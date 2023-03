Herzog: ‘Israel está al borde del abismo’, la guerra civil es una amenaza real

El plan de Herzog no cuenta con el apoyo de la coalición tras la ruptura de las conversaciones, según varios informes.

“Los que piensan que una verdadera guerra civil, con vidas perdidas, es una línea que no cruzaremos, no tienen idea. Precisamente ahora, 75 años después de la existencia de Israel, el abismo está al alcance de nuestras manos”, dijo el presidente Isaac Herzog en un discurso de introducción a lo que llamó la “Directiva del Pueblo”, un documento integral destinado a poner fin al conflicto actual en Israel por la propuesta del gobierno. reformas del sistema judicial de Israel.

El presidente no presentó la directiva en sí, sino que optó por hacer un discurso apasionado, durante el cual el documento se publicó en línea y en las redes sociales. El discurso marcó la culminación de semanas de negociaciones detrás de escena en la residencia del presidente por parte de expertos legales y miembros de la coalición y la oposición de la Knesset.

“Las últimas semanas han estado dañando la economía, la seguridad, los lazos políticos de Israel y especialmente la cohesión israelí”. Presidente isaac herzog

“Las últimas semanas nos han estado destrozando”, comenzó el presidente. “Están dañando la economía, la seguridad, los lazos políticos y especialmente la cohesión israelí de Israel. Las comidas familiares de Shabat se han convertido en un campo de batalla, los amigos y vecinos se han convertido en rivales. Los conflictos están empeorando; Las preocupaciones, los miedos, las ansiedades, son más tangibles que nunca”, dijo Herzog.

El presidente, sin embargo, dijo que la crisis también era una oportunidad.

“Realmente creo con todo mi corazón que hoy también nos enfrentamos a una gran oportunidad histórica. Una oportunidad para una regulación constitucional equilibrada, inteligente y consensuada de las relaciones de los poderes del Estado en nuestro país judío y democrático”, dijo. “Estamos en una encrucijada: una crisis histórica o un momento constitucional definitorio”.

El presidente dijo que lo que la mayoría de los ciudadanos de Israel querían era “justicia” y “paz”, alegando que su directiva proporciona ambas. La directiva podría reemplazar la legislación actual, propuso el presidente, y servir como base para un nuevo proceso legislativo. Ninguno de los lados se convertiría en ganador, pero el país sería el ganador, dijo Herzog.

“Soy una persona de fe, pero no soy ingenua. Sé que tan pronto como termine mis palabras, y tal vez incluso antes de eso, surgirán oponentes de todos lados. También sé que habrá quienes eludan la responsabilidad, y que habrá quienes ya acordaron y de repente negarán haberlo hecho o se retractarán de su acuerdo”, dijo el presidente.

“Se los digo con responsabilidad: la Directiva Popular refleja un amplio, vasto común denominador y un enorme anhelo en el pueblo por un compromiso pactado. La gente quiere una solución acordada, nuestro país necesita una solución acordada y la necesita ahora”, concluyó Herzog.

Likud desaprobó la dirección de Herzog

Aproximadamente media hora después de que terminara el discurso, el Likud expresó su desaprobación.

“Un intento de llegar a un acuerdo es apropiado, pero durante las semanas que los representantes de la coalición mantuvieron negociaciones con el presidente, los representantes de la oposición se negaron a realizar ninguna negociación”, dijo el ministro de Educación, Yoav Kisch, en un comunicado en nombre del partido. “El esquema presentado por el presidente sí trata temas de la reforma, pero lamentablemente incluye cláusulas clave que solo perpetúan la situación existente y no crean el equilibrio mínimo necesario entre los poderes del Estado”, dijo Kisch.

Muchos de los ministros y parlamentarios del Likud lanzaron una serie de tuits y declaraciones que probablemente fueron dictadas por el partido, con el argumento central de que la directiva no constituía un cambio real.

Según varios informes, las negociaciones entre los representantes del presidente y la coalición se rompieron después de que el ministro de Justicia, Yariv Levin, el presidente del Shas, Arye Deri, y el presidente del Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Knesset, MK Simcha Rothman, se negaran a hacer ciertas concesiones que el primer ministro Benjamin Netanyahu estaba dispuesto a hacer.

El Likud emitió un comunicado poco después de que el discurso del presidente concluyera que “las cosas que se atribuyeron al primer ministro Benjamin Netanyahu con respecto a la directiva del presidente no son ciertas”.

El viceministro de Finanzas, MK Michal Waldiger (Partido Sionista Religioso), escribió poco después de que se publicara la directiva: “Honorable presidente, lo respeto mucho y, como usted, deseo la unidad, pero esta no es la directiva del pueblo, y seguramente no es un compromiso. ”

El líder opositor Yair Lapid respondió: “Felicitaciones al presidente del estado por [publicar] la Directiva Popular. El Estado de Israel está siendo desgarrado y debemos hacer todo lo posible para evitar la desintegración económica, social y de seguridad que daña gravemente la resiliencia nacional.

“Debemos abordar la propuesta del presidente por respeto al cargo, la seriedad con la que fue redactada y los valores que la sustentan”, dijo.

“La respuesta de la coalición a la propuesta le falta el respeto a la institución de la presidencia, representa un completo desdén por la importancia del momento actual y borra la idea de que somos una sola nación”, acusó Lapid.

“Mientras la coalición continúe con el bombardeo de una legislación extrema y depredadora, el peligro para la democracia israelí no ha pasado y continuaremos luchando por un Israel judío, democrático, liberal y fuerte”.

El Partido Unidad Nacional anunció que adoptaba la propuesta del presidente.

“Hacemos un llamado a Netanyahu y a todos los actores políticos para que actúen de manera responsable en esta hora del destino, para adoptar la propuesta y comenzar a avanzar de inmediato”, dijo el partido.

Según los informes, la ruptura de las conversaciones mencionada anteriormente ocurrió durante una reunión entre Netanyahu y varios miembros de alto rango de la coalición y el gobierno el miércoles por la tarde. Poco después de que terminó la reunión, se anunció la prohibición de las entrevistas para todos los miembros del Likud.

Según los informes, dos puntos causaron la avería. El primero es el número de jueces del Tribunal Superior necesarios para derogar una ley. La propuesta actual es que esto requeriría el 80% de los jueces, que es 12 de 15. La segunda es la composición del Comité de Designaciones Judiciales, que la coalición desea controlar.

Un tercer problema que, según los informes, no se resolvió fue la cláusula de anulación, que otorgaría a cualquier mayoría de 61 MK el poder de bloquear una ley para que no se someta a revisión judicial. Los parlamentarios del Judaísmo Unido de la Torá fueron citados en los últimos días diciendo que no permanecerían en la coalición si no se aprobaba la cláusula de anulación. Esta parte de la reforma es especialmente importante para el partido, ya que le permitiría a la coalición inmunizar las leyes que otorgan a los hombres haredi (ultraortodoxos) una exención del servicio en las FDI y evitar que el Tribunal Superior los elimine, como lo ha hecho. en el pasado.

Sin embargo, una fuente del partido aclaró el miércoles que la cláusula de anulación era un medio para un fin, y que el partido estaría dispuesto a aceptar una demanda de una mayoría mayor a 61 diputados para inmunizar las leyes, si sus demandas respecto al proyecto se cumplieron de otras formas.

Fuente: The Jerusalem Post

