Gran cráter cerca de Herzliya después de la explosión de la fábrica

Se desconoce la causa de la explosión y nadie resultó herido.

Un antiguo búnker subterráneo, que supuestamente almacenaba tres toneladas de explosivos, aparentemente explotó el 22 de junio, formando un gran cráter cerca de Herzliya.

Según los informes, el agujero tiene unos 26 pies de ancho. Algunas publicaciones en las redes sociales dijeron que olían a explosivos. Se les dijo a los residentes que cerraran las ventanas para evitar el gas nocivo.

