Asumió el nuevo gobierno de Israel en medio de una ruidosa y escandalosa sesión

Naftalí Bennett el nuevo Primer Ministro comenzó agradeciendo a Netanyahu por sus logros a lo largo de años largos de gobierno y su dedicación: “no siempre estuvimos de acuerdo pero actuaron en servicio del pueblo”.

El primer Ministro entrante intentó llevar calma a la ciudadanía de Israel y a los parlamentarios ortodoxos poniendo énfasis en la Torah y que promoverá viviendas e incluso una nueva ciudad para la ultraortodoxia. No logró su objetivo de poder realizar su discurso en Paz. Los gritos y silbidos en medio del mismo fueron escandalosos e incluso varios parlamentarios de la ahora oposición fueron invitados a retirarse del recinto y otros lo hicieron a motus propio.

Yair Lapid, el artífice de la nueva coalición de gobierno que será Primer Ministro alterno y canciller en estos dos primeros.

Ante los incesantes gritos de los partidarios de Netanyahu en el parlamento y que no dejaban hablar a Bennett, Lapid, que hablaría después de él, subió a la plataforma y dijo:

“Renuncio a mi discurso. Solo subí aquí en la plataforma porque quiero disculparme con mi madre Shula, de 86 años. Traerla a Jerusalén hoy no fue una tarea fácil, un desafio, pero cuando ella nació, Tel Aviv fue era una provincia con 30.000 habitantes y no había Parlamento. Quería mostrarle cómo se reemplaza un gobierno de manera democrática. Pensé que se podía vencer el odio y comportarse con espíritu de unidad y de manera digna. Quería que ella estuviera orgullosa de nuestra democracia. Me equivoqué.

#Lapid abandona el discurso que planeaba pronunciar y se disculpó con su madre por un traspaso vergonzoso. Cuando nació, todavía no era el Estado de #Israel, quería que estuviera orgullosa del proceso democrático israelí, en cambio todos los ciudadanos israelíes se avergüenzan pic.twitter.com/rsANFwQYVF — Radio Jai (@fmjai) June 13, 2021

Aspectos salientes del discurso de Binyamín Netanyahu:

“Con 4 países (EAU, Bahrein, Sudán, Marruecos) llegamos a acuerdos históricos… Nos opusimos a la doctrina tradicional de ‘tierras por paz’ y elevamos la idea de ‘paz por paz'”.

“En contra de los pronósticos de la izquierda sobre aislamientos internacionales, la dedicación metódica llevó a que muchos países busquen nuestro acercamiento, en Asia, Africa, América Latina”

“Tengo un pedido para uds: intenten arruinar lo menos posible la economía que les dejamos para que podamos arreglarla rápidamente una vez que volvamos al gobierno”. Transición a la altura de la diplomacia, no.

#Netanyahu: El PM de #Israel debe poder decirle 'NO' al presidente de los EEUU sobre cuestiones que ponen en peligro nuestra existencia. ¿Quién lo hará ahora? ¿PM Lapid? Después de todo, la mayoría de los miembros del gobierno designado apoyan el acuerdo nuclear. Irán festeja pic.twitter.com/9pMIwuTwF6 — Radio Jai (@fmjai) June 13, 2021

Netanyahu termina el discurso prometiendo que la vuelta al gobierno va a ser más rápida de lo que todos creen. Quizás fue lo que se esperaba, no lo que debería ser, aún así algo sigue impecable, el recinto se para en respeto a la salida del presidente del Estado, Reuven Rivlin, del recinto.

Netanyahu. “Seguiré representando a los millones que votaron a la derecha y que están o no con el Likud”. Transformamos a Israel en una potencia fuera de lo común”

“Estaremos en la oposición hasta sacar a este gobierno nuevo y peligroso ”

“Como podrá un hombre de 6 mandatos gobernar Israel. Es un gobierno atado con alfileres”.

