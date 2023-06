4 drusos gravemente heridos, 12 policías heridos en disturbios masivos contra el parque eólico del Golán

La policía de Israel instó al público a mantenerse alejado.

Doce policías resultaron heridos. Cuatro manifestantes resultaron gravemente heridos, uno de ellos por disparos, junto con tres moderadamente y uno leve. Los heridos fueron trasladados al hospital Ziv en Safed, y algunos fueron trasladados al hospital Rambam en Haifa.

Las protestas se llevaron a cabo en varios lugares. La policía dijo que se había convertido en masas de personas bloqueando carreteras y tratando de asaltar la posición de la policía en la ciudad de Mas’ade, y algunos usando fuego real.

El alcalde de la ciudad drusa de Daliyat al-Karmel, Rafik Halabi, dijo a varios medios de comunicación hebreos que las protestas podrían convertirse en una “intifada”, el término para un levantamiento utilizado para dos grandes olas de ataques terroristas palestinos contra israelíes, y que la comunidad estaba experimentando “gran furia” contra las políticas y leyes de planificación de Israel.

La semana pasada, la compañía israelí Enlight Renewable Energy comenzó a probar la primera de las 39 turbinas eólicas General Electric, cada una a una altura de unos 200 metros (660 pies), en el proyecto Genesis Wind en los Altos del Golán en el norte de Israel, que cuando esté operativo será el más grande de todos los proyectos de energía renovable en el país, incluida la solar.

Para septiembre, se espera que todo el proyecto esté en funcionamiento, suministrando 207 megavatios de energía renovable. Esto, dice la compañía, será equivalente al consumo anual de 70,000 hogares y ahorrará 180,000 toneladas de emisiones de carbono de calentamiento global anualmente.

Israel se ha fijado como objetivo desviar su producción de energía cada vez más hacia medios limpios, con la energía eólica como un componente importante de esos planes. El Ministerio de Energía ha dicho que los Altos del Golán, con su gran altitud y valles azotados por el viento, son una ubicación óptima para los parques eólicos.

Pero el plan ha enfurecido a los aldeanos drusos que ven el proyecto como una amenaza a su forma de vida agraria, una invasión de tierras ancestrales y una solidificación de lo que ven como la “ocupación” israelí del territorio.

Sostienen que los postes gigantes y elevados y la infraestructura necesaria para construirlos impedirán su capacidad para trabajar sus parcelas. También dicen que las turbinas perturbarán el vínculo casi sagrado que sienten con su tierra, que se transmite de generación en generación y donde las familias van en busca de aire fresco y espacios verdes.

Los propietarios de tierras que firmaron acuerdos de arrendamiento con Energix, la compañía detrás del proyecto, dicen que no fueron informados de las posibles implicaciones de tener una turbina en su parcela. Dicen que fueron tentados por fuertes sumas para firmar lo que describen como contratos de arrendamiento draconianos que, junto con un boicot a la compañía impuesto por líderes religiosos influyentes, han hecho que muchos quieran retirarse.

La policía dijo en declaraciones el martes y hoy miércoles que los acuerdos eran todos legales y que todos los pagos se habían completado, y condenó el comportamiento “matón y violento”. La fuerza pidió a los líderes de la comunidad drusa que “acepten el procedimiento legal realizado con el proyecto de la turbina y calmen la atmósfera, y eviten difundir noticias falsas en las redes sociales sobre jeques heridos”.

La policía dijo que las fuerzas emplearon medios antidisturbios y que en un caso, un policía “se vio obligado a disparar después de sentir un peligro inmediato para su vida cuando un grupo de personas enmascaradas se acercó sosteniendo piedras”. La declaración agregó que uno de los alborotadores, “que corrió hacia [el policía] probablemente con un objeto afilado, resultó levemente herido en la pierna por los disparos”.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, jefe del partido de coalición de extrema derecha Sionismo Religioso, emitió una declaración de apoyo a las fuerzas policiales para “hacer cumplir la ley, el orden y el gobierno en los Altos del Golán”. Reiteró que el proyecto de la turbina era legal y respaldaba continuar y completar el trabajo en lugar de “ceder a la violencia”.

Smotrich reconoció la falta de planificación adecuada en las localidades drusas y dijo que esto se trataría “como parte de un programa importante que estamos avanzando en el gobierno”.

Israel capturó los Altos del Golán de Siria en la Guerra de los Seis Días de 1967 y anexó el territorio en 1981, una medida que no fue reconocida internacionalmente hasta que la administración del ex presidente estadounidense Donald Trump lo hizo en 2019.

Los 26.000 drusos del Golán, pertenecientes a una rama del Islam, hablan hebreo y tienen un estatus de residencia israelí que les da derecho a viajar y trabajar libremente. El área también alberga a unos 22,000 judíos israelíes, y es un destino popular para los turistas israelíes.

Pero la mayoría de los residentes drusos han optado por no tomar la ciudadanía israelí, lo que significa que no votan en las elecciones nacionales y, por lo tanto, no tienen representantes electos en la Knesset, y muchos todavía se sienten inextricablemente vinculados a Siria, aunque eso ha ido cambiando lentamente con más y más drusos solicitando silenciosamente la ciudadanía.