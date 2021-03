Kosovo estableció su embajada en Jerusalem

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Kosovo oficializó la apertura de su embajada en Jerusalem con el siguiente comunicado:

“El Ministerio de Relaciones Exterior y Diáspora participa que la Embajada de Kosovo en el Estado de Israel ha sido formalmente abierta en Jerusalem”.

The Kosovo MFA officially announce the opening of the Embassy of the Republic of Kosovo in Jerusalem. The pledge given in the Oval Office today is finally fulfilled. @IsraelMFA pic.twitter.com/V7pUfgL3MY

— MFA Kosovo 🇽🇰 (@MFAKOSOVO) March 14, 2021