La tragedia de Ucrania: el “negocio” de la industria de armamento -Jorge Suárez Saponaro

Las guerras tienen un componente económico. En este drama en la lucha entre Ucrania y Rusia, que de alguna u otra manera involucra a importantes productores de armamento, y sus intereses. La falta de información transparente, sobre la magnitud de la ayuda militar recibida por Kiev, dificulta saber la realidad de la situación. No obstante, ello no impide de alguna u otra manera, existen estimaciones sobre la ayuda militar multimillonaria de la OTAN, especialmente Estados Unidos, enviada para sostener el esfuerzo de guerra de Ucrania estimándose en US$ 40.000 millones.

Jorge Alejandro Suárez Saponaro, magíster en defensa nacional, nos habló sobre sobre la “ayuda” brindada por Occidente y su impacto en la industria de defensa, especialmente de Estados Unidos, que los observadores especializados consideran, que ha sido el gran beneficiario. La asistencia militar se materializa, a través de créditos de largo plazo y otros instrumentos financieros, que implica un costo para la economía ucraniana, de por sí afectada por la tragedia de la guerra. Asimismo, Kiev adquiere equipo militar, no solo por adquisiciones directas, sino que apela a la intervención de terceros países, como el caso de los blindados CV90 suecos, que serán adquiridos por medio de los gobiernos checo y eslovaco. Esta modalidad, ha sido cuestionada por razones de transparencia y gestión de los créditos de ayuda militar otorgados por los aliados de la OTAN.

La guerra de Ucrania, ha beneficiado al sector de industrias de defensa en Occidente, gracias a los contratos millonarios, como resultado de las crecientes tensiones con Rusia, los países de la OTAN, están invirtiendo en la renovación de arsenales.

En lo referente a Rusia, no atraviesa las mismas dificultades que tiene Ucrania, a la hora de adquirir equipamiento, dado que cuenta con una industria militar prácticamente autosuficiente, en gran parte controladas por el Estado, pero que tienen una amplia autonomía y funcionan en los hechos, A pesar de las pérdida de mercados, por las sanciones por la guerra de Ucrania, la industria militar rusa, ha logrado concertar importantes contratos, como en el caso de Argelia, y sigue manteniendo lazos con clientes tradicionales en Asia, como China – aviones de combate – o India. En materia de drones, punto flojo de la industria rusa, Irán se convirtió en proveedor de estos sistemas.

Preguntado el Dr. Suarez Saponaro, sobre la necesidad que tienen las industrias de armamento, para vender su producción, en el pasado, han tenido sus intereses en los conflictos armados de Oriente. Consideró que es factible, que dicho sector tenga intereses concretos en la tragedia de Ucrania. Señaló que uno de los grandes ganadores, como el fabricante del avión de combate F35. En cuanto al contenido de la ayuda militar a Ucrania, el experto señaló que va desde uniformes, fusiles, morteros, municiones, misiles antiaéreos, lanzacohetes, blindados, incluyendo tanques. En cuanto al envío de aviones de combate, ha sido objeto de debates y diferencias entre Estados Unidos y sus aliados europeos, siendo factible el envío de aviones estadounidenses F16.

La tragedia de Ucrania, que parece no tener un final cercano, además de devorar miles de vidas, implica miles de millones de dólares, que bien podría ser destinado a la lucha contra el subdesarrollo y pobreza que afecta a millones en todo el mundo, por la incapacidad de las partes en pugna de buscar la paz.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai