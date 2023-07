“Massa es un candidato de un pragmatismo extremo” Sergio Berensztein

Sergio Berensztein es politólogo, reconocido analista político, quien, en diálogo con Radio Jai, nos ayudó a entender algo de lo que sucede en la Argentina, en estos momentos previos a las elecciones de primer término.

Berensztein señaló que estamos en un proceso electoral distinto al que teníamos hasta hace unas semanas, porque la definición de las candidaturas terminó constituyendo un entorno diferente, fundamentalmente porque el oficialismo eligió la fórmula que en principio lo pone en una situación de competitividad relativa. Lo de “relativa” es porque hasta hace poco, parecía que Cristina iba a optar por una fórmula más pura del kirchnerismo, lo que efectivamente le dejaba, a Juntos por el Cambio, un espacio enorme para ganar hasta en primera vuelta, y que lo de Massa – Rossi genera por lo menos algún interrogante, lo que no quiere decir que no se pueda dar ese escenario de triunfo en primera vuelta de la oposición, pero que lo que está claro es que esta es una fórmula más competitiva.

Por otra parte, observa el analista, lo paradójico de que la economía esté muy mal y que Massa, candidato sea el actual ministro de Economía y que esto merece una reflexión adicional. Se pregunta el politólogo cómo en este escenario de alta inflación, caída del crecimiento, caída del ingreso, de inflación alta, con un nivel de actividad que se está efectivamente desacelerando, un ministro de economía de un gobierno de esta característica es el candidato a presidente y que además sea competitivo. Su respuesta fue que” nunca hay que mirar aisladamente lo que hace un gobierno”, una fórmula que mira el contexto del sistema, y que ahí lo que uno ve es una oposición, sobre todo a Juntos por el Cambio, que, hasta hace un tiempo, efectivamente tenía un panorama muy despejado, y que ahora se le complicó en dos dimensiones. Primero por la interna, que es muy violenta, y segundo porque el oficialismo ha puesto “toda la carne del asador”, con dos criterios: unidad y gestión. Es decir, mostrar peronismo unido, la foto en la “inauguración”, del tramo del gasoducto Néstor Kirchner, la que más allá de todo, mostró una foto de unidad, a pesar de que hubo una humillación adicional nueva de Cristina al actual Presidente.

Reveló que esa foto pesa, porque en el oficialismo hay es un intento de contrastar la unidad del peronismo con las diferencias que son visibles en la principal coalición opositora. Indicó que el otro elemento del que hay que tener en cuenta, es que el “fenómeno Milei” (entre muchas comillas, remarcó), que está experimentando ahora una reconfiguración; muchos veían una elección en tercios, pero, lamentablemente para Milei todo eso ha cambiado porque su capacidad de organización política no refleja su inserción mediática y sobre todo, su popularidad en los segmentos más jóvenes de la población; y que eso, en detrimento de sus chances, ha afectado individualmente la capacidad de conformar una candidatura competitiva, por lo menos hasta ahora de cara a octubre.

Resumió que lo que hay es un oficialismo más fuerte, una oposición más débil, una economía complicada pero no colapsada. Señaló que la oposición siempre pensó que la economía se iba a complicar tanto que el oficialismo iba a terminar aún más débil, pero eso no pasó y probablemente no pase, y esto en todo caso lo que muestra es un oficialismo con más recursos, más resiliencia, deseos de aferrarse al poder, y del otro lado, una posición un tanto ingenua y, con diferencias internas que generan alguna duda respecto de su posibilidad o capacidad de rearticularse luego de las primarias de cara al proceso que es el de octubre.

Acerca de cómo cambió la sociedad desde 2015 hasta ahora y cómo ve al votante de hoy, con la incorporación de jóvenes que representan una cultura distinta y que tal vez poco sepan de política. Sumado a eso, el hartazgo que se percibe en la gente reflejado un poco en el ausentismo en las urnas o en los votos en blanco, el politólogo dijo que, hay varias diferencias importantes, que, primeramente, esta es una sociedad mucho más pobre que la de 2015. Es una sociedad en la que ha habido un descalabro económico fenomenal, que se pone a manifiesto a partir de 2018 a la fecha, pero que obviamente las raíces hay que buscarlas en esta especie de locura que fue duplicar el gasto público en veinte años.

Indicó que la Argentina hoy tiene un Estado absolutamente infinanciable, que, en la mayoría de sus dimensiones es incapaz de brindar los bienes públicos esenciales, como seguridad, acceso a la justicia, educación, salud, cuidado del medio ambiente; y que, entonces hay ahí un elemento que es vital, porque es una sociedad más fragmentada ,más pobre, en un país que era de clase media, aunque había por supuesto diferencias sociales muy fuertes, pero donde todavía había como una especie de ilusión de movilidad social ascendente . Todo eso se rompió, y hoy el que nace pobre sabe que es muy difícil que salga de la pobreza; el que nace rico sabe que lo que pase también va a estar bien, y eso en la Argentina antes no pasaba.

Señala Berensztein otro elemento muy importante que identifica como “el fracaso de la administración Macri”, un gobierno que terminó muy mal, lo que les genera a la oposición un problema, porque antes ella le decía a la sociedad, que resolverían la economía, que el problema era la política, pero que, lo que mostró la oposición en el poder es que no solamente no resolvió la economía sino que la empeoró, y que la política que había resultado relativamente bien, ahora resulta que tenemos dudas porque hoy Macri habla de “confrontar” cuando desde 2015 a 2019 era que había que buscar la unidad, de hecho uno de sus tres pilares: la unidad nacional, la lucha contra la pobreza y la lucha contra el narcotráfico.

“El de la unidad ya no lo tiene más. Y ahora lo que dice es que hay que confrontar, y su candidata, Patricia, lo pone de manifiesto y le va muy bien en las encuestas”, declaró.

Señaló que ahí hay un cambio muy importante, que entonces, Macri no resuelve la economía y complica la política, curiosamente. Destacó que él llegó a terminar su mandato, a pesar de ser un presidente no peronista, el primero desde Alvear, precisamente porque trató siempre de articular algún tipo de vínculo con la oposición, y aparentemente ahora está como rechazando ese camino, lo que genera obviamente mucho ruido, a punto de estar el Gobierno Nacional, utilizando esta bandera de la potencial violencia, que habla de muertos, de asesinatos, lo cual es una locura, porque implica que la democracia argentina, efectivamente, es muy muy endeble, cosa que no es así, y que lo utiliza como estrategia de campaña. “Me parece ridícula, peligrosísima, antidemocrática, y mentirosa, porque eso no pasa en la Argentina, no hay nadie que esté buscando la violencia, no hay riesgo de violencia, no hay grupos violentos”, excepto que el gobierno amenace con serlo, si los echan del poder, lo que sería violar la Constitución.

Sobre la interna en la oposición, el analista dijo es muy importante porque justamente lo que se dirime allí es más que una candidatura. Opina que hay una posición narrativa, discursiva, comunicacional y que la política pasa por otro lado, es decir, que hay un posicionamiento inteligente de los candidatos, uno que busca el consenso, otro busca más una política de confrontación, mano dura, mano blanda; que hay diferencias importantes entre Patricia y Horacio Rodríguez Larreta, que hasta ahora uno ve a una Patricia que está como en la ofensiva y más consolidada, Larreta corriendo de atrás, pero hay una diferencia importante en los sondeos. La campaña de Larreta tiene sondeos muy importantes que marcan una paridad relativa. La campaña de Patricia, todo lo contrario, ven una líder que tiene una ventaja significativa, pero que eso se va a dirimir solamente el 13 de agosto. Remarcó, que lo importante aquí es que uno ve a Juntos por el Cambio experimentando algo nuevo, que nunca la oposición tuvo una instancia de estas características. porque Macri, si bien tuvo una primaria en 2015, pasó esa elección sin mucho problema. Dijo que ahora es distinto, porque hay una puja entre dos candidatos que tienen una visión bastante convergente en materia económica, diferencias del cómo se hace, no qué se hace, pero sí diferencias de estilos políticos, muy significativas. Los cuatro candidatos que aparecen, como potenciales presidentes, todos son de centro derecha, a pesar de que el kirchnerismo y la Argentina del kirchnerismo nos quiso llevar al foro de Sao Paulo con toda esa izquierda de Bolivia, Venezuela, y otros.

Respecto de esto, Berensztein señaló que eso tiene que ver con el cambio de la sociedad y con el fracaso de la economía. Dijo que hoy hay una demanda general, un consenso muy fuerte, por resolver la cuestión de la inflación, que hay un 93 por ciento que dice no soportar más, que confiesa perder plata, trabajo, o tener un trabajo precario. Entonces esta demanda de la sociedad se expresa en la oferta, porque siempre hay que mirar la política en términos de oferta y demanda. Entonces un candidato, por ejemplo, como Wado de Pedro, no tenía credenciales ni capacidad para responder a una demanda a bajar la inflación porque él viene justamente del sector que toda su vida lo que hizo fue aumentar el gasto público, es decir, generar más inflación, no menos, generar más desconfianza, no confianza. Y advirtió que Massa es un candidato de un pragmatismo extremo, un candidato que negocia con Estados Unidos y con China al mismo tiempo, habla con el Fondo y habla con el Banco Central de China para utilizar los recursos de los swaps, de todos los acuerdos entre bancos centrales para pagar al Fondo, para utilizar esos recursos como reservas de un Banco Central que está exhausto, con lo cual, un candidato de esas características, hoy es de derecha, mañana de centro, pasado, de izquierda, nunca se sabe. Aclara que esto no es una crítica, es una descripción, y probablemente eso le da a Massa una mayor capacidad de negociación en un contexto tan complejo como el vínculo de Argentina con el Fondo Monetario.

