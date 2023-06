La nueva película ‘Judas’ da vida a las ideas de Amos Oz

Una de las obras más cerebrales de Oz acaba de ser adaptada a una película impresionante, Judas, del aclamado director veterano Dan Wolman, que se proyecta en los cines de todo Israel.

Aunque la mayoría de las novelas de Amos Oz tienen historias que pensarías que se trasladarían bien al cine, muchas de las adaptaciones cinematográficas de sus obras no han funcionado muy bien. Así que es refrescante que uno de sus trabajos más cerebrales haya sido adaptado en una película impresionante, Judas, del aclamado director veterano Dan Wolman, que se proyecta en los cines de todo Israel.

Wolman adaptó una de las primeras novelas de Oz, My Michael, a una película en 1974, y con Judas, la última de Oz, el director vuelve a visitar la Jerusalén de hace más de 50 años. Shmuel Ash (Yuval Livni), el joven héroe de Judas, podría haberse cruzado con Hannah, la narradora de My Michael, mientras caminaban por las calles sombrías de Jerusalén, pero ninguno habría levantado la cabeza y notado al otro.

Shmuel, un joven corpulento con barba poblada, llega a una casa vieja y lúgubre para convertirse en el cuidador de un anciano, Gershom Wald (Doron Tavory), en el invierno de 1959. Shmuel, un estudiante graduado de Haifa, ha dejado la universidad. . La razón que le da a Gershom es que el negocio de su padre colapsó y su padre ya no puede pagar su matrícula. Pero Gershom, un intelectual cuya mente sigue trabajando mientras su cuerpo se derrumba, inmediatamente ve a través de esta excusa.

¿Por qué Shmuel no sigue trabajando en su tesis, incluso si tiene que aceptar un trabajo? Resulta que Shmuel se ha desencantado con su propia investigación. Está estudiando el cristianismo y siente que Judas ha sido tergiversado. Shmuel, un joven serio y estudioso, comenzó a aprender sobre el cristianismo en la escuela secundaria para poder entender mejor a Dostoievski.

Judas verdaderamente amaba a Jesús , verdaderamente creía en su predicación, cree Shmuel. Judas era un hombre rico, por lo que la idea de que traicionó a Jesús por las legendarias 30 piezas de plata no le suena real. Pero sus profesores en la universidad no fueron receptivos a su teoría y la mayoría de la gente es escéptica acerca de por qué está tan interesado en el cristianismo, aunque los recordatorios de la fe cristiana están por todas partes en Jerusalén.

Discutir sobre teorías por diversión.

Gershom tampoco cree en la teoría de Shmuel, pero le gusta discutir con él al respecto. De hecho, Shmuel ha sido elegido como cuidador de Gershom debido a su capacidad para defenderse en las discusiones intelectuales. Por las mañanas, Gershom se sienta y lee libros y periódicos, luego entabla animadas conversaciones telefónicas con sus antiguos colegas, en una casa que se parece tanto a los apartamentos reales de los intelectuales de Jerusalén que podría ser un documental.

La casa está a cargo de Atalia (Einav Markel), la viuda del hijo de Gershom. La atormenta el recuerdo de su esposo, quien murió en batalla hace años. Al principio, tiene tan poco interés en Shmuel que le pregunta casualmente por qué no murió en una guerra, ya que no le parece lo suficientemente fuerte como para haber sobrevivido al combate.

Aunque no tiene mucha paciencia con Shmuel, sí se preocupa por su suegro y quiere que un intelectual sea su cuidador, alguien que sea lo suficientemente inteligente como para discutir con el anciano y mantenerlo entretenido, para que ella pueda hacer su trabajo como investigadora para un detective y vivir su vida.

Shmuel se enamora perdidamente de la hermosa y misteriosa Atalia, y Wolman hace que la atracción de Shmuel por ella sea muy creíble. La casa está encantada por otra presencia, el fantasma del padre de Atalia, un miembro del comité ejecutivo sionista que se opuso a la fundación de un estado en 1948 y que creía que judíos y árabes debían vivir juntos.

Maravillosas interpretaciones de actores

LOS TRES actores principales, y casi no hay nadie más, ofrecen actuaciones maravillosas. Fue bueno ver a Tavory obtener el tipo de papel importante que se merece. La recién llegada Livni, que también ha aparecido en las series de televisión Manayek y Line in the Sand, convence como un joven estimulado más por el pensamiento que por la acción.

Estas son bastantes ideas para una película, pero milagrosamente, Judas no se hunde bajo su peso. Aunque, por supuesto, esta película es muy diferente de un episodio de The West Wing, recordó un dicho expresado a menudo en el trabajo de Aaron Sorkin: que es bueno relacionarse con “personas inteligentes que no están de acuerdo contigo”.

Hay tanta vida en las discusiones entre Shmuel y Gershom que es emocionante ver a los dos sentados allí. Las ideas están más desarrolladas en la novela, especialmente la filosofía del padre de Atalia, pero lo que se ha convertido en el guión, escrito por Wolman y su esposa, Shosh Wolman, mantiene su interés.

Hay un verdadero sentido de lugar aquí, tanto que cuando Shmuel y sus maletas se mojan, casi puedes oler su ropa y libros húmedos mientras se acomoda en su habitación desnuda. Judas también crea un sentido especial de una época, de Israel antes de la Guerra de los Seis Días , cuando el futuro parecía muy diferente y mucha gente creía en el poder de las ideas para cambiar el mundo.

