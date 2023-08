Padre e hijo israelíes asesinados a tiros por un terrorista en un lavadero de autos en Huwara

Dos civiles israelíes fueron asesinados en un ataque con arma de fuego realizado en el área de la ciudad de Huwara. Los soldados de las FDI están persiguiendo al sospechoso y han establecido bloqueos en el área, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel.

Las víctimas fueron identificadas como Shay Silas Nigreker, de 60 años, y Aviad Nir, de 28, son padre e hijo. La ciudad de Huwara, está situada en el norte de Cisjordania. El hecho sucedió el sábado dentro de un lavadero de la ciudad palestina, ubicada al sur de Nablus.

El servicio de ambulancias Magen David Adom dijo que sus médicos llevaron a cabo esfuerzos de reanimación en la pareja después de que fueran alcanzados por disparos. Ambos fueron declarados muertos en la escena poco después. Los fallecidos eran oriundos de Ashdod.

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que lanzaron una persecución del agresor y cerraron varias carreteras en el área.

El terrorista se acercó al lavadero de autos a pie y abrió fuego contra los dos israelíes a quemarropa con una pistola, según la investigación preliminar de las FDI, también así lo confirman los videos publicados por medios gazatíes. El terrorista luego huyó de la escena, aparentemente a pie.

El ejército creía que los dos hombres, que no eran residentes de la zona, habían estado en Huwara durante varias horas el sábado antes del ataque, realizando varias actividades personales. Algunos bienes y servicios son más baratos en Cisjordania que en Israel, lo que atrae a algunos clientes al otro lado de la frontera. El ataque ocurrió cuando la pareja estaba de pie junto a su automóvil mientras lo lavaban.

Advertencia: metraje gráfico publicado por el medio Qudsn de Gaza

تغطية صحفية: "لحظة تنفيذ عــــمـــلـــية حوارة". pic.twitter.com/Vd3q5ExTSi — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 19, 2023

Avi Elharrar, conductor de un autobus, le dijo al Canal 12 que conoció a las víctimas en una tienda que reparaba aires acondicionados minutos antes del tiroteo y que no había muchos vehículos israelíes en el área.

“Estuve allí con ellos y hablé con ellos”, dijo el conductor. “Me preguntaron si yo también era de Ashdod y nos pusimos a hablar. Hablamos un poco y luego el padre dijo: ‘Voy a ir al lavado de autos afuera’. Salió a lavar autos. Cuando escuchamos disparos, pisamos el acelerador y nos escapamos”.

“Hubo disparos e inmediatamente salimos de allí”, explicó. “Le di un aventón a su amigo. Nunca volveré allí. Es aterrador.

Como es usual en estos ataques, los palestinos celebraron el ataque repartiendo dulces en las calles. Los grupos terroristas Hamas y la Yihad Islámica Palestina también elogiaron el ataque, calificándolo de “heroico” y “una respuesta natural a los crímenes de la ocupación”.

Los principales comandantes, incluido el jefe del Comando Central de las FDI, el mayor general Yehuda Fox, el jefe de la división de Cisjordania de las FDI, Brig. El general Avi Blot y el jefe de la Brigada Regional de Samaria, el coronel Shimon Siso, recorrieron el lugar del ataque. El Jefe de Estado Mayor de las FDI, el Teniente General Herzi Halevi, llegó más tarde y fue informado sobre el tiroteo.

El ministro de Defensa, Yoav Gallant, luego realizó una evaluación con el jefe de las FDI Halevi, el subjefe de la agencia de seguridad Shin Bet y el jefe de la Dirección de Operaciones de las FDI, el general de división Oded Basiuk.

“Gallant ordenó a las FDI y al Shin Bet que amplíen los esfuerzos para asegurar las carreteras y las comunidades [en Cisjordania] y que tomen todas las medidas necesarias para dar con el terrorista”, dijo su oficina.

El sábado por la noche, el primer ministro Benjamin Netanyahu ofreció sus condolencias a la familia de las víctimas “cuyas vidas fueron truncadas de una manera tan cruel y criminal durante Shabat”.

“Las fuerzas de seguridad están trabajando diligentemente para encontrar al asesino y hacerlo rendir cuentas”, dijo en un comunicado.

El presidente Isaac Herzog lamentó “un sábado triste que terminó con un gran dolor”, al tiempo que agregó que “no debemos permitir que triunfe el terror”.

Huwara ha sido durante mucho tiempo un punto crítico en Cisjordania, gracias a una vía principal que atraviesa la ciudad y que los israelíes también utilizan regularmente para viajar hacia y desde los asentamientos. Hay planes para construir una carretera de circunvalación para que los colonos eviten tener que viajar por la ciudad, pero el trabajo en esto se prolongó durante años.

Las FDI generalmente no mantienen una presencia tan significativa en Huwara los sábados, ya que la gran mayoría de los colonos en el área son judíos practicantes y no conducen en sábado. Las tropas generalmente se refuerzan el sábado por la noche cuando los israelíes viajan hacia y desde los asentamientos en el área.

Ha habido varios ataques con disparos contra civiles y soldados israelíes en la ciudad en los últimos meses, incluido el asesinato de dos hermanos en febrero.

También ha habido un puñado de casos de violencia de los colonos contra los residentes palestinos de Huwara, incluido un alboroto mortal que se desarrolló horas después del ataque de febrero en el que los dos hermanos israelíes fueron asesinados a tiros.

El ejército se estaba preparando el sábado para evitar que los colonos israelíes pudieran llevar a cabo ataques de venganza, reforzando el área de Huwara con el batallón de reconocimiento de la Brigada Givati ​​y varios equipos de la Policía Fronteriza.

A principios de este año, los colonos arrasaron Huwara después de un ataque mortal allí, incendiando casas y automóviles palestinos. Un hombre palestino fue asesinado a tiros en circunstancias poco claras durante los disturbios. Los oficiales militares dijeron más tarde que habían fallado al no someter ese ataque contra los palestinos, lo que provocó conmoción y condenas dentro de Israel y en todo el mundo.

El Jefe de Estado Mayor de las FDI, el Teniente General Herzi Halevi (segundo desde la derecha) camina con el jefe de la división de las FDI en Cisjordania, Brig. El general Avi Blot (izquierda) en la escena de un ataque con disparos en la ciudad de Huwara, en Cisjordania, el 19 de agosto de 2023. (Fuerzas de Defensa de Israel)

La violencia ha aumentado en Cisjordania durante el último año y medio, con un aumento en los ataques con disparos de palestinos contra civiles y tropas israelíes, arrestos casi nocturnos por parte del ejército y un aumento en los ataques de colonos judíos extremistas contra palestinos.

Los ataques terroristas palestinos en Israel y Cisjordania han dejado 28 muertos y varios heridos graves desde principios de año, incluido el tiroteo del sábado.

Según un recuento de The Times of Israel, 173 palestinos de Cisjordania también fueron asesinados durante el mismo período, la mayoría de ellos durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad o mientras realizaban ataques, pero algunos eran civiles no involucrados y otros fueron asesinados en circunstancias poco claras. incluso por colonos israelíes armados.

Fuente: Con información de The Times of Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai