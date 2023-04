Levantamiento del gueto de Varsovia: cinco datos para su 80 aniversario

Aquellos que lucharon contra los nazis pudieron obtener armas de fuentes criminales y de contactos en la resistencia polaca del Ejército Nacional.

Por Moshe Phillips/ JNS

El 19 de abril es el 80 aniversario del inicio del Levantamiento del Gueto de Varsovia . Aquí hay cinco hechos sorprendentes sobre la revuelta que la mayoría de las historias del Holocausto casi nunca incluyen.

Mordechai Anielewicz no era el único líder de los combatientes del gueto.

Después de nombrar al kibutz Yad Mordechai , con su monumento físicamente impresionante a Mordechai Anielewicz, y la historia heroica de sus defensores en la batalla de la Guerra de Independencia de 1948 que se libró allí, el nombre Anielewicz se consolidó para siempre en la mente del público como el comandante de la Combatientes del gueto de Varsovia . Sin embargo, Anielewicz dirigió solo una de las dos principales organizaciones de resistencia armada en el gueto. Anielewicz dirigió la ZOB (Organización Judía de Lucha). La otra organización era la ZZW (Unión Militar Judía), y su comandante de primera línea era Paweł Frenkel (también escrito Frenkiel). El presidente de la ZZW fue el psiquiatra y neurólogo Dr. David Wdowinski , quien sobrevivió a la guerra y testificó contra Adolf Eichmann.en 1961. Dos años más tarde, publicó un breve relato personal sobre el levantamiento llamado And We Are Not Saved (1963). Tanto la ZOB como la ZZW se describen mejor como organizaciones sionistas, y la mayoría de sus líderes y combatientes provenían de movimientos juveniles sionistas.

Los combatientes solo tenían ladrillos, cócteles molotov y unas cuantas pistolas con las que lanzar su revuelta.

El 18 de enero de 1943, ocurrió la primera acción de resistencia judía armada en el gueto por parte de una fuerza organizada. Se cree que esta primera ronda de combates fue realizada por los jóvenes sionistas con pistolas y artefactos explosivos improvisados, como granadas caseras. Muchos informes afirman que, por primera vez, los combatientes de la resistencia pudieron quitarle los rifles a los nazis que mataron. Sea cierto o no, lo que se sabe es que el ZZW pudo obtener ametralladoras y otros rifles tanto de fuentes criminales como de contactos en la resistencia polaca del Ejército Nacional (AK).

Algunos combatientes judíos del gueto consideraban falsamente que otros combatientes judíos eran fascistas.

La ZOB fue organizada y dirigida por miembros de organizaciones juveniles sionistas de izquierda y conectada con los movimientos de los kibutz. Muchos de estos sionistas consideraban a David Ben-Gurion como el líder del movimiento sionista y consideraban a su oposición política de derecha, liderada más tarde por Menachem Begin e inspirada por el fundador de la organización Betar , Ze’ev Jabotinsky .(1880-1940), ser fascistas. Esta falsa acusación de fascismo tiene prácticamente 100 años y pudo ser armada con fines políticos debido a varios factores, entre ellos la práctica de entrenamiento paramilitar de Betar, así como vestimenta militar y otros adornos militaristas. Es más, los seguidores de Jabotinsky lo honraron con una admiración y un aprecio nunca vistos por la izquierda sionista. Finalmente, la adopción del capitalismo por parte de Jabotinsky le dio a la izquierda judía otra razón para oponerse a él ya sus organizaciones.

El levantamiento nunca terminó realmente.

Si bien muchos relatos de la revuelta en el gueto informan que el levantamiento terminó con la destrucción del búnker de comando principal de la ZOB en Mila 18 el 8 de mayo de 1943, la verdad es que los combatientes en el gueto continuaron atacando a los nazis hasta bien entrado 1944. Eso La dirección fue utilizada como título de la novela de León Uris, que puede ser entretenida pero se aleja mucho de la verdadera narrativa. En 1979, se publicó el popular libro de Dan Kurzman The Bravest Battle: The 28 Days of the Varsovia Ghetto Uprising , y se solidificó en la mente de muchos que el levantamiento duró menos de un mes en total. Los combatientes del gueto que se escondieron en otros búnkeres bajo los escombros llevaron a cabo ataques armados esporádicos contra los nazis hasta que comenzó el Levantamiento de Varsovia en agosto de 1944. En total, cientos de nazis fueron asesinados por los combatientes del gueto.

Los dos principales grupos de resistencia judíos solo acordaron una estrategia justo antes del ataque nazi.

Faltaban solo unas horas para el seder de Pésaj y tanto la ZZW como la ZOB sabían que era urgente que acordaran coordinar sus esfuerzos. El cumpleaños de Hitler fue el 20 de abril y se programó que se completara una acción final de deportación antes de esa fecha.

Se puede encontrar una mirada más equilibrada a la historia del Levantamiento del Gueto de Varsovia en el libro Flags Over the Varsovia Ghetto de 2011 de Moshe Arens , un exministro de defensa israelí que fue un alto líder Betar en los Estados Unidos en sus años de juventud. Tanto eso como el volumen de Wdowinski lo dejarán inspirado y asombrado por el coraje de los jóvenes sionistas que optaron por luchar contra los nazis contra viento y marea.

Moshe Phillips es comentarista de asuntos judíos. Fue delegado de los Estados Unidos al 38º Congreso Sionista Mundial en 2020.