Lo define al Ministro de Economía por ejemplo señalando, que hace unos días se lo vio hablando con su par de Egipto, un país que también tiene un problema serio con el Fondo Monetario. Dijo que tal vez ambos podían coordinar no pagarle al Fondo para generarle un daño reputacional.

“Yo creo que es parte de la negociación, no lo van a hacer, pero se juntan, tienen una video conferencia, y si uno se pone los zapatos del Fondo lo miras con preocupación ¿Verdad?”, expresó.

Cree que Massa es un político que utiliza todos los recursos a disposición para tratar de satisfacer sus intereses personales, y los intereses del país en parte, con lo cual no lo categorizaría como alguien de derecha, sino como alguien pragmático.

La prioridad para la población es la inflación y este ministro tiene una inflación que no puede dominar, pero con todo eso aparece como competitivo.

El consultor lo explica diciendo que, en la narrativa de Masa, del Gobierno en general, lo interesante no es lo que pasó, sino lo que pudo haber pasado. Es decir, que Massa se presenta no como el ministro que bajó la inflación sino como el ministro que evitó la hiperinflación.

Una inflación de la que no responsabiliza al gobierno del que forma parte, como si no tuviera nada que ver en haber emitido de forma indiscriminada y haber generado indudablemente entre eso la desconfianza, la falta de dólares, las condiciones para una eventual hiperinflación.

Sobre cómo va a reaccionar la sociedad, Berensztein dijo que pueden afirmar que Massa consolida el voto histórico del peronismo K en elecciones donde le va mal, como, por ejemplo, en 2013, 2017, 2009 en su momento. En esas elecciones el kirchnerismo sacaba 30, 31, 32 por ciento. Por ahora Massa está en ese umbral. Tiene que intentar primero dar un paso y convertirse en un candidato como fue Scioli en su momento en 2015, es decir, saltar el 38%, porque de ese modo él fuerza una segunda vuelta. Señaló que todavía está lejos de eso, pero que es el primer paso que tiene que lograr. Luego de consolidar el voto duro, volver a seducir al votante independiente, medio, que ante las opciones existentes se define por el lado de este oficialismo. Si lo logra, vamos a ir a segunda vuelta; si no lo logra, Juntos por el Cambio ya sea Bullrich, Larreta, indudablemente tienen chance de ganar en primera vuelta. Siempre que el candidato Milei no se convierta en un candidato competitivo, sigua en el umbral actual de diez, doce, quince por ciento, y ahí Juntos por el Cambio podría ganar en octubre.

La preocupación de la gente que no llega a comer quizás esté lejos de estos análisis políticos.. Frente a eso, el politólogo señaló que hoy la Argentina es un país más pobre, y además más fragmentado; tiene múltiples realidades y hay un segmento importante de la población que no está involucrada con el proceso político-electoral del debate público.

Comentó que hay un estudio muy interesante de la UCA al respecto, que marca que hay un estado de ánimo muy singular, que La gente está más triste, incluso más deprimida, con más problemas de salud mental, mucho más ahora que en el pico del COVID. La gente, se siente peor ahora que, durante el momento más duro de la pandemia, y cree que eso influye muchísimo en el ánimo del votante. Señala que hay un contexto en muchos segmentos de Argentina de desesperanza, de falta de perspectivas, como que mucha gente “tiró la toalla” y tiene una opinión muy desesperanzada, muy negativa, respecto del futuro próximo de la Argentina. En ese contexto, entonces, la política no seduce, no trae, no mueve el amperímetro.

Finalmente, comenta que a través de un estudio que realizaron en su consultora, pudieron ver que, mucha gente define el voto los días previos a la elección, a veces horas antes de a la elección y algunos, camino o incluso en el cuarto oscuro. Es decir, que es tal vez posible que el próximo presidente argentino sea electo por gente que no tiene una reflexión, que esté informada respecto de las opciones, sino que termina eligiendo por el color de la boleta, la cara del candidato, por alguna cosa que le dijo alguien de la cola entrando al cuarto oscuro o camino a la escuela. “Así que esta es la democracia que tenemos”, lamentó.

Redacción: Prof Cita Litvak

