíes, con sujeción a las listas que Hamás proporcionará.

b- El séptimo día Hamás facilitará información sobre el número de rehenes israelíes que serán liberados durante esta etapa.

c – En la semana 6 (después de la liberación de Hisam El-Sayed y Avera Mangisto, que se incluirán en el número total de 33 rehenes que se acordó liberar durante la Etapa 1), la parte israelí liberará a 47 prisioneros del acuerdo Shalit que fueron detenidos nuevamente.

d – En caso de que el número de rehenes israelíes vivos que se liberarán durante esta etapa no llegue a 33, la diferencia se completará mediante la liberación de un número correspondiente de restos humanos de las mismas categorías para esta etapa. A cambio, Israel liberará a todas las mujeres y niños (menores de 19 años que no sean militantes) que fueron detenidos en la Franja de Gaza después del 7 de octubre de 2023, y esto se hará en la semana 6.

e – El intercambio está vinculado al cumplimiento de las obligaciones del acuerdo, incluido el cese de las operaciones militares por ambas partes, la retirada de las fuerzas israelíes, el retorno de los desplazados internos y la entrada de ayuda humanitaria.

6 – Los presos palestinos liberados no volverán a ser detenidos por los mismos cargos por los que fueron arrestados anteriormente, y la parte israelí no iniciará el proceso de devolución de los presos palestinos liberados para que cumplan el resto de la condena. No se exigirá a los presos palestinos liberados que firmen ningún documento como condición para su liberación.

Las claves sobre el intercambio de rehenes y prisioneros de la Etapa 1 mencionadas anteriormente no se considerarán como base para las claves de intercambio de la Etapa 2.

8 . A más tardar el día 16, el inicio de las negociaciones indirectas entre ambas partes para acordar las condiciones de implementación de la etapa 2 de este acuerdo, incluidas las relativas a las claves para el intercambio de rehenes y prisioneros (soldados y hombres restantes), y esto deberá concluirse y acordarse antes del final de la semana 5 de esta etapa.

Las Naciones Unidas, sus agencias y otras organizaciones emprenderán su labor de prestación de servicios humanitarios en todas las zonas de la Franja de Gaza y la continuación de lo mencionado anteriormente a lo largo de todas las etapas del acuerdo.

10 . El inicio de la rehabilitación de la infraestructura (electricidad, agua, alcantarillado, comunicaciones y carreteras) en todas las zonas de la Franja de Gaza, y la entrada de una cantidad acordada de equipo necesario para la defensa civil y la remoción de escombros, y la continuación de lo mencionado, a lo largo de las etapas del acuerdo.

Facilitar la entrada de suministros y necesidades para alojar a los desplazados internos que perdieron sus hogares durante la guerra (no menos de 60 mil viviendas temporales -caravanas- y 200 mil tiendas de campaña). Una vez que todas las mujeres soldados israelíes hayan sido liberadas, se permitirá que el número de militares heridos que se acuerde viaje al cruce de Rafah para recibir tratamiento médico aumente, y aumentará el número de viajeros, enfermos y heridos que pasan por el cruce de Rafah, y se eliminarán las restricciones a los viajes y al retorno de la circulación de bienes y comercio. Inicio de los preparativos y planes necesarios para la reconstrucción integral de viviendas, instalaciones civiles e infraestructura civil que fueron destruidas durante la guerra, apoyando a los afectados bajo la supervisión de varios países y organizaciones, incluidos Egipto, Qatar y las Naciones Unidas. Todos los procedimientos de esta etapa, incluidos el cese temporal de las operaciones militares de ambas partes, las medidas de ayuda y refugio, la retirada de las fuerzas, etc., continuarán en la etapa 2 mientras continúen las negociaciones sobre las condiciones para la aplicación de la etapa 2 de este acuerdo. Los garantes de este acuerdo harán todo lo posible para asegurar que esas negociaciones indirectas continúen hasta que ambas partes puedan llegar a un acuerdo sobre las condiciones para la aplicación de la etapa 2 de este acuerdo.

La segunda etapa (42 días):

Anunciar el restablecimiento de una calma sostenible (cese permanente de las operaciones militares y hostilidades) y su comienzo antes del intercambio de rehenes y prisioneros entre ambas partes – todos los rehenes israelíes restantes que sean hombres vivos (civiles y soldados) a cambio de un número determinado de prisioneros en cárceles y centros de detención israelíes y la retirada completa de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza.

La tercera etapa (42 días):

El intercambio de todos los restos humanos entre ambas partes después de localizarlos e identificarlos. El inicio de la ejecución del plan de reconstrucción de la Franja de Gaza, de una duración de entre tres y cinco años, que incluirá viviendas, instalaciones civiles e infraestructura civil y el apoyo a todos los afectados bajo la supervisión de varios países y organizaciones, entre ellos Egipto, Qatar y las Naciones Unidas. Apertura de los pasos fronterizos, facilitando el movimiento de personas y el traslado de mercancías.

Garantes del acuerdo:

Qatar, Egipto y EE.UU.

