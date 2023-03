Biden: “Netanyahu no será invitado a la Casa Blanca en el “corto plazo”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió su advertencia más grave hasta ahora sobre la reforma judicial que está avanzando el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, diciendo hoy martes que Israel “no puede continuar por este camino”.

“Como muchos partidarios fuertes de Israel, estoy muy preocupado. Me preocupa que entiendan esto”, dijo Biden a los periodistas antes de abordar el Air Force One en el aeropuerto de Raleigh-Durham. “No pueden continuar por este camino. De alguna manera lo he dejado claro”.

También dijo que Netanyahu no sería invitado a la Casa Blanca en el “corto plazo”.

Las declaraciones improvisadas del presidente parecían ir en contra de los mensajes de su administración en las últimas 24 horas, que habían visto a funcionarios estadounidenses elogiar repetidamente la decisión de Netanyahu el lunes de suspender el esfuerzo legislativo para frenar radicalmente el poder del Tribunal Superior de Justicia con el fin de permitir negociaciones con la oposición para llegar a un compromiso sobre la reforma judicial.

“Esperemos que el primer ministro actúe de alguna manera … para tratar de llegar a un compromiso genuino, pero eso aún está por verse”, dijo Biden.

Cuando se introdujo la revisión hace casi tres meses, los funcionarios estadounidenses dijeron que no querían opinar sobre lo que consideraban un asunto interno israelí, pero se han alejado gradualmente de esa posición, primero emitiendo declaraciones vagas sobre la importancia de las instituciones independientes cuando se les preguntó antes de ser más específicos últimamente. Los funcionarios de la administración han enfatizado que la relación bilateral se basa en valores democráticos compartidos, incluso haciendo hincapié en hacerlo durante las reuniones con Netanyahu.

La incomodidad pareció alcanzar su punto máximo la semana pasada, lo que llevó a Biden a llamar a Netanyahu para plantear el tema personalmente. La Casa Blanca luego emitió otra declaración de preocupación por la decisión del domingo de Netanyahu de despedir al ministro de Defensa Yoav Galant el domingo por la noche después de que este último pidiera la suspensión temporal del esfuerzo legislativo, que el primer ministro acordó al día siguiente.

El lunes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, llegó a decir que la legislación presentada por la coalición de Netanyahu “va en contra de toda la idea de controles y equilibrios”.

El tema ha jugado un papel en el deterioro continuo de los lazos entre Israel y Estados Unidos, dijo un alto funcionario estadounidense la semana pasada después de que Washington convocara al embajador de Israel en los Estados Unidos, Mike Herzog, al Departamento de Estado para una vestimenta privada sobre la aprobación de la Knesset de una ley que permite el reasentamiento de las áreas del norte de Cisjordania evacuadas por Israel en 2005.

También es una de las razones por las que la administración Biden se ha abstenido de extender una invitación de la Casa Blanca a Netanyahu, quien tradicionalmente ha hecho un viaje a la Oficina Oval en este momento de sus mandatos anteriores como primer ministro, dijo un segundo funcionario estadounidense la semana pasada.

La pregunta de si Netanyahu recibirá una invitación de la Casa Blanca se ha convertido en una de las favoritas de los periodistas tanto en Israel como en el extranjero. Fue posado a Biden en la pista en Raleigh Durham el miércoles.

El presidente respondió que “no”, tal visita no tendría lugar “en el corto plazo”.

El embajador de Estados Unidos en Israel, Tom Nides, fue presionado repetidamente sobre el asunto durante un bombardeo mediático el martes.

“Estoy seguro de que vendrá relativamente pronto”, dijo Nides a la Radio del Ejército de Israel. “Supongo que después de la Pascua, obviamente aún no se ha establecido una fecha. No hay duda de que vendrá y se reunirá con [el presidente de los Estados Unidos, Joe] Biden. Se verán personalmente, estoy seguro, muy pronto. Sin lugar a dudas, vendrá a la Casa Blanca tan pronto como sus horarios puedan ser coordinados”.

El comentario fue recogido ampliamente en la prensa internacional, y The New York Times incluso tuiteó que se había extendido una invitación.

Ostensiblemente descontento con la imagen de una visita inminente que los informes de los medios estaban dibujando, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca emitió una declaración que buscaba reducir las expectativas: Como dijo el embajador Nides, no hay ningún plan para que el primer ministro Netanyahu visite Washington. Los líderes israelíes tienen una larga tradición de visitar Washington, y el primer ministro Netanyahu probablemente visitará en algún momento.

