Itamar Ben Gvir discute con Bella Hadid sobre la reclamación de derechos entre judíos y árabes

Ministro invita a la supermodelo ‘que odia a Israel’ a su casa en los asentamientos de Cisjordania para ver cómo ‘se están asesinando judíos’. Funcionarios israelíes: el ministro de extrema derecha causa un enorme daño diplomático

El Ministro de Seguridad Nacional de extrema derecha, Itamar Ben Gvir, se enfrentó el viernes a la modelo y activista Bella Hadid mientras redoblaba sus comentarios de que el derecho de los judíos a viajar y vivir con seguridad en Cisjordania es más importante que la libertad de movimiento de los árabes.

Ben Gvir recurrió a X, anteriormente conocido como Twitter, para destacar a la supermodelo después de que ella compartiera un clip de sus comentarios con sus casi 60 millones de seguidores de Instagram con la leyenda: “En ningún lugar, en ningún momento, especialmente en 2023, una vida puede ser más valiosa que la de otra persona, especialmente simplemente por su origen étnico, cultura o puro odio”.

“A Bella Hadid, que odia a Israel, buenos días”. Ben Gvir escribió en una publicación en hebreo. “Vi que ayer tomaste un extracto de una entrevista que di y lo difundiste al mundo entero para tratar de retratarme como racista y retrógrado”.

“Los invito a visitarme en Kiryat Arba para ver cómo vivimos aquí, cómo judíos que nunca le hicieron nada malo a nadie en toda su vida son asesinados aquí todos los días, las amenazas que mi esposa, mis hijos y yo recibimos diariamente por parte de los terroristas. que viven al lado”, dijo refiriéndose a su casa en el asentamiento de Cisjordania que linda con Hebrón.

“Así que sí, es mi derecho y el de mis compañeros judíos viajar hacia y desde nuestros hogares por las carreteras de Judea y Samaria en paz, y es mayor que los derechos de los terroristas que nos arrojan piedras y nos asesinan”. le dijo. “No me disculpo ni me retracto de mis comentarios. Los repetiré 1.000 veces”.

Hadid, que nació en Estados Unidos de padre palestino, y su hermana, Gigi, ambas famosas supermodelos e influencers de Instagram, han criticado duramente a Israel en el pasado.

El miércoles, mientras explicaba su apoyo al endurecimiento de las restricciones a los palestinos en medio de una ola terrorista en curso, Ben Gvir dijo al canal de noticias 12: “Mi derecho, y el de mi esposa y mis hijos, a circular por las carreteras de Judea y Samaria, es más importante. que el derecho de circulación de los árabes”.

“Lo siento, Mohammad”, le dijo al periodista del Canal 12 Mohammad Magadli, quien discutió con él durante la entrevista. “Pero esa es la realidad. Esa es la verdad. Mi derecho a la vida está por delante de su derecho a la circulación”.

Sus comentarios han provocado una condena generalizada dentro y fuera de Israel.

Un alto funcionario diplomático dijo el viernes al sitio de noticias Ynet que los comentarios de Ben Gvir fueron “un megaataque a la diplomacia pública de Israel que revela el verdadero rostro del gobierno”.

“El daño es inmenso”, dijo la fuente anónima, añadiendo que los comentarios de Ben Gvir habían proporcionado a los críticos de Israel “pruebas de oro” para respaldar sus afirmaciones de que Israel es un estado racista y de apartheid.

También señalaron que ni el Primer Ministro Benjamín Netanyahu ni otros altos ministros del gobierno habían refutado públicamente los comentarios de Ben Gvir, lo que hacía difícil argumentar que no se trataba de una política oficial del gobierno.

El sitio de noticias Walla citó a un alto funcionario gubernamental anónimo diciendo que “Ben Gvir ha logrado hacer lo que el BDS no ha logrado hacer en años”, refiriéndose al movimiento pro palestino de Boicot, Desinversión y Sanciones.

“Es incontrolable y actúa como un niño loco al que le dieron un juguete para entretenerlo”, dijo el funcionario. “El problema es que el juguete es el Estado de Israel”.

Los comentarios de Ben Gvir también provocaron una dura condena por parte de la administración Biden.

En un raro comentario llamando por su nombre al líder del partido Otzma Yehudit, un portavoz del Departamento de Estado condenó el jueves los comentarios como incendiarios y los comparó con la retórica racista peligrosamente amplificada por altos funcionarios.

Estados Unidos “condena enérgicamente los comentarios incendiarios del Ministro Ben-Gvir sobre la libertad de movimiento de los residentes palestinos en Cisjordania”, dijo el portavoz al Times of Israel el jueves por la noche.

Si bien Estados Unidos ha emitido declaraciones condenando a Ben Gvir en el pasado, incluso cuando asistió a un servicio conmemorativo para el difunto rabino extremista Meir Kahane poco antes de asumir el gobierno en diciembre y también después de que realizó un par de visitas este año al Monte del Templo, el punto álgido de Jerusalén, como un ministro; esta parecía ser la primera vez que el Departamento de Estado lo mencionaba por su nombre en su censura.

El portavoz dijo que el Departamento de Estado “condena toda retórica racista”, pero no llegó a calificar explícitamente de “racistas” los comentarios de Ben Gvir.

“Tales mensajes son particularmente dañinos cuando son amplificados por quienes ocupan posiciones de liderazgo y son incongruentes con la promoción del respeto de los derechos humanos para todos”, agrega el comunicado.

“El presidente [estadounidense] [Joe] Biden y el secretario [de Estado Antony] Blinken han dejado claro que tanto israelíes como palestinos merecen disfrutar de iguales medidas de libertad y seguridad”, dijo el portavoz.

Además del Departamento de Estado, varios grupos judíos estadounidenses emitieron declaraciones censurando a Ben Gvir.

La centrista Mayoría Democrática de Israel dijo que ha advertido durante mucho tiempo que Ben Gvir no debería tener lugar en la Knesset ni en el gobierno de Israel.

“Su última declaración racista es la prueba más reciente de que Ben Gvir no debería formar parte del gobierno ni del parlamento de Israel. Israel será más fuerte sin él en una posición de autoridad”, añadió DMFI, uniéndose a los crecientes llamamientos para la destitución del ministro de seguridad nacional.

El Foro de Política de Israel, de tendencia más izquierdista, dijo que “condena enérgicamente” los comentarios de Ben Gvir y agregó que “esa retórica es abiertamente racista e inaceptable”.

“La retórica constantemente llena de odio de Ben Gvir daña la posición de Israel en el mundo y afecta la estabilidad de sus ciudadanos”, añadió el grupo.

Tras el revuelo generalizado por los comentarios, partes de los cuales fueron traducidos para audiencias extranjeras, Ben Gvir publicó un tuit el jueves por la noche señalando que los críticos habían eliminado la última frase sobre su “derecho a la vida” de los clips de amplia circulación . Insistió en que no estaba priorizando la libertad de movimiento judía sobre la libertad de movimiento árabe, sino más bien el derecho judío a vivir sobre la libertad de movimiento árabe.

“Así es como se difunden las noticias falsas: ayer dije en un programa de televisión que el derecho de los judíos a vivir y no ser asesinados en ataques terroristas prevalece sobre el derecho de los árabes en Judea y Samaria a viajar por las carreteras sin restricciones de seguridad. Por eso se deben colocar puestos de control en las carreteras donde se comete terrorismo y tiroteos regulares por parte de yihadistas contra judíos”, escribió en X.

“Pero la izquierda radical israelí eliminó selectivamente una sección de mi declaración, incluso la citó erróneamente a propósito y eliminó el contexto para difamarme como si hubiera hecho una declaración racista de que los judíos merecen más derechos civiles que los árabes”, continuó.

Ben Gvir ha enfrentado durante mucho tiempo acusaciones de racismo debido a una historia de comentarios incendiarios hacia árabes y palestinos y su identificación como discípulo de Kahane.

Al igual que el fallecido Kahane, Ben Gvir ha sido condenado por cargos relacionados con el terrorismo por actividades antiárabes. Insiste en que ha moderado en los últimos años y no cree en todas las opiniones de su mentor, como los llamados de Kahane a expulsar a todos los árabes; en cambio, Ben Gvir ha dicho que sólo apoya la expulsión de los árabes “desleales”. El presidente del partido de extrema derecha Otzma Yehudit ha seguido hablando en los actos conmemorativos anuales de Kahane.

This is how fake news is spread: I said yesterday on a TV broadcast that the right of Jews to live and not be murdered in terror attacks prevails over the right of Arabs in Judea and Samaria to travel on the roads without security restrictions. That is why checkpoints should be… pic.twitter.com/St9hXpqoIj

— איתמר בן גביר (@itamarbengvir) August 24, 2023